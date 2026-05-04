Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

16 Mal sitzt Peng in diesem Kalenderjahr bei Chelsea auf der Bank, gegen Leicester darf sie nun erstmals ran. Chelsea feiert einen ungefährdeten 3:1-Sieg und sichert sich die Teilnahme an der Champions-League-Quali in der nächsten Saison. Beim Gegentreffer, eingeleitet durch einen haarsträubenden Fehlpass ihrer Mitspielerin, ist Peng machtlos. Besonders bitter für Peng: Es ist der einzige Schuss auf ihr Tor.

Manchester City Iman Beney

Beim 1:0-Sieg gegen Liverpool kommt Beney nicht zum Einsatz. Sie sieht von der Bank aus, wie Rebecca Knaak in der Nachspielzeit das siegbringende Tor erzielt. Damit ist klar: Gewinnt ManCity am 16. Mai das letzte Liga-Spiel, ist der Meistertitel perfekt. Zuvor steht am kommenden Wochenende aber noch der FA-Cup-Halbfinal gegen Chelsea auf dem Programm.

Aston Villa Noelle Maritz

Aston Villa spielt am Montag gegen West Ham United.

West Ham United Leila Wandeler

West Ham United spielt am Montag gegen Aston Villa.

West Ham United Seraina Piubel

West Ham United spielt am Montag gegen Aston Villa.

Tottenham Luana Bühler

Die 30-Jährige fehlt Tottenham schon die komplette Saison. Die Spurs gewinnen gegen die London City Lionesses 2:1 und werden die Liga im 5. Rang abschliessen.

Liverpool Aurélie Csillag

Bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester City wird Csillag in der 82. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit geht die Partie noch verloren.

Leicester City Alisha Lehmann

Lehmann wird gegen Chelsea in der 55. Minute eingewechselt, da steht es bereits 1:3 und am Resultat ändert sich nichts mehr. Schon zuvor war klar, dass Leicester die Saison als Schlusslicht beenden wird. Weil die Women's Super League von 12 auf 14 Teams aufgestockt wird, kommt dies noch nicht dem Abstieg gleich. Leicester kann sich mit einem Sieg in der Relegation gegen Charlton Athletic, Tabellendritter der WSL 2, den Ligaerhalt noch sichern.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.

Frankfurt Noemi Ivelj

Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig steht Vallotto in der Startelf, wird aber zur Pause beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Hoffenheim Naomi Luyet

Hoffenheim spielt erst am Mittwoch gegen Bayern München, weil die Meisterinnen aus München am Samstag in der Champions League das Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona bestritten. Nach dem 1:1 im Hinspiel verliert Bayern das Rückspiel in Barcelona vor 60'021 Zuschauer*innen 2:4.

Freiburg Julia Stierli

Beim 5:1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena sitzt Stierli auf der Bank.

Freiburg Svenja Fölmli

Einen grossen Auftritt hat dagegen Svenja Fölmli, die bereits nach 39 Sekunden zum 1:0 trifft. Beim 2:0 hat sie ihre Füsse ebenfalls im Spiel, das 3:0 bereitet sie vor und in der 87. Minute trifft sie zum 5:1-Endstand.

Freiburg Alena Bienz

Bienz spielt bei Freiburg durch, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

Freiburg Leela Egli

Egli steht bei Freiburg nicht im Kader. Dennoch darf sie jubeln: Für ihre starke Saison, in der sie den Durchbruch in der Bundesliga geschafft hat (5 Tore, 3 Assists), wird sie ins Google Pixel Frauen-Bundesliga Team of the Season gewählt.

RB Leipzig Elvira Herzog

Leipzig verliert gegen Wolfsburg 2:3. Beim Ausgleich zum 1:1 wird Herzog im nahen Eck erwischt, bei den beiden weiteren Gegentreffern gänzlich machtlos.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti wird wohl erst in der kommenden Saison wieder ins Geschehen eingreifen.

Union Berlin Nadine Böhi

Beim 1:0-Sieg gegen den HSV sitzt Böhi auf der Bank.

