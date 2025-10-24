Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten» 24.10.2025

Die Schweizer Nati-Spielerinnen freuen sich über den 1:0-Sieg im Länderspiel gegen Kanada. Noch glücklicher sind sie darüber, dass die Begeisterung der Fans auch nach der EM anhält.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst zusammen Die Schweizer Nati gewinnt das Testspiel gegen Kanada 1:0.

Über 10'000 Fans sind am Freitagabend in Luzern im Stadion.

Die Spielerinnen freuen sich gleichermassen über den Sieg und den grossen Fan-Aufmarsch. Mehr anzeigen

Die Sorge war gross, dass die entfachte Euphorie rund um das Frauen-Nationalteam nach dem Heimturnier wieder rapide sinken würde. Bereits nach dem Ausscheiden gegen Spanien im Viertelfinal des Heim-Turniers sagten einige der Schweizerinnen, dass sie nicht per se traurig wegen des EM-Aus seien. Sondern viel mehr, weil sie so gerne noch einmal ein so volles Stadion erlebt hätten.

Sundhage: «Die Fans machten den Unterschied»

Nun, am Freitagabend im Testspiel gegen Kanada in Luzern, durften sie eine solche Stimmung doch nochmals erleben. «Es waren grossartige Fans. Sie haben den Unterschied gemacht», sagte Nationaltrainerin Pia Sundhage an der Pressekonferenz nach der Partie. Dann lächelte sie. Die Freude darüber, dass über 10'000 Fans den Weg ins Stadion gefunden haben, ist ihr anzusehen.

Ähnlich glücklich waren die Spielerinnen selbst. Bevor Torschützin Alayah Pilgrim Glückwünsche zu ihrem Siegtreffer entgegennahm, sagte sie: «Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es sehr schön war, vor dieser Kulisse zu spielen.»

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen» 24.10.2025

Ein Sieg auch für die Fans

Und auch die weiteren Schweizerinnen zeigten ihre Dankbarkeit für die so zahlreich erschienenen Fans. «Es war das erste Spiel nach der EM, das letzte zuhause in diesem Jahr. Es freut mich darum sehr, dass wir den Fans diesen Sieg schenken durften», sagte stellvertretend Viola Calligaris. Am Ende, so die Verteidigerin, habe man zwar auch etwas Glück gehabt, «spielerisch haben wir uns in einigen Situationen nicht so geschickt angestellt» aber es sei schön, den Sieg dennoch mitzunehmen. «Dass so viele Leute kamen ist nicht selbstverständlich, darum fand ich es umso schöner, zu gewinnen.» Es sei ein Sieg «für alle Menschen, die uns nach der EM treu geblieben sind».

In dieselbe Kerbe schlug auch Captain Lia Wälti. Nach der Partie nahm sie sich viel Zeit für Selfies, unterschrieb Schweiz-Mützen, sprach mit den jungen Fans. «Es war genau das, was wir uns erhofft haben, nämlich dass die Leute weiterhin kommen. Wir wollten den Hype mitnehmen und sind froh, dass die Fans das gleich sehen wie wir», sagte Wälti.

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass» 24.10.2025

Weitere Stimmen zum Spiel

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht» 24.10.2025

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0. 24.10.2025

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.) 24.10.2025