Nati-Star blickt stolz zurück Géraldine Reutelers EM-Erinnerung: «Ich habe mir ein Viertel tätowiert»

Jan Arnet

30.12.2025

Reuteler: «Ich habe mir zur EM ein Tattoo stechen lassen.»

Reuteler: «Ich habe mir zur EM ein Tattoo stechen lassen.»

Ein Erinnerungsstück für die Ewigkeit: Géraldine Reuteler erzählt bei blue Sport von ihrem Tattoo nach der Heim-EM.

23.12.2025

Géraldine Reuteler bestritt alle vier EM-Spiele für die Schweiz, wurde dreimal Player of the Match – und sie hat dafür gesorgt, dass die Gefühle an die EM nie verblassen werden.

,
,

Michael Schifferle, Michael Wegmann, Ronja Zeller

30.12.2025, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Géraldine Reuteler erlebte die Heim-EM 2025 als emotionales Highlight und erinnerte sich besonders an die Gänsehautmomente vor jedem Spiel.
  • Trotz des Ausscheidens im Viertelfinal war sie stolz auf die Begeisterung, die das Team in der Schweiz ausgelöst hat.
  • Reuteler würdigte das historische Turnier mit einem Tattoo und betonte, wie unerwartet die Entwicklung des Frauenfussballs für sie war.
Mehr anzeigen

Was wohl könnte eine gestählte Fussballerin wie Géraldine Reuteler emotional aus der Reserve locken? Eine Mittelfeldspielerin, die die Farben des Bundesligisten Frankfurt mehr als 120-mal trug – und überdies bereits 85-mal für die Schweizer Nati spielte, darunter an mehreren grossen Turnieren? Eines ganz sicher: eine Europameisterschaft im eigenen Land. Ein Turnier vor der Haustür, vor Freunden, vor den Augen der Familie – aber auch vor der ganzen Fussballwelt.

Reuteler ist erst 26-jährig. Aber in ihren Worten, ihrer Art bereits erstaunlich abgeklärt – auf und neben dem Platz. Wenn sie jedoch einen Moment nennen soll, der sie an dieser Heim-EM, die für die Schweiz im Viertelfinal endete, besonders erinnern wird – dann ist sogar sie überfordert. «Es gab so viele grossartige Momente, da ist es unmöglich, einen herauszupicken», sagt sie. «Aber wie wir die Schweiz übers ganze Turnier begeistern konnten, das war schon toll.»

«Ich hatte Gänsehaut, wenn ich aus dem Bus sah»

Das Gefühl zu haben, dass die ganze Sportnation hinter einem stehe – unvergessliche Momente. Trotz der schmerzlichen 1:2-Niederlage gegen die Norwegerinnen zum Start und später jener im Viertelfinal gegen Spanien nach heroischem Kampf. Reuteler sagt: «Wahrscheinlich keine von uns hat sich je erträumt, mal so etwas zu erleben.»

«Ich geniesse es». Iman Beney hat bei ManCity ihr Glück gefunden – nur Haaland kriegt sie kaum zu sehen

«Ich geniesse es»Iman Beney hat bei ManCity ihr Glück gefunden – nur Haaland kriegt sie kaum zu sehen

Und das Gefühl wiederholte sich vor jedem Spiel. «Jedes Mal, wenn ich aus dem Bus sah, hatte ich Gänsehaut. Das war crazy», sagt Reuteler. Sie erzählt es, als sei ihr Körper noch immer voller Adrenalin. «Schliesslich mussten auch in jedem Spiel liefern.» Sie tat es bestimmt – und stand in allen vier Spielen in der Startelf.

Schertenleib wartet auf «bessere Momente»

Für Reuteler sind die Gefühle, war der Anlass auch aussergewöhnlich, weil sie nie dachte, dass der Frauenfussball eine derart steile Entwicklung nehmen werde. «Als ich begann, war es eigentlich ausgeschlossen, zu glauben, dass man als Frau eine Heim-Europameisterschaft bestreiten darf – und dann noch als Profi», sagt sie. Dabei ist die Zentralschweizerin gerade mal 26 Jahre alt.

Damit die Gefühle und die Freunde an den Sommer 2025 nie verblassen, hat sich Reuteler ein Tattoo stechen lassen – «ein Viertel für den Viertelfinal», sagt sie. Zudem hat sie wie nach anderen Grossereignissen ihre Schuhe behalten.

Über eine Tätowierung dachte übrigens auch Reutelers Teamkollegin Sydney Schertenleib nach. «Ich dachte daran, mir eine 22 auf den Fuss zu tätowieren.» Die Rückennummer, die sie während des Turniers trug. «Danach aber dachte ich, dass es noch bessere Momente geben wird, die ich so verewigen könnte.»

Niemand hätte etwas dagegen.

Nati-Star Schertenleib liebt das Kreative. «Ich habe jeden Tag meine 5 bis 10 crazy Minuten»

Nati-Star Schertenleib liebt das Kreative«Ich habe jeden Tag meine 5 bis 10 crazy Minuten»

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

