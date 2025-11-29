  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Andere Ideen, anderer Spielstil Noelle Maritz: «Der neue Trainer hat Schwung gebracht – alle sind motiviert»

Michael Wegmann

29.11.2025

Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

29.11.2025

Noelle Maritz zieht nach der ersten Woche unter dem neuen Trainer Rafel Navarro in Jerez Fazit und verrät, was sich im Vergleich zu Pia Sundhage alles verändert hat.

,

Michael Wegmann, Ronja Zeller

29.11.2025, 15:00

29.11.2025, 16:08

Am Tag nach dem 1:2 im Test gegen Belgien ist im Trainingscamp der Schweizerinnen Auslaufen angesagt. Nicht mit dabei ist Nati-Trainer Rafel Navarro. Der Spanier musste wegen eines familiären Notfalls nach Hause, er wird voraussichtlich am Montag zurück sein.

Bis dann wird Assistenztrainer Norbert Callau für ihn übernehmen und das Training leiten. Die Spanier sind mit neuen Ideen und Trainingselementen zur Nati gestossen und treffen bei den Spielerinnen damit auf Anklang. «Die Trainings waren gut, es waren viele neue Elemente dabei und neue Übungen. Das hat neuen Schwung gebracht. Alle sind motiviert.»

Auch das Spielsystem soll unter Navarro anders sein. Mehr auf Ballbesitz ausgerichtet als noch unter Pia Sundhage. Maritz: «Wir wollen mehr den Ball am Fuss haben, mehr übers Zentrum kommen. Der spanische Spielstil erfordert von uns allen mehr Flexibilität.»

Abseits des Platzes sei Navarro entspannt, sagt Maritz. «Wenn es um Fussball geht und im Training hat er eine klare Linie, daneben ist er locker und gelassen.»

Das könnte dich auch interessieren

Erstes Nati-Tor seit eineinhalb Jahren. Alisha Lehmann: «Es hat sich gut angefühlt»

Erstes Nati-Tor seit eineinhalb JahrenAlisha Lehmann: «Es hat sich gut angefühlt»

1:2-Niederlage gegen Belgien. Die Schweizer Nati verliert erstes Spiel unter Rafel Navarro

1:2-Niederlage gegen BelgienDie Schweizer Nati verliert erstes Spiel unter Rafel Navarro

Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine Berühmtheit

Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine Berühmtheit

Nati-Star Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine bekannte Persönlichkeit. Nach dem Testspiel gegen Belgien in Jerez wollen zahlreiche Kinder ein Bild mit der 26-Jährigen.

28.11.2025

Alisha Lehmann: «Wir haben viele Sachen gut gemacht»

Alisha Lehmann: «Wir haben viele Sachen gut gemacht»

28.11.2025

Crnogorcevic: «Navarro lebt den Fussball»

Crnogorcevic: «Navarro lebt den Fussball»

28.11.2025

Ivelj: «Wir konnten schon viel von Navarro profitieren»

Ivelj: «Wir konnten schon viel von Navarro profitieren»

28.11.2025

Coumba Sow: «Man sieht, welche Akzente Navarro schon gesetzt hat»

Coumba Sow: «Man sieht, welche Akzente Navarro schon gesetzt hat»

28.11.2025

Meistgelesen

Vermisste österreichische Influencerin ist tot
Diese Stars starben unter ungeklärten Umständen
Trump: Luftraum über Venezuela «gesperrt» +++ Einwanderungsbehörde stoppt alle Asylentscheidungen
Drei rebellische Nonnen besetzen Kloster – jetzt soll Rom den Streit schlichten
Ukraine greift Öltanker mit Marinedrohnen an +++ Russische Luftangriffe auf Kiew

Fussball-News

LaLiga im Ticker. Barcelona empfängt Alavés – übernehmen die Katalanen wieder die Tabellenspitze?

LaLiga im TickerBarcelona empfängt Alavés – übernehmen die Katalanen wieder die Tabellenspitze?

Europa League. YB-Fan nach Ausschreitungen in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt

Europa LeagueYB-Fan nach Ausschreitungen in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt

Winti-Profi über verfrühtes Comeback. Rohner: «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber»

Winti-Profi über verfrühtes ComebackRohner: «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber»

Der Thun-Trainer mal ganz anders. Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Der Thun-Trainer mal ganz andersHier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Karriereende nach 22 Jahren als Profi. Reto Ziegler: «Ich hoffte, dass ich noch eine Chance bekomme»

Karriereende nach 22 Jahren als ProfiReto Ziegler: «Ich hoffte, dass ich noch eine Chance bekomme»