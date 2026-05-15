Bachmann: «Die Sehnsucht, auf den Platz zurückzukehren, ist extrem gross» 13.05.2026

Im Sommer hat YB Ramona Bachmann trotz eines kurz zuvor zugezogenen Kreuzbandrisses verpflichtet. Mit blue Sport spricht die 35-Jährige über die Beweggründe für den Wechsel, die Entwicklung und das Niveau des Schweizer Frauenfussballs sowie ihre Comeback-Pläne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Sommer wechselte Ramona Bachmann zu YB. Aufgrund eines Kreuzbandrisses, den sie sich noch vor der Heim-EM 2025 zugezogen hat, fiel sie monatelang aus.

Kurz vor ihrem Comeback wurde die 35-Jährige von einer Fussverletzung zurückgeworfen und wird deshalb in dieser Saison kein Spiel bestreiten.

Mit blue Sport spricht Bachmann über den Wechsel zu YB, die Entwicklung und das Niveau des Schweizer Frauenfussballs sowie ihre Comeback-Pläne.

Am Samstag (17.00 Uhr) will YB im Heimspiel im Wankdorf den Einzug in den Playoff-Final klarmachen. Das Hinspiel hat YB auswärts gegen St.Gallen 3:1 gewonnen. Mehr anzeigen

Titelverteidiger YB ist nach dem 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel gegen St.Gallen auf bestem Weg, sich wie im Vorjahr für den Final zu qualifizieren. Das zeugt davon, welch herausragende Arbeit Trainerin Imke Wübbenhorst und ihr Staff leisten. Denn nach den Abgängen von Top-Torjägerin Courtney Strode Liebermann (Austria Wien), Iman Beney (Manchester City) und Naomi Luyet (Hoffenheim) konnte niemand damit rechnen, dass Titelverteidiger YB auch in dieser Saison ganz vorne mitmischen würde. Umso mehr noch, als sich nach dem ersten Meisterschaftsspiel auch noch Kapitänin Stephanie Waeber einen Kreuzbandriss zuzieht.

Kommt hinzu, dass Königstransfer Ramona Bachmann nicht einsatzfähig ist, was man allerdings bereits vor ihrer Verpflichtung wusste. Denn auch Bachmann muss sich von einem Kreuzbandriss erholen, den sie sich kurz vor der EM zugezogen hatte. Aber YB trotzt allen Widrigkeiten, prescht bis in den Cupfinal vor (0:1 gegen Servette) und steht nach dem 3:1-Hinspielsieg auswärts gegen St.Gallen kurz vor dem Final-Einzug. Das Rückspiel findet am Samstag, 16. Mai (17.00 Uhr) im Wankdorf statt.

Eine neue Verletzung wirft Bachmann zurück

Kurz vor dem Cupfinal und den folgenden Playoffs sieht es zunächst so aus, als könnte Bachmann in der entscheidenden Phase der Saison zu ihren ersten Einsätzen für YB kommen. Aber es kommt nicht so weit! Bachmann verletzt sich am Fuss. «Das hat mich ein paar Wochen zurückgeworfen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich schon bald wieder auf dem Platz stehen kann», sagt Bachmann vor dem Playoff-Start im Gespräch mit blue Sport.

Ob es zu einem Einsatz in den Playoffs reicht, sei aber «sehr fragwürdig». Sie müsse sich zuerst vollständig erholen, da sei sie sich mit dem Verein einig. «Natürlich war es mein Ziel, in den Playoffs einen Teileinsatz zu haben, aber jetzt nehme ich einfach Schritt für Schritt. Wenn’s noch klappt mit den Playoffs, umso besser. Und wenn nicht, dann bin ich parat für die nächste Saison», so Bachmann.

«Die Sehnsucht, auf den Platz zurückzukehren, ist extrem gross.» Die Reha fordert ihr körperlich und mental einiges ab. Dafür sei es dann umso schöner, auf den Platz zurückzukehren. Trotz der Verletzung habe sie ihre neuen Teamkolleginnen «gut kennengelernt». Einerseits war sie vor ihrem Rückschlag zum Grossteil bereits wieder im Team-Training integriert, andererseits war sie vor dem Saisonstart mit ins Trainingslager gereist.

Inzwischen ist allerdings klar, dass Bachmann in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird, wie die Medienabteilung von YB auf Anfrage von blue Sport bestätigt.

Darum hat Bachmann bei YB unterschrieben

Dass eine Spielerin vom Format Bachmann überhaupt in die Schweiz zurückkehrt, dürfte im Sommer viele überrascht haben. Was hat den Ausschlag gegeben? «Ich hatte sehr offene und ehrliche Gespräche mit YB. Sie sind sehr zielorientiert und haben klare Vorstellungen davon, in welche Richtung es gehen soll.»

Nach ihrer Vertragsauflösung in Houston und als Langzeitverletzte habe sie diesen Schritt als gute Möglichkeit angesehen. «Für mich war immer klar, dass ich zurück in die Schweiz komme. Und es hat sich in dem Moment richtig angefühlt.»

Darum wechselte Ramona Bachmann im Sommer zu YB 12.05.2026

Die Weltkarriere von Ramona Bachmann

Bachmann ist vierfache Schweizer Fussballerin des Jahres (2009, 2015, 2019 und 2022), hat in Schweden (Umea und Rosengard), Deutschland (Wolfsburg) und England (Chelsea) diverse Titel gewonnen. Nur in den USA (Atlanta Beat und Houston Dash) und in Frankreich (PSG) bleiben die ganz grossen Erfolge aus. 2015 schafft es Bachmann gar auf die Liste der zehn besten Fussballerinnen der Welt. Einzig die Champions League hat die 35-Jährige nie gewonnen, ein «Schicksal», das sie unter anderem mit dem ehemaligen Weltklassespieler Zlatan Ibrahimovic teilt.

Ihre Karriere lancierte Bachmann einst beim FC Malters, mit dem sie 2005 Schweizer Meisterin und Cupsiegerin auf der Stufe U18 wird. In der Folgesaison ist sie die jüngste Spielerin der Nationalliga B, ehe sie zum amtierenden Schweizer Meister, dem heutigen FC Luzern, wechselt. Nach einem halben Jahr führt sie die Torschützenliste an und zieht weiter nach Schweden, um beim Spitzenverein Umea an der Seite von Superstar Marta, der sechsmaligen Weltfussballerin (2006 bis 2010 und 2018), durchzustarten.

Bereits 2007 debütiert Bachmann in der Nati, für die sie inzwischen 153 Spiele absolviert hat, in denen sie 60 Tore erzielte. Sie ist ein wichtiger Teil, als sich die Schweizer Frauen-Nati erstmals überhaupt für eine Endrunde qualifizieren kann (WM 2015 in Kanada). Auch an der EM 2017 und 2022 ist sie eine wichtige Figur sowie an der WM 2023. Die Heim-EM 2025 hätte zum grossen Highlight ihrer Karriere werden sollen, doch die verpasst sie aufgrund eines Kreuzbandrisses. Mit der Nati hat sie aber noch nicht abgeschlossen, wie sie blue Sport verrät.

Was Ramona Bachmann über die Entwicklung und das Niveau des Schweizer Frauenfussballs denkt, erfährst du im Video unten.

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