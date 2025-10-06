Das Frauen-Team des FC Basel hat einen neuen Trainer: Omar Adlani. Screenshot: x.com/FCBasel1893

Das Frauen-Team des FC Basel hat einen neuen Trainer. Nunmehr steht der kanadisch-algerische Doppelbürger Omar Adlani beim gegenwärtigen Drittplatzierten der Women's Super League in der Verantwortung.

Keystone-SDA SDA

Der 35-jährige Adlani war zuletzt als Trainer-Assistent bei der Männer-Mannschaft des algerischen Rekordmeisters JS Kabylie tätig. Auf Frauen-Seite wirkte er während mehreren Jahren als Cheftrainer des finnischen Erstligisten FC Honka.

Adlani tritt die Nachfolge der vor einem Monat nach nur zwei Spielen der neuen Saison entlassenen Deutschen Kim Kulig. Die seither interimsmässig als Cheftrainerin arbeitende Kroatin Kristina Sundov wird auch in Zukunft, im Rahmen ihrer im Sommer übernommenen Rolle als Talentmanagerin, das Betreuer-Team als Assistentin unterstützen.