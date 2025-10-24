  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Stars rundum zufrieden «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

SDA

24.10.2025 - 23:09

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

24.10.2025

Die Schweizer Nati-Spielerinnen freuen sich über den 1:0-Sieg im Länderspiel gegen Kanada. Noch glücklicher sind sie darüber, dass die Begeisterung der Fans auch nach der EM anhält.

Keystone-SDA

24.10.2025, 23:09

25.10.2025, 08:12

Keine Zeit? blue News fasst zusammen

  • Die Schweizer Nati gewinnt das Testspiel gegen Kanada 1:0.
  • Über 10'000 Fans sind am Freitagabend in Luzern im Stadion.
  • Die Spielerinnen freuen sich gleichermassen über den Sieg und den grossen Fan-Aufmarsch.
Mehr anzeigen

Die Sorge war gross, dass die entfachte Euphorie rund um das Frauen-Nationalteam nach dem Heimturnier wieder rapide sinken würde. Bereits nach dem Ausscheiden gegen Spanien im Viertelfinal des Heim-Turniers sagten einige der Schweizerinnen, dass sie nicht per se traurig wegen des EM-Aus seien. Sondern viel mehr, weil sie so gerne noch einmal ein so volles Stadion erlebt hätten.

Sundhage: «Die Fans machten den Unterschied»

Nun, am Freitagabend im Testspiel gegen Kanada in Luzern, durften sie eine solche Stimmung doch nochmals erleben. «Es waren grossartige Fans. Sie haben den Unterschied gemacht», sagte Nationaltrainerin Pia Sundhage an der Pressekonferenz nach der Partie. Dann lächelte sie. Die Freude darüber, dass über 10'000 Fans den Weg ins Stadion gefunden haben, ist ihr anzusehen.

Ähnlich glücklich waren die Spielerinnen selbst. Bevor Torschützin Alayah Pilgrim Glückwünsche zu ihrem Siegtreffer entgegennahm, sagte sie: «Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es sehr schön war, vor dieser Kulisse zu spielen.»

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

24.10.2025

Ein Sieg auch für die Fans

Und auch die weiteren Schweizerinnen zeigten ihre Dankbarkeit für die so zahlreich erschienenen Fans. «Es war das erste Spiel nach der EM, das letzte zuhause in diesem Jahr. Es freut mich darum sehr, dass wir den Fans diesen Sieg schenken durften», sagte stellvertretend Viola Calligaris. Am Ende, so die Verteidigerin, habe man zwar auch etwas Glück gehabt, «spielerisch haben wir uns in einigen Situationen nicht so geschickt angestellt» aber es sei schön, den Sieg dennoch mitzunehmen. «Dass so viele Leute kamen ist nicht selbstverständlich, darum fand ich es umso schöner, zu gewinnen.» Es sei ein Sieg «für alle Menschen, die uns nach der EM treu geblieben sind».

In dieselbe Kerbe schlug auch Captain Lia Wälti. Nach der Partie nahm sie sich viel Zeit für Selfies, unterschrieb Schweiz-Mützen, sprach mit den jungen Fans. «Es war genau das, was wir uns erhofft haben, nämlich dass die Leute weiterhin kommen. Wir wollten den Hype mitnehmen und sind froh, dass die Fans das gleich sehen wie wir», sagte Wälti.

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

24.10.2025

Weitere Stimmen zum Spiel

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

24.10.2025

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.

24.10.2025

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

24.10.2025

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery
Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Nationaltrainerin Pia Sundhage freut sich nach dem 1:0-Heimsieg in Luzern gegen die Olympiasiegerinnen aus Kanada

Nationaltrainerin Pia Sundhage freut sich nach dem 1:0-Heimsieg in Luzern gegen die Olympiasiegerinnen aus Kanada

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Lia Wälti macht nach dem Sieg gegen Kanada ein Foto mit jungen Fans

Lia Wälti macht nach dem Sieg gegen Kanada ein Foto mit jungen Fans

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Sydney Schertenleib zieht mit Ball Richtung Tor der Kanadierinnen

Sydney Schertenleib zieht mit Ball Richtung Tor der Kanadierinnen

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Alayah Pilgrim (ganz rechts) erzielt gegen Kanada das entscheidende Tor

Alayah Pilgrim (ganz rechts) erzielt gegen Kanada das entscheidende Tor

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Goalie Livia Peng zeigte einige Paraden und rettete so den Schweizerinnen den ersten Länderspielsieg gegen Kanada

Goalie Livia Peng zeigte einige Paraden und rettete so den Schweizerinnen den ersten Länderspielsieg gegen Kanada

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery
Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Nationaltrainerin Pia Sundhage freut sich nach dem 1:0-Heimsieg in Luzern gegen die Olympiasiegerinnen aus Kanada

Nationaltrainerin Pia Sundhage freut sich nach dem 1:0-Heimsieg in Luzern gegen die Olympiasiegerinnen aus Kanada

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Lia Wälti macht nach dem Sieg gegen Kanada ein Foto mit jungen Fans

Lia Wälti macht nach dem Sieg gegen Kanada ein Foto mit jungen Fans

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Sydney Schertenleib zieht mit Ball Richtung Tor der Kanadierinnen

Sydney Schertenleib zieht mit Ball Richtung Tor der Kanadierinnen

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Alayah Pilgrim (ganz rechts) erzielt gegen Kanada das entscheidende Tor

Alayah Pilgrim (ganz rechts) erzielt gegen Kanada das entscheidende Tor

Bild: Keystone

Pia Sundhages Dank an die Fans - Gallery. Goalie Livia Peng zeigte einige Paraden und rettete so den Schweizerinnen den ersten Länderspielsieg gegen Kanada

Goalie Livia Peng zeigte einige Paraden und rettete so den Schweizerinnen den ersten Länderspielsieg gegen Kanada

Bild: Keystone

Meistgelesen

Österreicherin deklassiert im 1. Lauf die Konkurrenz – Lara Gut-Behrami in Lauerstellung
Tourist stürzt von Mauer des Pantheons in Rom – tot
Bonität der USA wegen der Regierungsführung herabgestuft

Videos aus dem Ressort

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.

24.10.2025

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

24.10.2025

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

24.10.2025

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

UEFA plant Reform. Gibt's bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase?

UEFA plant ReformGibt's bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase?

Verbleib in der MLS. Lionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Verbleib in der MLSLionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Juniorenturnier. Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück

JuniorenturnierBlue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück