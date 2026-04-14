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Verletzter Nati-Star Ramona Bachmann: «Es ist mein Ziel, noch einmal für die Schweiz aufzulaufen»

Patrick Lämmle, Luna Pauli

14.4.2026

Ramona Bachmann: «Ich hatte sehr gute Gespräche mit Rafel»

Ramona Bachmann: «Ich hatte sehr gute Gespräche mit Rafel»

14.04.2026

Kurz vor der Heim-EM reisst sich Ramona Bachmann das Kreuzband. Trotz des schmerzhaften Rückschlags hat die 35-Jährige das Kapitel Nationalmannschaft noch nicht abgeschrieben. Im Gegenteil.

Patrick Lämmle, Luna Pauli

14.04.2026, 15:00

14.04.2026, 15:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ramona Bachmann hat sich kurz vor der Heim-EM im letzten Sommer das Kreuzband gerissen und fällt seither verletzt aus.
  • Die 153-fache Nationalspielerin verrät im Gespräch mit blue Sport, dass sich Nati-Coach Rafel Navarro mehrmals bei ihr gemeldet habe.
  • Es sei ein grosses Ziel von ihr, noch einmal ins Nationalteam zurückzukehren, so die 35-jährige YB-Spielerin.
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Vor der Heim-EM gibt es Diskussionen rund um den Fitness-Zustand von Nati-Spielerin Ramona Bachmann. Ist die langjährige Starspielerin bereit, eine EM zu spielen? Ein Turnier, bei dem die Erholungszeit zwischen zwei Spielen nur kurz ist? Es sind letztlich alles Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Denn Bachmann reisst sich kurz vor dem Turnier das Kreuzband. Der Traum von der Heim-EM ist geplatzt.

Rückblickend spricht Bachmann zwar davon, dass es auch eine gewisse Erleichterung für sie gewesen sei, da der ganze Druck abgefallen sei. Bachmann litt in den Monaten zuvor an schweren Depressionen und war deshalb nicht in bester Verfassung. Die EM wäre für sie fast noch zu früh gekommen, auch wenn sie hart, vielleicht sogar zu hart, dafür trainierte.

Wirbel um Nati-Star geht weiter. Von wegen mangelnde Fitness! – blue Sport erfuhr: Bachmann ist sogar übertrainiert

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Im Sommer unterschrieb Bachmann dann einen Vertrag bei YB. Dies, obwohl klar war, dass sie noch mehrere Monate ausfallen würde. Zuletzt hoffte man darauf, dass sie im Cup-Final ihr Debüt für die Bernerinnen würde geben können. Es kam nicht dazu, eine Verletzung am Fuss bremste sie aus. Ob sie in dieser Saison auf den Platz zurückkehrt, ist deshalb noch ungewiss. Man werde es aber nicht forcieren, richtig gesund zu werden habe oberste Priorität. Spätestens auf die neue Saison hin sollte sie dann aber bereit sein, voll anzugreifen.

Im April 2025 bestritt Ramona Bachmann (rechts) ihre letzten Spiele, ehe sie sich im Juni in der Vorbereitung auf die EM das Kreuzband riss.
Im April 2025 bestritt Ramona Bachmann (rechts) ihre letzten Spiele, ehe sie sich im Juni in der Vorbereitung auf die EM das Kreuzband riss.
Keystone

«Ich hatte sehr gute Gespräche mit Rafel»

Im Vorfeld der beiden WM-Quali-Spiele der Schweizer Nati gegen die Türkei hat blue Sport Ramona Bachmann in Bern getroffen und unter anderem über das Thema Nationalmannschaft gesprochen. Sie schaue alle Spiele, sagt die 153-fache Nationalspielerin, die schon 60 Treffer im Nati-Trikot erzielt hat. «Es interessiert mich extrem, es ist mein Team und ich kenne alle sehr gut.» Und das soll auch so bleiben. «Es ist absolut ein Ziel von mir, noch einmal für die Nati aufzulaufen.»

Sie wolle nicht, dass die Verletzung ihre Nati-Karriere beende. Und in den Gedanken von Trainer Rafel Navarro scheint sie perspektivisch durchaus eine Rolle zu spielen. «Ich hatte sehr gute Gespräche mit Rafel. Er hat sich mehrmals bei mir gemeldet», verrät Bachmann. Sie ist überzeugt davon, dass ihr das neue Spielsystem entgegenkommt und es ihr «unglaublich viel Spass machen» würde, diesen Fussball zu spielen.

Zunächst gehe es jetzt aber erst mal darum, rundum gesund zu werden. «Die Challenge wird sein, mich körperlich in den bestmöglichen Zustand zu bringen, damit ich auch für die Nati wieder auflaufen kann.»

«Gegen die Türkei gibt es sechs Punkte»

Was die anstehenden WM-Quali-Spiele angeht, ist sie zuversichtlich, dass die Schweiz abliefern wird: «In den beiden Spielen gegen die Türkei gibt es definitiv sechs Punkte.»

Auch wenn der Weg zur WM aufgrund des komplizierten Modus noch weit ist, würde die Schweiz mit zwei Siegen einen nächsten Schritt Richtung Brasilien machen. Es wäre auch Ramona Bachmann zu wünschen, dass sich die Schweiz für die Endrunde qualifiziert. Denn wer hätte sich eine WM-Teilnahme im fussballverrückten Brasilien mehr verdient als Bachmann, die so viel für den Schweizer Fussball getan hat?

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati

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So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

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Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

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