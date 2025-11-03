  1. Privatkunden
DE

«Bin vom Entscheid überrascht» Der Verband hat entschieden: Nati-Trainerin Sundhage muss gehen

Michael Wegmann

3.11.2025

Trainerin Pia Sundhage muss den Nati-Posten räumen. 
Trainerin Pia Sundhage muss den Nati-Posten räumen. 
Nick Potts/PA Wire/dpa

Der auslaufende Vertrag von Nati-Trainerin Pia Sundhage wird trotz EM-Begeisterung nicht verlängert, wie der Schweizer Fussballverband am Montagabend bekannt gibt. 

Syl Battistuzzi

03.11.2025, 19:17

03.11.2025, 19:47

Der Vertrag von Nati-Trainerin Pia Sundhage läuft Ende des Jahres aus, der Entscheid über ihren Verbleib ist aber nun gefallen. Der Schweizer Fussballverband (SFV) will nicht mit der Schwedin weitermachen und trennt sich per sofort von ihr. 

Der Nachfolgeprozess läuft, damit die neue Trainerin beziehungsweise der neue Trainer das Nationalteam bereits in den letzten beiden Spielen des Jahres kennenlernen und betreuen kann, schreibt der Verband.

«Ich hätte diese Reise gerne fortgesetzt»

«Es war mir eine grosse Freude und Ehre, dieses Schweizer Nationalteam in den vergangenen zwei Jahren zu begleiten. Wir haben als Team viel gelernt, sind gemeinsam gewachsen und haben mit der Heim-EM ein unvergessliches Kapitel in der Geschichte des Schweizer Frauenfussballs geschrieben. Ich hätte diese Reise gerne fortgesetzt. Ich bin über den Entscheid des SFV überrascht, respektiere ihn aber», hält Sundhage fest.

«Ich wünsche dem Team und dem Schweizer Fussball nur das Beste – und dass die Leidenschaft, die wir in diesem Sommer gespürt haben, weiterlebt», äussert sich Pia Sundhage zum Entscheid.

Erfolgreich, aber eckte auch an

Sundhage, die in ihrer erfolgreichen Karriere unter anderem zweimal Olympia-Gold (mit den USA) und die Auszeichnung zur FIFA-Welttrainerin gewann, war gleichzeitig auch unbequem und fordernd. So knüpfte sie eine Fortsetzung an die Bedingung, dass sie einen Vollzeit-Assistenten erhalte, «um das Beste aus mir herauszuholen.» Auch bei ihren Spielerinnen genoss sie mit ihrer Art nicht bei allen Rückhalt.

«Pia Sundhage hat das Team 2024 in einer schwierigen Phase übernommen und durch eine unvergessliche Europameisterschaft in unserem Land geführt. Damit hat sie gemeinsam mit den Spielerinnen und dem Staff den Grundstein für eine vielversprechende Zukunft im Schweizer Frauenfussball gelegt. Wir bedanken uns bei Pia und ihrem Trainer-Staff und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute», so SFV-Präsident Peter Knäbel.

Die Qualifikationsphase für die WM 2027 in Brasilien beginnt im kommenden Februar und endet mit den Playoffs im Dezember des nächsten Jahres. Die Auslosung der europäischen Gruppen findet am nächsten Dienstag, 4. November, in Nyon statt. Wer das Schweizer Team an das Turnier führen soll, wird man bald sehen.

Videos zum Thema

Humm: «Es ist der richtige Moment für einen Trainerwechsel in der Nati»

Humm: «Es ist der richtige Moment für einen Trainerwechsel in der Nati»

Wie weiter mit Nati-Trainerin Pia Sundhage? Fabienne Humm spricht im «Heimspiel bei der Frauen-Nati» Klartext.

19.07.2025

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

27.10.2025

Wie weiter mit Sundhage? «Ein Trainerwechsel wäre angebracht»

Wie weiter mit Sundhage? «Ein Trainerwechsel wäre angebracht»

24.07.2025

