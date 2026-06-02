Alayah Pilgrim hat in der Nati schon einige Ausrufezeichen gesestzt. Imago

Alayah Pilgrim blickt positiv auf die Saison zurück, obwohl sie aufgrund von Verletzungen mehrmals ausgebremst wurde. Umso mehr freut sich die Stürmerin der AS Rom, zurück in der Nati zu sein. Auch die bevorstehende Männer-WM zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alayah Pilgrim hat mit der AS Rom die Meisterschaft und die Coppa Italia gewonnen. Die 23-Jährige hat ihren Beitrag zu den Erfolgen geleistet, fehlte aber auch oft verletzt.

Aufgrund ihrer Verletzungen hat Pilgrim auch noch nie unter Rafel Navarro gespielt. Dennoch habe sie sich regelmässig mit dem Nati-Trainer ausgetauscht. Er habe ihr immer das Gefühl gegeben, wichtig zu sein.

Im Rahmen einer Nati-PK spricht die 23-Jährige auch über einen Abstecher nach Paris, die Vorfreude auf die Männer-WM, die Noch-Nicht-Verlobung und ihre Zukunftspläne. Mehr anzeigen

Alayah Pilgrim hat mit der AS Rom die Meisterschaft und die Coppa Italia gewonnen. Die 23-Jährige wurde aber auch mehrfach von Verletzungen ausgebremst. Mit der Saison sei sie aber «grundsätzlich zufrieden». Sie erinnert an die Auftritte in der Champions League und zuletzt hat sie auch beim 1:0-Sieg gegen Juventus auf dem Weg zum Triumph in der Coppa Italia ihren Beitrag geleistet. «Ich habe den Vorassist gespielt und deshalb waren die Emotionen gross. Ich bin happy, dass es so gekommen ist.»

Alle Wettbewerbe zusammengenommen, kommt die 18-fache Nationalspielerin (5 Tore) bei den Römerinnen in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze, in denen sie 6 Tore und 5 Assists verbucht. Auf die Rückschläge in der abgelaufenen Saison wolle sie nicht gross eingehen. «Jetzt bin ich wieder fit und ich habe genug über Verletzungen geredet.»

Sie habe aber einiges gelernt. «Ich weiss jetzt besser, wann ich einen Schritt zurückmachen und auf meinen Körper hören sollte. Vielleicht habe ich einen Körper, der einen Tag mehr Regeneration braucht als andere.» In Zukunft wolle sie besser auf die Signale hören und entsprechend handeln.

Pilgrim hat noch nie unter Rafel Navarro gespielt

Aufgrund ihrer Verletzungen hat Pilgrim alle vier bisherigen Spiele der WM-Quali verpasst – auch bei den ersten Testspielen unter Rafel Navarro konnte sie nicht mittun. Kurz: Pilgrim hat noch kein Spiel unter Pia Sundhages Nachfolger bestritten.

Ihr letzter Länderspieleinsatz liegt schon mehrere Monate zurück: Am 24. Oktober 2025 steht Pilgrim im Testspiel gegen Kanada in der Startelf und erzielt das einzige Tor der Partie. Zur Pause wird sie allerdings angeschlagen ausgewechselt und muss das Nati-Camp frühzeitig verlassen. Beim 4:3-Testspielsieg gegen Schottland, dem letzten Spiel mit Pia Sundhage an der Seitenlinie, fehlt sie.

Nun aber ist der Blick nach vorne gerichtet: «Ich bin happy, wieder im Aufgebot zu stehen. Ich habe mich zum Glück von den Verletzungen erholt und bin ready, um hier Gas zu geben. Das Ziel sei klar: «Wir wollen beide Spiele (Malta und Nordirland) gewinnen und Gruppensieger werden.»

Ob sie gleich wieder eine wichtige Rolle spielen wird, weiss sie nicht. Sie müsse jetzt erstmal Rafel besser kennenlernen und ihre Rolle im neuen Spielsystem finden. Sie sei aber oft im Austausch mit dem Nati-Trainer gewesen. «Auch wenn ich verletzungsbedingt fehlte, hat er mir immer das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin.»

Pilgrim gewährt private Einblicke

Auf Instagram hat Pilgrim letzte Woche Bilder eines Paris-Ausflugs gepostet. Dort hätte sie gerne auch Tennis-Ass Belinda Bencic getroffen. «Ich habe ihr geschrieben, weil sie am Freitag noch ein Spiel gehabt hätte. Das wurde leider verschoben und so habe ich sie dann letztlich nicht sehen können. Ich war mit meinem Freund nur einen Tag in Paris und wir mussten dann den Zug zurücknehmen, weil ich am Samstag noch einen anderen Event hatte. Das war ein bisschen schade. Ich hätte mich gefreut, sie zu sehen, aber es war trotzdem schön.»

Ihr Freund, das ist Elijah Okafor, der Bruder von Nati-Spieler Noah Okafor. Auch deshalb freut sie sich schon auf die am 11. Juni beginnende WM. «Ich fokussiere mich jetzt auf meine Nati-Spiele. Aber danach gehe ich an die Männer-WM, weil mein Schwager dabei ist. Ich gehe mit der Familie, um ihn und die Schweiz zu unterstützen. Ich freue mich extrem auf die Zeit.» Schwager? Ist Pilgrim etwa verlobt? Sie zeigt ihre Hand, an dem kein Ring zu sehen ist, und sagt begleitet von einem lauten Lacher: «Nein, noch nicht. Vielleicht jetzt in den Ferien.»

Was ihre sportliche Zukunft betrifft, herrscht ein wenig mehr Klarheit. Wobei sich auch da noch etwas tun könnte. «Ich habe bei Rom noch einen Vertrag bis 2027. Aber klar, wenn das Transferfenster aufgeht, spricht man immer ein bisschen darüber. Aber bei mir ist das jetzt kein grosses Thema. Im Vordergrund steht, fit und gesund zu bleiben. Und der Rest ergibt sich dann.»

Das könnte dich auch interessieren

Löwe in der Stube: Nati-Stürmerin überrascht mit verrückter Story Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim überrascht an der Pressekonferenz am Montagnachmittag mit einer besonders verrückten Geschichte aus ihrem Privatleben. 14.07.2025