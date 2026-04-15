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Nati-Noten Schertenleib, Beney und Csillag glänzen – Xhemaili und Wälti fallen durch

Patrick Lämmle

15.4.2026

Die Schweizerinnen feiern den Treffer zum 2:1 von Aurélie Csillag.
Die Schweizerinnen feiern den Treffer zum 2:1 von Aurélie Csillag.
Keystone

Die Schweizer Nati schlägt die Türkei dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 3:1 und führt die Tabelle nach 3 Spieltagen mit dem Punktemaximum an. Hier sind die Noten zum WM-Quali-Spiel in Zürich.

Patrick Lämmle

15.04.2026, 06:52

15.04.2026, 07:00

  4.5

Livia Peng

Hat in der 18. Minute erst Glück, dass die Türkin nur die Latte trifft, unmittelbar danach verhindert sie die Gästeführung mit einem Blitz-Reflex. Ansonsten kaum ernsthaft gefordert.

  4.5

Nadine Riesen

Macht viele Flügelläufe über die rechte Seite. Letztlich schaut dabei zu wenig heraus. Den Treffer zum 1:0 leitet sie allerdings mit einem gut getimten Pass auf Assistgeberin Beney ein.

  4.5

Viola Calligaris

In der 14. Minute will sie der Gegnerin den Ball wegspitzeln, kommt aber einen Schritt zu spät und schon zieht die Türkin von der Mittellinie direkt ab und ist damit beinahe erfolgreich. Haut den Ball zum 3:1 in die Maschen und macht damit den Deckel drauf. Früher im Spiel verfehlt sie das Ziel mit einem Fallrückzieher noch knapp.

Calligaris: «Es war unnötig hektisch»

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14.04.2026

  4

Julia Stierli

Stierli macht ein unauffälliges Spiel, wird dann zur Pause aber ausgewechselt, weil Rafel Navarro das System anpasst.

  4

Noelle Maritz

Maritz macht ein solides Spiel. In der zweiten Halbzeit rückt sie ins Abwehrzentrum und sorgt für noch mehr Stabilität. Vor dem Gegentreffer gewinnt sie ein Kopfballduell, doch der Ball landet vor den Füssen einer Türkin die einnetzt. Das Tor hätte aber aufgrund einer Abseitsposition nicht zählen dürfen. Den Videobeweis gibts zwar, aber es gab keinen VAR.

Maritz: «Wir waren überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit»

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14.04.2026

  4.5

Géraldine Reuteler

In der 32. Minute scheitert sie mit ihrem akrobatischen Abschluss an der stark reagierenden Torhüterin. Mit ihrem Schuss, den die Torhüterin nach vorne abprallen lässt, steht sie am Ursprung des 2:1-Führungstreffers.

Reuteler: «Wenn man nicht schiesst, gibts kein Tor»

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14.04.2026

  3

Lia Wälti

Die sonst so ballsichere Nati-Kapitänin zieht einen schwachen Tag ein. Mehr als einmal unterläuft ihr ein einfacher Fehler, so etwa in der 14. Minute, als sie mit einem Fehlpass die erste Grosschance der Türkinnen einleitet.

  5.5

Sydney Schertenleib

Schertenleib macht ein richtig starkes Spiel, immer wieder dribbelt sie ihren Gegenspielerinnen Knoten in die Beine und setzt Mitspielerinnen in Szene. Ein dickes Lob gibt es nach dem Spiel auch von Navarro, der meint, dass Schertenleib wohl die beste Spielerin auf dem Platz gewesen sei.

  5.5

Iman Beney

Ebenfalls immer wieder für Gefahr sorgt Iman Beney. Sekunden nach der Pause wird sie von Schertenleib lanciert und zwingt die Torhüterin zu einer Glanzparade. Herrlich dann, wie sie das 1:0 mit einem präzisen Laserpass vorbereitet. Sie spielt auch die perfekte Flanke (70.) auf Crnogorcevic, die den Ball an die Latte haut. Kurz vor dem Schlusspfiff wäre beinahe noch ein weiterer Assist hinzugekommen, aber Schertenleib und Fölmli stehen sich gegenseitig im Weg.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  5.5

Aurélie Csillag

In der ersten Halbzeit trifft sie ein paar falsche Entscheidungen und vertändelt so die eine oder andere Chance. Doch die 23-Jährige hat sich alles für die 2. Halbzeit aufgespart. Herrlich, wie sie mit der Hacke zum 1:0 trifft. Und dann reagiert sie nach dem Abpraller der Torhüterin blitzschnell und markiert auch noch das 2:1. Sie macht nicht das perfekte Spiel, aber ein sehr starkes.

Csillag: «Unglaubliches Gefühl vor der ganzen Familie zwei Tore zu schiessen»

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14.04.2026

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  3

Riola Xhemaili

Xhemaili kommt nicht richtig in die Gänge, das Spiel läuft ein wenig an ihr vorbei. Ihre vielleicht auffälligste Szene ist ein hartes Tackling, für das sie die Gelbe Karte sieht. In der 68. Minute macht sie Platz für Lia Kamber.

Eingewechselte Spielerinnen

  4.5

Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic wird für die zweite Halbzeit eingewechselt und kommt über den linken Flügel. In der 70. Minute kommt sie ihrem 75. Nati-Treffer ganz nah, scheitert mit ihrer Direktabnahme aber an der Querstange. Das 3:1 bereitet sie vor, auch wenn nicht ganz absichtlich.

Crnogorcevic: «Wir haben zu wenig Geduld am Ball»

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14.04.2026

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Damen, fotografiert am 28. Mai 2024 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Lia Kamber

Ab 68. Minute für Xhemaili. Zu kurz für eine Benotung.

 

Coumba Sow

Ab 85. Minute für Reuteler. Zu kurz für eine Benotung.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Svenja Fölmli

Ab 85. Minute für Csillag. Zu kurz für eine Benotung.

 

Noemi Ivelj

Ab 87. Minute für Riesen. Zu kurz für eine Benotung.

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati

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