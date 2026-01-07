  1. Privatkunden
Transfercoup für YB Ramona Bachmann kehrt nach 20 Jahren zurück in die Schweiz 

Sandro Zappella

7.1.2026

Ramona Bachmann wechselt zu den Young Boys.
Ramona Bachmann wechselt zu den Young Boys.
Imago

Die YB Frauen bekommen namhafte Verstärkung. Die dreifache Schweizer Fussballerin des Jahres Ramona Bachmann wechselt zum Schweizer Meister. Die Stürmerin unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Klub mitteilte.

Keystone-SDA

07.01.2026, 18:52

07.01.2026, 19:03

Die 35-jährige Bachmann erholt sich derzeit noch von einem Kreuzbandriss, den sie sich im letzten Juni im EM-Trainingscamp mit dem Schweizer Nationalteam zugezogen hat. Bei gutem Heilungsverlauf dürfte die 153-fache Internationale, die für die Schweiz 60 Tore erzielt hat, im Frühling ihr Debüt für YB geben.

Letztmals spielte Bachmann in der Saison 2006/2007 in der Schweiz für den FC Luzern (damals LUwin.ch). Danach stand sie in Schweden (Umea und Rosengard), Deutschland (Wolfsburg), England (Chelsea), Frankreich (Paris Saint-Germain) und den USA (Atlanta und Houston Dash) unter Vertrag. Houston verliess sie im letzten September vorzeitig. Seither war sie ohne Klub.

Beim von Imke Wübbenhorst trainierten YB wird Bachmann, die in Schweden, Deutschland und England insgesamt achtmal Meisterin wurde, auch Erfahrungen in anderen Bereichen sammeln, wie etwa Nachwuchsförderung und Sportassistenz.

