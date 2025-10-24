Darum wechselte Alisha Lehmann von Juve zu Como Alisha Lehmann spricht über ihren Wechsel von Juventus Turin zu Como und verrät, was ihr am neuen Ort besonders gut gefällt. 21.10.2025

Am Freitagabend trifft das Schweizer Nationalteam im Rahmen eines Testspiels in Luzern auf Kanada. Mit den Olympiasiegerinnen von 2021 wartet auf die Schweiz eine happige Gegnerin.

Trainerin Pia Sundhage freut sich, dass die Kanadierinnen für das erste Spiel der Schweizerinnen nach der Heim-EM im Sommer anreisen. «Sie sind ein gutes Team, das ist perfekt. Je besser die Gegnerinnen, desto besser. Ich freue mich.»

Auch verriet Sundhage, dass sie weiter einem 3-5-2-System vertraut. Sie hätten in den drei Tagen im Camp vor allem daran gearbeitet, mehr Torchancen zu kreieren.

Ansonsten liess sich die Schwedin an der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel gewohnt wenig in die Karten blicken. Auf die Frage, welche Torhüterin auf dem Feld stehen werde, lächelte sie nur und sagte: «Wir werden sehen.» Auf die Frage, ob Riola Xhemaili, nachdem sie für ihren Klub PSV Eindhoven bereits sieben Tore erzielt hat, in der Startelf stehen werde, antwortete sie erneut: «Schauen wir, ob sie morgen spielt.»

Trainerin Pia Sundhage freut sich auf das erste Länderspiel seit der EM Keystone

Immerhin betreffend den Siegchancen wurde Sundhage dann nochmals etwas deutlicher. «Ich denke, wir haben eine gute Chance. Es ist phänomenal, erneut zuhause zu spielen. Und nach dieser wunderbaren EM wäre es super, einen Sieg folgen zu lassen.»

Auch EM-Heldin Riola Xhemaili, welche die Schweiz an der Euro im letzten Gruppenspiel gegen Finnland in der letzten Minute mit dem Ausgleich zum 1:1 in den EM-Viertelfinal gegen Spanien (0:2) geschossen hat, ist zuversichtlich. «Natürlich haben wir etwas weniger Druck. Aber wir wollen uns trotzdem von der besten Seite zeigen und Spass auf dem Platz haben. So wie an der EM.»

