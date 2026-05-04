Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
16 Mal sitzt Peng in diesem Kalenderjahr bei Chelsea auf der Bank, gegen Leicester darf sie nun erstmals ran. Chelsea feiert einen ungefährdeten 3:1-Sieg und sichert sich die Teilnahme an der Champions-League-Quali in der nächsten Saison. Beim Gegentreffer, eingeleitet durch einen haarsträubenden Fehlpass ihrer Mitspielerin, ist Peng machtlos. Besonders bitter für Peng: Es ist der einzige Schuss auf ihr Tor.
Manchester City
Iman Beney
Beim 1:0-Sieg gegen Liverpool kommt Beney nicht zum Einsatz. Sie sieht von der Bank aus, wie Rebecca Knaak in der Nachspielzeit das siegbringende Tor erzielt. Damit ist klar: Gewinnt ManCity am 16. Mai das letzte Liga-Spiel, ist der Meistertitel perfekt. Zuvor steht am kommenden Wochenende aber noch der FA-Cup-Halbfinal gegen Chelsea auf dem Programm.
Aston Villa
Noelle Maritz
Aston Villa spielt am Montag gegen West Ham United.
West Ham United
Leila Wandeler
West Ham United spielt am Montag gegen Aston Villa.
West Ham United
Seraina Piubel
West Ham United spielt am Montag gegen Aston Villa.
Tottenham
Luana Bühler
Die 30-Jährige fehlt Tottenham schon die komplette Saison. Die Spurs gewinnen gegen die London City Lionesses 2:1 und werden die Liga im 5. Rang abschliessen.
Liverpool
Aurélie Csillag
Bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester City wird Csillag in der 82. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit geht die Partie noch verloren.
Leicester City
Alisha Lehmann
Lehmann wird gegen Chelsea in der 55. Minute eingewechselt, da steht es bereits 1:3 und am Resultat ändert sich nichts mehr. Schon zuvor war klar, dass Leicester die Saison als Schlusslicht beenden wird. Weil die Women's Super League von 12 auf 14 Teams aufgestockt wird, kommt dies noch nicht dem Abstieg gleich. Leicester kann sich mit einem Sieg in der Relegation gegen Charlton Athletic, Tabellendritter der WSL 2, den Ligaerhalt noch sichern.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig steht Vallotto in der Startelf, wird aber zur Pause beim Stand von 0:1 ausgewechselt.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Hoffenheim spielt erst am Mittwoch gegen Bayern München, weil die Meisterinnen aus München am Samstag in der Champions League das Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona bestritten. Nach dem 1:1 im Hinspiel verliert Bayern das Rückspiel in Barcelona vor 60'021 Zuschauer*innen 2:4.
Freiburg
Julia Stierli
Beim 5:1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena sitzt Stierli auf der Bank.
Freiburg
Svenja Fölmli
Einen grossen Auftritt hat dagegen Svenja Fölmli, die bereits nach 39 Sekunden zum 1:0 trifft. Beim 2:0 hat sie ihre Füsse ebenfalls im Spiel, das 3:0 bereitet sie vor und in der 87. Minute trifft sie zum 5:1-Endstand.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz spielt bei Freiburg durch, bleibt aber ohne Torbeteiligung.
Freiburg
Leela Egli
Egli steht bei Freiburg nicht im Kader. Dennoch darf sie jubeln: Für ihre starke Saison, in der sie den Durchbruch in der Bundesliga geschafft hat (5 Tore, 3 Assists), wird sie ins Google Pixel Frauen-Bundesliga Team of the Season gewählt.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Leipzig verliert gegen Wolfsburg 2:3. Beim Ausgleich zum 1:1 wird Herzog im nahen Eck erwischt, bei den beiden weiteren Gegentreffern gänzlich machtlos.
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti wird wohl erst in der kommenden Saison wieder ins Geschehen eingreifen.
Union Berlin
Nadine Böhi
Beim 1:0-Sieg gegen den HSV sitzt Böhi auf der Bank.
