Crème de la crème Nati-Juwel Iman Beney ist eines der grössten Talente Europas

Patrick Lämmle

16.10.2025

Iman Beney hat gut lachen.
Iman Beney hat gut lachen.
Keystone

Pia Sundhage gerät gerne mal ins Schwärmen, wenn sie über Iman Beney spricht. Die 19-Jährige hat aber nicht nur bei der Nati-Trainerin einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie die Nominierung zum Golden-Girl-Award beweist.

Patrick Lämmle

16.10.2025, 14:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit dem Golden-Girl-Award wird jährlich die beste U21-Spielerin Europas ausgezeichnet.
  • Nati-Juwel Iman Beney gehört zu den 10 nominierten Spielerinnen.
  • Die 19-Jährige wechselte im Sommer von YB zu Manchester City und hat auch dort bereits ihre Klasse unter Beweis gestellt.
Mehr anzeigen

Iman Beney hatte bei der Nati-Trainerin schnell einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schon vor über einem Jahr deckte sie das Nati-Juwel bei einem gemeinsamen Medientermin mit Lob ein: «Sie ist – und das ist wirklich cool – so fokussiert und kann gleichzeitig zeigen, dass sie Spass hat. Diese Kombination ist einzigartig und gefällt mir sehr. Ihre Zukunft sieht sehr rosig aus. Sie kann überall erfolgreich sein.»

Und tatsächlich hat sie seither einige schöne Erfolge gefeiert. Mit YB holte Beney im vergangenen Jahr den Meistertitel und im Nationalteam hat sie sich in der Startelf festgebissen. An der EM stand die inzwischen 19-Jährige in allen Spielen in der Startelf. Nach der EM folgte der Wechsel von YB zu Manchester City. Und auch dort kommt sie immer besser in Fahrt, zuletzt hat sie sowohl gegen Arsenal als auch gegen Liverpool getroffen.

Iman Beney schiesst ManCity mit Premierentor zum Sieg im Top-Spiel

Iman Beney schiesst ManCity mit Premierentor zum Sieg im Top-Spiel

05.10.2025

Dass Beney nun zu den 10 Finalistinnen für den Golden-Girl-Award gehört, kommt nicht aus heiterem Himmel. Mit der Auszeichnung werden seit 2022 die besten Spielerinnen Europas unter 21 Jahren durch die italienische Zeitung «Tuttosport» geehrt. Es ist das Pendant zum Golden-Boy-Award, der bereits seit 2003 jährlich vergeben wird.

Im vergangenen Jahr war mit Sydney Schertenleib erstmals eine Schweizerin nominiert. Beney könnte nun aber die erste Schweizerin sein, die die Auszeichnung auch gewinnt. Die Mitstreiterinnen heissen Michelle Agyemang (Brighton), Giulia Galli (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Signe Gaupset (Brann), Smilla Holmberg (Hammarby), Felicia Schroder (Hacken), Wieke Kaptein (Chelsea), Nina Matejic (Zenit) und Lily Yohannes (Lyon).

Iman Beney gilt schon lange als Ausnahmetalent

Dass Beney ein Ausnahmetalent ist, weiss man hierzulande schon lange. Im Mai 2023 stürmt sie an der U17-EM mit der Schweiz bis in den Halbfinal. In vier Spielen liefert sie damals drei Assists und erzielt zwei Tore. Kurze Zeit später wird sie von der damaligen Nati-Trainerin Inka Grings für die WM aufgeboten. Doch noch vor dem Abflug zieht sich die damals 16-Jährige im Training einen Kreuzbandriss zu, verpasst die WM und die komplette Folgesaison. Ein Rückschlag, der Beney nicht aus der Bahn geworfen hat.

«Hopp Schwiiz» mit Iman Beney: «Roger Federer»

«Hopp Schwiiz» mit Iman Beney: «Roger Federer»

In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös.

17.06.2025

