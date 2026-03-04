Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter 03.03.2026

Weil die Schiedsrichterin die Partie zu früh abpfeift, jubeln die Schweizerinnen zum Auftakt der WM-Quali gegen Nordirland zu früh. Konsequenzen hat der unübliche Unterbruch keine – bis auf die Verwirrung bei den Nati-Stars.

3 Minuten und 43 Sekunden sind in der Nachspielzeit zwischen der Schweiz und Nordirland gespielt, als Schiedsrichterin Shona Shukrula das WM-Qualifikationsspiel beim Stand von 2:0 für die Nati abpfeift. Das Problem: Angesagt sind eigentlich mindestens fünf Minuten Nachspielzeit. Das sorgt kurzzeitig für Verwirrung. «Die muss offenbar die Bahn kriegen», scherzt SRF-Expertin Rachel Rinast.

Wenige Sekunden später bemerkt Shukrula ihren Fehler – und pfeift das Spiel, nachdem die Ordner den Platz wieder verlassen haben, noch einmal an. «Wir haben schon gefeiert, dann hat sie das Spiel noch einmal laufen lassen. Sie haben schon nach Fotos gefragt – ich war kurz verwirrt», lacht Torschützin Riola Xhemaili in der Mixed Zone. Svenja Fölmli sagt: «Ich weiss nicht genau, was das Problem war. Aber es war auf jeden Fall eine kuriose Situation, das hatte ich so noch nie.»

Auswirkungen bringt der zu frühe Schlusspfiff keine mit sich, Tore fallen danach keine mehr. «Ihre Uhr hat etwas anders funktioniert. Sie hat sich entschuldigt, das kann passieren», will Lia Wälti den Fauxpas nicht überbewerten und betont: «Man muss immer bis zum Schluss durchziehen.»

