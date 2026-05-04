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Söldnerinnen-Check Pilgrim feiert Geburi und Meister-Titel ++ Fölmli überragend ++ Inauen glänzt mit Tor und Assist

Patrick Lämmle

4.5.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

04.05.2026, 11:10

04.05.2026, 11:25

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

16 Mal sitzt Peng in diesem Kalenderjahr bei Chelsea auf der Bank, gegen Leicester darf sie nun erstmals ran. Chelsea feiert einen ungefährdeten 3:1-Sieg und sichert sich die Teilnahme an der Champions-League-Quali in der nächsten Saison. Beim Gegentreffer, eingeleitet durch einen haarsträubenden Fehlpass ihrer Mitspielerin, ist Peng machtlos. Besonders bitter für Peng: Es ist der einzige Schuss auf ihr Tor.

 

Manchester City

Iman Beney

Beim 1:0-Sieg gegen Liverpool kommt Beney nicht zum Einsatz. Sie sieht von der Bank aus, wie Rebecca Knaak in der Nachspielzeit das siegbringende Tor erzielt. Damit ist klar: Gewinnt ManCity am 16. Mai das letzte Liga-Spiel, ist der Meistertitel perfekt. Zuvor steht am kommenden Wochenende aber noch der FA-Cup-Halbfinal gegen Chelsea auf dem Programm.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Aston Villa spielt am Montag gegen West Ham United.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

West Ham United spielt am Montag gegen Aston Villa.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

West Ham United spielt am Montag gegen Aston Villa.

 

Tottenham

Luana Bühler

Die 30-Jährige fehlt Tottenham schon die komplette Saison. Die Spurs gewinnen gegen die London City Lionesses 2:1 und werden die Liga im 5. Rang abschliessen.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Liverpool

Aurélie Csillag

Bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester City wird Csillag in der 82. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit geht die Partie noch verloren.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Leicester City

Alisha Lehmann

Lehmann wird gegen Chelsea in der 55. Minute eingewechselt, da steht es bereits 1:3 und am Resultat ändert sich nichts mehr. Schon zuvor war klar, dass Leicester die Saison als Schlusslicht beenden wird. Weil die Women's Super League von 12 auf 14 Teams aufgestockt wird, kommt dies noch nicht dem Abstieg gleich. Leicester kann sich mit einem Sieg in der Relegation gegen Charlton Athletic, Tabellendritter der WSL 2, den Ligaerhalt noch sichern.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig steht Vallotto in der Startelf, wird aber zur Pause beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Hoffenheim spielt erst am Mittwoch gegen Bayern München, weil die Meisterinnen aus München am Samstag in der Champions League das Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona bestritten. Nach dem 1:1 im Hinspiel verliert Bayern das Rückspiel in Barcelona vor 60'021 Zuschauer*innen 2:4.

 

Freiburg

Julia Stierli

Beim 5:1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena sitzt Stierli auf der Bank.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Einen grossen Auftritt hat dagegen Svenja Fölmli, die bereits nach 39 Sekunden zum 1:0 trifft. Beim 2:0 hat sie ihre Füsse ebenfalls im Spiel, das 3:0 bereitet sie vor und in der 87. Minute trifft sie zum 5:1-Endstand.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz spielt bei Freiburg durch, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli steht bei Freiburg nicht im Kader. Dennoch darf sie jubeln: Für ihre starke Saison, in der sie den Durchbruch in der Bundesliga geschafft hat (5 Tore, 3 Assists), wird sie ins Google Pixel Frauen-Bundesliga Team of the Season gewählt.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Leipzig verliert gegen Wolfsburg 2:3. Beim Ausgleich zum 1:1 wird Herzog im nahen Eck erwischt, bei den beiden weiteren Gegentreffern gänzlich machtlos.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti wird wohl erst in der kommenden Saison wieder ins Geschehen eingreifen.

«Alleine hätte ich das nicht geschafft». Lara Marti über den Kreuzbandriss, die verpasste Heim-EM und ihr Comeback

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Union Berlin

Nadine Böhi

Beim 1:0-Sieg gegen den HSV sitzt Böhi auf der Bank.

