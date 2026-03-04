  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zu früh abgepfiffen Nati-Stars reagieren auf Schiri-Fauxpas: «Ihre Uhr hat etwas anders funktioniert»

Luca Betschart

4.3.2026

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

03.03.2026

Weil die Schiedsrichterin die Partie zu früh abpfeift, jubeln die Schweizerinnen zum Auftakt der WM-Quali gegen Nordirland zu früh. Konsequenzen hat der unübliche Unterbruch keine – bis auf die Verwirrung bei den Nati-Stars.

,

Patrick Lämmle, Luca Betschart

04.03.2026, 08:39

3 Minuten und 43 Sekunden sind in der Nachspielzeit zwischen der Schweiz und Nordirland gespielt, als Schiedsrichterin Shona Shukrula das WM-Qualifikationsspiel beim Stand von 2:0 für die Nati abpfeift. Das Problem: Angesagt sind eigentlich mindestens fünf Minuten Nachspielzeit. Das sorgt kurzzeitig für Verwirrung. «Die muss offenbar die Bahn kriegen», scherzt SRF-Expertin Rachel Rinast.

Hier sind die Nati-Noten. Beney und Xhemaili stechen heraus und die Joker betreiben Werbung in eigener Sache

Hier sind die Nati-NotenBeney und Xhemaili stechen heraus und die Joker betreiben Werbung in eigener Sache

Wenige Sekunden später bemerkt Shukrula ihren Fehler – und pfeift das Spiel, nachdem die Ordner den Platz wieder verlassen haben, noch einmal an. «Wir haben schon gefeiert, dann hat sie das Spiel noch einmal laufen lassen. Sie haben schon nach Fotos gefragt – ich war kurz verwirrt», lacht Torschützin Riola Xhemaili in der Mixed Zone. Svenja Fölmli sagt: «Ich weiss nicht genau, was das Problem war. Aber es war auf jeden Fall eine kuriose Situation, das hatte ich so noch nie.»

Auswirkungen bringt der zu frühe Schlusspfiff keine mit sich, Tore fallen danach keine mehr. «Ihre Uhr hat etwas anders funktioniert. Sie hat sich entschuldigt, das kann passieren», will Lia Wälti den Fauxpas nicht überbewerten und betont: «Man muss immer bis zum Schluss durchziehen.»

Lia Wälti: «Der Kunstrasen war manchmal etwas zu schnell für uns»

Lia Wälti: «Der Kunstrasen war manchmal etwas zu schnell für uns»

03.03.2026

Mehr zur Frauen-Nati

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss»

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss»

03.03.2026

Calligaris: «In Sachen Präzision haben wir noch viel Luft nach oben»

Calligaris: «In Sachen Präzision haben wir noch viel Luft nach oben»

03.03.2026

Meistgelesen

«Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt
Zwischen Trump und Merz kommts zu heikler Situation, die noch nachwirken könnte
2,5-Zimmer-Wohnung in Zürich sorgt für Stirnrunzeln – Firma erklärt Preis
Die USA wollen fast 2000 Ziele im Iran angegriffen haben – gehen ihnen die Abfangraketen aus?
SVP-Ständerat will Gesetz für Crans-Montana-Opfer stoppen

Mehr aus dem Ressort

Von 0:4 auf 3:4. Barça verpasst «Remontada» gegen Atlético knapp

Von 0:4 auf 3:4Barça verpasst «Remontada» gegen Atlético knapp

Kreuzbandriss. Real- und Brasilien-Star Rodrygo verpasst die WM

KreuzbandrissReal- und Brasilien-Star Rodrygo verpasst die WM

Drohnen-Angriffe in Riad. Ronaldos Privatjet soll nach Spanien geflogen sein – aber war der Star-Fussballer an Bord?

Drohnen-Angriffe in RiadRonaldos Privatjet soll nach Spanien geflogen sein – aber war der Star-Fussballer an Bord?

WM 2026. Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

WM 2026Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

Noch 100 Tage bis zur WM. Ein Turnier im Schatten von Donald Trump

Noch 100 Tage bis zur WMEin Turnier im Schatten von Donald Trump