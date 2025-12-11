  1. Privatkunden
«Passt perfekt zu mir» Nati-Juwel Sydney Schertenleib unterschreibt Millionenvertrag als On-Botschafterin

Patrick Lämmle

11.12.2025

Sydney Schertenleib spielt beim FC Barcelona, einem der besten Vereine der Welt.
Sydney Schertenleib spielt beim FC Barcelona, einem der besten Vereine der Welt.
Imago

Sydney Schertenleib gehört zu den grössten Versprechen im Schweizer Fussball. Nun hat die 18-jährige Nati-Spielerin einen Werbevertrag unterschrieben, der ihr Millionen einbringen soll.

Patrick Lämmle

11.12.2025, 17:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sydney Schertenleib spielt in der Startruppe des FC Barcelona und ist eine wichtige Spielerin in der Nati.
  • Nun wird die 18-Jährige Botschafterin von On. Der Deal soll ihr Millionen einbringen.
  • Bislang trat On im Fussball nicht in Erscheinung. Das Unternehmen hat sich auf andere Sportarten fokussiert.
Mehr anzeigen

Bislang hat die als Schuhhersteller bekanntgewordene Schweizer Marke On vor allem im Tennis und in der Leichtathletik investiert, aber auch die Schweizer Olympia-Delegation trägt On. Nun wagt sich das Schweizer Unternehmen auf neues Terrain. Mit Sydney Schertenleib wird erstmals eine Fussballerin unter Vertrag genommen. Wie Blick schreibt, hat Schertenleib einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, der ihr mehrere Millionen inklusive Bonuszahlungen einbringen wird.

Mit ihrem Vertrag stelle sie gar Fussballer wie Nati-Captain Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri in den Schatten, die für Puma, respektive Nike werben. Wer nun glaubt, dass Schertenleib künftig in On-Schuhen auflaufen wird, der irrt. Denn solche gibt es nicht, zumindest noch nicht. Perspektivisch sei es möglich, dass das Portfolio um weitere Sportarten erweitert wird.

Schertenleib und On – ein perfekter Match

In einer Medienmitteilung wird Schertenleib wie folgt zitiert: «Ons Ansatz in den Bereichen Design und Performance passt perfekt zu mir. Als Schweizer Athletin ist es aufregend, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die meine Wurzeln und die Leidenschaft für Bewegung und das Setzen neuer Massstäbe teilt. Ich freue mich auf die kommenden gemeinsamen Projekte.»

«Wir freuen uns sehr, Sydney bei On willkommen zu heissen. Ihre positive Energie und ihre authentische Herangehensweise an Bewegung und Stil passen perfekt zu unserer Mission, den menschlichen Geist durch Bewegung zu entfachen», wird Alex Griffin, Chief Marketing Officer, zitiert. Und weiter: «Sydneys enge Verbindung zu jungen Communitys und ihre Vorbildrolle, insbesondere für junge Frauen, machen diese Partnerschaft zu einem wichtigen Baustein, um unsere Präsenz in den Bereichen Training und Lifestyle weiter auszubauen.»

«Hopp Schwiiz» mit Sydney Schertenleib: «Hör uf»

«Hopp Schwiiz» mit Sydney Schertenleib: «Hör uf»

In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös.

16.06.2025

Gegenseitige Lobeshymnen: Djourou und Schertenleib schwärmen füreinander

Gegenseitige Lobeshymnen: Djourou und Schertenleib schwärmen füreinander

Johan Djourou und Sydney Schertenleib verteilen sich an der Medienkonferenz reihenweise Komplimente.

07.07.2025

Leere Migros-Regale kurz vor Weihnachten – diese Marken sind betroffen
Michelle Gisin muss nach schwerem Sturz operiert werden
Nato-Generalsekretär Rutte: «Wir sind Russlands nächstes Ziel»
Unbekannte hinterlassen Bilder der Verwüstung – Hüttenwarte entsetzt
Schnell- und Güterzug fahren auf das gleiche Gleis – Lokführer verhindern Unglück knapp

