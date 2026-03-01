Seraina Piubel ist zurück in der Nationalmannschaft. Imago

Seraina Piubel spricht anlässlich eines Medientermins im Vorfeld der WM-Quali-Spiele gegen Nordirland und Malta über das bittere Nicht-Aufgebot für die EM, eine mysteriöse Verletzung und ein ganz besonderes E-Mail.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dass sie nicht für die EM aufgeboten wurde, sei «ein Schlag ins Gesicht» gewesen, sagt Seraina Piubel.

Danach habe sie sich eine «mysteriöse Verletzung» zugezogen und ihren Stammplatz bei West Ham United verloren.

Piubel hatte aufgrund ihrer Situation im Verein nicht mit einem Aufgebot gerechnet.

Im vergangenen Sommer wird Seraina Piubel nicht für die EM aufgeboten. Der Entscheid kommt für viele überraschend. Sie selbst sagt: «Ich denke nur ungern zurück, es war eine schwierige Zeit. Als mir gesagt wurde, dass ich es nicht in den Kader schaffe … Ein Schlag ins Gesicht.» Sie habe danach aber fast zwei Monate zu Hause in der Schweiz verbracht und konnte so alles sacken lassen. «Während der EM habe ich dann voll und ganz mitgefiebert. Klar wäre ich gerne dabei gewesen, aber meine Mädels haben das wirklich toll gemacht.»

Dass sie nun zurück im Nationalteam ist, freut sie umso mehr. «Es kam schon ein bisschen überraschend», gibt die 25-Jährige zu. Denn bei West Ham kommt Piubel in den letzten Monaten meist nur von der Bank, konnte also kaum Werbung in eigener Sache betreiben und ein Austausch mit Nationaltrainer Rafel Navarro hatte auch nicht stattgefunden. «Bevor ich das Aufgebot erhielt, habe ich nie mit ihm gesprochen», so Piubel. «Ich habe einfach das Mail erhalten und gesehen, dass mein Name auf der Liste steht. Ich war natürlich überglücklich.»

«Ich konnte weder normal laufen noch rennen»

Dass sie bei West Ham nicht so oft spielt, bereitet ihr noch keine all zu grossen Sorgen. Denn es gibt durchaus eine Erklärung dafür. «Nach der EM, respektive vor der Winterpause hatte ich eine mysteriöse Verletzung. Ich weiss bis heute nicht genau, was es war. «Ich hatte auf einmal keine Kraft mehr in meinen Beinen. Ich konnte weder normal laufen noch rennen.» Sie machte ein MRI und Nerventests, doch eine aufschlussreiche Diagnose erhielt sie nicht. Zwei Monate fiel sie komplett aus, ehe sie sich wieder herantasten konnte. «Was Schnelligkeit und Explosivität angeht, bin ich erst seit Januar wieder bei 100 Prozent», sagt Piubel.

Den Verein zu wechseln, nur weil sie nicht so oft spiele, sei für sie kein Thema. «Ich will nicht vor Problemen wegrennen. Ich will mich der Situation stellen und zeigen, dass ich mich bei West Ham durchsetzen kann. Danach kann ich immer noch weiterschauen.» Dass sie sich in London wohlfühlt, hat auch mit dem Drumherum zu tun. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen und für den Freundeskreis sind Ausflüge in die Weltmetropole interessant. Auch ihre Eltern seien oft zu Besuch. Nur oft oder zu oft? Piubel lacht herzhaft und meint: «Ich sage jetzt mal perfekt. Sie kommen oft, aber bleiben dann auch nicht zu lange.» Bleibt zu hoffen, dass es ihr Freund genau so sieht.

Nun freut sich Piubel aber erst mal auf die WM-Quali-Spiele. Am 3. März spielt die Nati in Lausanne gegen Nordirland, vier Tage später auswärts gegen Malta.