Union Berlin
Lia Kamber
Kamber spielt bei Union Berlin abermals durch und zeigt eine ansprechende Leistung.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Bei der 0:3-Niederlage gegen Köln kommt Arfaoui nicht zum Einsatz. Auf die kommende Saison hin, wechselt die dreifache Nationalspielerin zu Freiburg.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Die 20-Jährige steht beim 3:0-Sieg gegen Köln nicht im Kader, sie fällt derzeit verletzt aus.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Wie schon in der Vorwoche erzielt Andrade einen Treffer. Sie eröffnet beim 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen vor 30'400 Fans in der 19. Minute das Skore. In der 59. Minute wird sie ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr.
SGS Essen
Ella Touon
In der vergangenen Woche noch Doppeltorschützin gegen Carl Zeiss Jena, kann sie beim 0:4 gegen Leverkusen nicht an die starke Leistung anknüpfen. SGS Essen ist zwei Runden vor Schluss auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf die HSV-Frauen beträgt drei Punkte.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Nürnberg spielt am Montag gegen Eintracht Frankfurt.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Gegen Freiburg wird Mühlemann in der Pause beim Stand von 0:3 eingewechselt. Am Ende verliert Carl Zeiss Jena 1:5 und steht als Absteiger fest.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Wälti spielt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Napoli durch. Juve festigt damit Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Zwei Liga-Spiele stehen noch an, ehe die Turinerinnen am 24. Mai den Coppa-Final gegen AS Rom bestreiten.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris kommt bei Juve erneut nicht zum Zug.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Am 29. April feierte Pilgrim ihren 23. Geburtstag und postet einige Schnappschüsse von den Feierlichkeiten. Noch mehr freuen sich die Fans aber drei Tage später über den Gewinn der Meisterschaft. Beim 2:0-Sieg gegen Ternana Calcio steht Pilgrim zwar verletzungsbedingt nicht im Kader, bei den Feierlichkeiten ist sie aber dabei.
US Sassuolo
Noemi Benz
Benz hat beim 0:0 gegen Schlusslicht Genua alles was auf ihren Kasten kommt. Mit dem Punktgewinn sichert sich Sassuolo den Liga-Erhalt.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Beim 4:2-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals sitzt Schertenleib wie schon im Hinspiel (1:1) auf der Bank. Sechs Spiele stehen noch an, zwei davon sind Final-Spiele (Copa de la Reina und Champions League). Den Meistertitel hat Barça bereits klargemacht.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Ballesté wird gegen das abstiegsbedrohte Alhama in der 61. Minute beim Stand von 1:3 ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Am Wochenende ruhte der Spielbetrieb, für Terchoun und Co. gilt es am Mittwoch auswärts gegen Marseille wieder ernst.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Strassburg spielt am Mittwoch auswärts gegen PSG.
RC Strassburg
Ana-Maria Crnogorcevic
Strassburg spielt am Mittwoch auswärts gegen PSG.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Beim 2:1-Sieg gegen Hera United bereitet Xhemaili das zwischenzeitliche 2:0 sehenswert vor. Bereits in der Vorwoche war sie beim 1:0-Sieg gegen Heerenveen Assistgeberin. Zwei Runden vor Schluss hat PSV vier Punkte Vorsprung auf Ajax Amsterdam und deren fünf auf Twente Enschede. Am kommenden Freitag kann PSV den Meistertitel mit einem Sieg gegen ADO Den Haag klarmachen. Zudem steht PSV im Pokal-Final.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Inauen spielt sich gegen LSK Kvinner ins Rampenlicht. In der 9. Minute bereitet sie das 1:0 vor, drei Minuten später erzielt sie das 2:0. Am Ende gewinnt Valerenga 3:2. Zeigt Inauen weiter solche Leistungen, dürfte sie auch im Nationalteam wieder zum Thema werden.
🇺🇲 USA
Tampa Bay Sun
Sandrine Gaillard
Sitzt bei der 1:2-Niederlage gegen Fort Lauderdale auf der Bank.