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Damen, fotografiert am 28. Mai 2024 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Union Berlin

Lia Kamber

Kamber spielt bei Union Berlin abermals durch und zeigt eine ansprechende Leistung.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Bei der 0:3-Niederlage gegen Köln kommt Arfaoui nicht zum Einsatz. Auf die kommende Saison hin, wechselt die dreifache Nationalspielerin zu Freiburg.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Die 20-Jährige steht beim 3:0-Sieg gegen Köln nicht im Kader, sie fällt derzeit verletzt aus.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Wie schon in der Vorwoche erzielt Andrade einen Treffer. Sie eröffnet beim 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen vor 30'400 Fans in der 19. Minute das Skore. In der 59. Minute wird sie ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

SGS Essen

Ella Touon

In der vergangenen Woche noch Doppeltorschützin gegen Carl Zeiss Jena, kann sie beim 0:4 gegen Leverkusen nicht an die starke Leistung anknüpfen. SGS Essen ist zwei Runden vor Schluss auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf die HSV-Frauen beträgt drei Punkte.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Nürnberg spielt am Montag gegen Eintracht Frankfurt.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Gegen Freiburg wird Mühlemann in der Pause beim Stand von 0:3 eingewechselt. Am Ende verliert Carl Zeiss Jena 1:5 und steht als Absteiger fest.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Wälti spielt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Napoli durch. Juve festigt damit Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Zwei Liga-Spiele stehen noch an, ehe die Turinerinnen am 24. Mai den Coppa-Final gegen AS Rom bestreiten.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris kommt bei Juve erneut nicht zum Zug.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Am 29. April feierte Pilgrim ihren 23. Geburtstag und postet einige Schnappschüsse von den Feierlichkeiten. Noch mehr freuen sich die Fans aber drei Tage später über den Gewinn der Meisterschaft. Beim 2:0-Sieg gegen Ternana Calcio steht Pilgrim zwar verletzungsbedingt nicht im Kader, bei den Feierlichkeiten ist sie aber dabei.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Benz hat beim 0:0 gegen Schlusslicht Genua alles was auf ihren Kasten kommt. Mit dem Punktgewinn sichert sich Sassuolo den Liga-Erhalt.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Beim 4:2-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals sitzt Schertenleib wie schon im Hinspiel (1:1) auf der Bank. Sechs Spiele stehen noch an, zwei davon sind Final-Spiele (Copa de la Reina und Champions League). Den Meistertitel hat Barça bereits klargemacht.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Ballesté wird gegen das abstiegsbedrohte Alhama in der 61. Minute beim Stand von 1:3 ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Am Wochenende ruhte der Spielbetrieb, für Terchoun und Co. gilt es am Mittwoch auswärts gegen Marseille wieder ernst. 

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Strassburg spielt am Mittwoch auswärts gegen PSG.

 

RC Strassburg

Ana-Maria Crnogorcevic

Strassburg spielt am Mittwoch auswärts gegen PSG.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Beim 2:1-Sieg gegen Hera United bereitet Xhemaili das zwischenzeitliche 2:0 sehenswert vor. Bereits in der Vorwoche war sie beim 1:0-Sieg gegen Heerenveen Assistgeberin. Zwei Runden vor Schluss hat PSV vier Punkte Vorsprung auf Ajax Amsterdam und deren fünf auf Twente Enschede. Am kommenden Freitag kann PSV den Meistertitel mit einem Sieg gegen ADO Den Haag klarmachen. Zudem steht PSV im Pokal-Final.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Inauen spielt sich gegen LSK Kvinner ins Rampenlicht. In der 9. Minute bereitet sie das 1:0 vor, drei Minuten später erzielt sie das 2:0. Am Ende gewinnt Valerenga 3:2. Zeigt Inauen weiter solche Leistungen, dürfte sie auch im Nationalteam wieder zum Thema werden.

🇺🇲 USA

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Sitzt bei der 1:2-Niederlage gegen Fort Lauderdale auf der Bank.

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