Union Berlin Lia Kamber

Kamber spielt bei Union Berlin abermals durch und zeigt eine ansprechende Leistung.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Bei der 0:3-Niederlage gegen Köln kommt Arfaoui nicht zum Einsatz. Auf die kommende Saison hin, wechselt die dreifache Nationalspielerin zu Freiburg.

1. FC Köln Irina Fuchs

Die 20-Jährige steht beim 3:0-Sieg gegen Köln nicht im Kader, sie fällt derzeit verletzt aus.

1. FC Köln Lydia Andrade

Wie schon in der Vorwoche erzielt Andrade einen Treffer. Sie eröffnet beim 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen vor 30'400 Fans in der 19. Minute das Skore. In der 59. Minute wird sie ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr.

SGS Essen Ella Touon

In der vergangenen Woche noch Doppeltorschützin gegen Carl Zeiss Jena, kann sie beim 0:4 gegen Leverkusen nicht an die starke Leistung anknüpfen. SGS Essen ist zwei Runden vor Schluss auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf die HSV-Frauen beträgt drei Punkte.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Nürnberg spielt am Montag gegen Eintracht Frankfurt.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Gegen Freiburg wird Mühlemann in der Pause beim Stand von 0:3 eingewechselt. Am Ende verliert Carl Zeiss Jena 1:5 und steht als Absteiger fest.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Wälti spielt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Napoli durch. Juve festigt damit Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Zwei Liga-Spiele stehen noch an, ehe die Turinerinnen am 24. Mai den Coppa-Final gegen AS Rom bestreiten.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris kommt bei Juve erneut nicht zum Zug.

AS Rom Alayah Pilgrim

Am 29. April feierte Pilgrim ihren 23. Geburtstag und postet einige Schnappschüsse von den Feierlichkeiten. Noch mehr freuen sich die Fans aber drei Tage später über den Gewinn der Meisterschaft. Beim 2:0-Sieg gegen Ternana Calcio steht Pilgrim zwar verletzungsbedingt nicht im Kader, bei den Feierlichkeiten ist sie aber dabei.

US Sassuolo Noemi Benz

Benz hat beim 0:0 gegen Schlusslicht Genua alles was auf ihren Kasten kommt. Mit dem Punktgewinn sichert sich Sassuolo den Liga-Erhalt.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Beim 4:2-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals sitzt Schertenleib wie schon im Hinspiel (1:1) auf der Bank. Sechs Spiele stehen noch an, zwei davon sind Final-Spiele (Copa de la Reina und Champions League). Den Meistertitel hat Barça bereits klargemacht.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté wird gegen das abstiegsbedrohte Alhama in der 61. Minute beim Stand von 1:3 ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Am Wochenende ruhte der Spielbetrieb, für Terchoun und Co. gilt es am Mittwoch auswärts gegen Marseille wieder ernst.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Strassburg spielt am Mittwoch auswärts gegen PSG.

RC Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic

Strassburg spielt am Mittwoch auswärts gegen PSG.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Beim 2:1-Sieg gegen Hera United bereitet Xhemaili das zwischenzeitliche 2:0 sehenswert vor. Bereits in der Vorwoche war sie beim 1:0-Sieg gegen Heerenveen Assistgeberin. Zwei Runden vor Schluss hat PSV vier Punkte Vorsprung auf Ajax Amsterdam und deren fünf auf Twente Enschede. Am kommenden Freitag kann PSV den Meistertitel mit einem Sieg gegen ADO Den Haag klarmachen. Zudem steht PSV im Pokal-Final.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Inauen spielt sich gegen LSK Kvinner ins Rampenlicht. In der 9. Minute bereitet sie das 1:0 vor, drei Minuten später erzielt sie das 2:0. Am Ende gewinnt Valerenga 3:2. Zeigt Inauen weiter solche Leistungen, dürfte sie auch im Nationalteam wieder zum Thema werden.

🇺🇲 USA

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Sitzt bei der 1:2-Niederlage gegen Fort Lauderdale auf der Bank.