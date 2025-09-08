Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Mit ihrem Wechsel zu Chelsea hat sich Livia Peng einen Traum erfüllt. Ihr steht allerdings Englands EM-Heldin Hannah Hampton vor der Sonne. Chelsea schlägt Manchester City zum Saisonauftakt 2:1.
Manchester City
Iman Beney
Beney wechselte im Sommer von Meister YB zu ManCity. In der 85. Minute der grosse Moment: Beney wird für Vivianne Miedema eingewechselt und gibt ihr Debüt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.
Aston Villa
Noelle Maritz
Aston Villa startet mit einem 0:0 gegen Brighton in die Saison. Maritz spielt auf der linken Aussenbahn durch.
West Ham United
Leila Wandeler
Leila Wandeler war die grosse Überraschung im Schweizer EM-Kader und machte dann auch gleich auf sich aufmerksam. Nach dem Turnier folgte der Wechsel von Lyon zu West Ham. Dort sitzt sie beim Saisonauftakt (0:1 gegen Tottenham) auf der Bank.
West Ham United
Seraina Piubel
Piubel, die nicht für die EM aufgeboten wurde, steht bei West Ham dagegen in der Startelf. Sie wird in der 63. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt.
Tottenham
Luana Bühler
Bühler hat die EM aufgrund einer Verletzung verpasst und sie fehlt auch bei Tottenhams Saisonauftakt.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Xhemaili erzielt gegen Eccelsior das einzige Tor der Partie. Sie köpft eine Flanke unhaltbar in die Maschen, kurze Zeit später doppelt sie beinahe noch nach.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Frankfurt startet mit einem 5:0-Sieg gegen SGS Essen in die neue Saison. Reuteler hat ihre starke EM-Form konserviert, liefert den Assist zum 1:0 und erzielt das 2:0 und 4:0 gleich selbst.
Frankfurt
Nadine Riesen
Riesen liebäugelte aufgrund mangelnder Spielpraxis mit einem Wechsel, doch nun profitiert sie vom grossen Umbruch. Beim Saisonstart steht sie in der Startelf und spielt durch.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj stiess im Sommer von GC zu Frankfurt. Gegen SGS Essen wird sie in der 70. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt und darf erstmals Bundesliga-Luft schnuppern.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Vallotto erlebt ein wenig erfreuliches Bundesliga-Debüt. Sie wird gegen den HSV nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 3:1 eingewechselt, am Ende steht es 3:3. Der dritte Hamburger Treffer fällt in der 7. Minute der Nachspielzeit und es gibt grosse Zweifel daran, dass der Ball tatsächlich hinter der Linie war (die Szene im Video).
Hoffenheim
Naomi Luyet
YB-Meisterspielerin Luyet verpasste die EM, weil sie noch nicht bei 100 Prozent war. Nun will sie in der Bundesliga angreifen. Hoffenheim startet am Montag gegen Carl Zeiss Jena in die neue Saison.
Freiburg
Julia Stierli
Bei Freiburg stehen fünf Schweizerinnen unter Vertrag, aber Stierli ist die einzige, die beim Saisonauftakt in der Startelf steht. Sie zeigt beim 1:1 gegen Werder Bremen eine ordentliche Leistung.
Freiburg
Svenja Fölmli
Stürmerin Fölmli wird in der 77. Minute eingewechselt, kurz darauf schlägt es aber hinten ein.
Freiburg
Aurélie Csillag
Csillag wechselte von Basel zu Freiburg. In der 63. Minute wird sie beim Stand von 1:0 eingewechselt. Die Partie endet 1:1.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz kam von Köln zu Freiburg. Wie Csillag wird sie nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt.
Freiburg
Leela Egli
Egli wird nicht eingewechselt.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Herzog, die in der Nati kurz vor der EM als Nummer 1 abgesetzt wurde, feiert mit Leipzig einen 2:0-Sieg gegen Köln.
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti hat sich im EM-Vorbereitungscamp das Kreuzband gerissen. Sie wird noch lange ausfallen.
Union Berlin
Nadine Böhi
Nadine Böhi, Nummer 3 der Nati, wechselte im Sommer von St.Gallen zu Union Berlin. Beim Saisonauftakt (1:1 gegen Nürnberg) fehlt sie im Kader.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Arfaoui wird gegen Freiburg in der Halbzeit eingewechselt und hat grossen Anteil am Ausgleichstreffer. Sie lanciert mit einem Schnittstellenpass ihre Mitspielerin, die im Sechzehner nur mit einem Foul zu stoppen ist. Den Elfmeter verwandelt Mühlhaus.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Andrade trifft beim Saisonauftakt auf Ex-Verein Leipzig. In der 60. Minute wird sie beim Stand von 0:1 ausgewechselt.
1. FC Köln
Ella Touon
Touon, die von SKN St.Pölten zu Köln stiess, sitzt beim Saisonauftakt auf der Bank.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Beim FC Basel war die 19-jährige Torhüterin nur Ersatz, das ist sie nun auch in Köln.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Die 22-Jährige Torhüterin stösst von Frankfurt (2. Mannschaft) zu Carl Zeiss Jena. Für sie startet die Saison am Montag mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Meroni hat sich das Innenband des Ellenbogens gerissen und musste unters Messer. Sie wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen.
Nürnberg
Lourdes Romero
Romero wechselte von Sturm Graz zu Nürnberg. Die 22-jährige Torhüterin sitzt beim 1:1 gegen Union Berlin auf der Bank.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Barcelona fegt Athletic Bilbao mit 8:1 vom Platz. Schertenleib wird in der 57. Minute beim Stand von 5:1 eingewechselt, bleibt aber ohne direkte Torbeteiligung.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Beim 1:1 gegen Deportivo La Coruña spielt Ballesté durch. In der Nachspielzeit sieht sie Gelb.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Nati-Captain Lia Wälti verlässt Arsenal nach sieben Jahren. Am Samstag wurde sie im Emirates Stadium vor dem Spiel von den Fans verabschiedet. Künftig wird sie bei Juventus Turin im Mittelfeld die Fäden ziehen.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Beim 0:1 im Cup-Spiel gegen Lazio Rom sitzt Calligaris auf der Bank.
AS Rom
Alayah Pilgrim
AS Rom feiert im Cup einen 1:0-Sieg gegen AC Milan. Pilgrim wird in der 78. Minute ausgewechselt, eine Minute später wird das einzige Tor der Partie erzielt.
Como
Alisha Lehmann
Lehmann wechselte im Sommer von Juventus zu Como. Im Cup-Spiel am Wochenende gegen Genua wird sie in der 65. Minute eingewechselt. Gleich drei Mal kommt sie gefährlich in den Abschluss, ein Tor glückt ihr aber nicht.
US Sassuolo
Noemi Benz
Die 21-Torhüterin wechselte vom FCZ zu Sassuolo. Dort ist sie (noch) nicht erste Wahl.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Dijon verliert zum Saisonauftakt 0:2 gegen den FC Paris. Terchoun fällt bis zu ihrer Auswechslung in der 73. Minute nicht gross auf.
RC Strasbourg
Eseosa Aigbogun
Bei der AS Roma spielte sie keine grosse Rolle mehr und so wechselte die 32-Jährige diesen Sommer zu Strasbourg. Beim 2:2 gegen Le Havre spielt sie durch.
🇺🇲 USA
Seattle Reign
Ana-Maria Crnogorcevic
Bei der 0:2-Niederlage gegen Washington wird Crnogorcevic fünf Minuten vor Schluss eingewechselt. Es ist ihr erster Pflichtspieleinsatz seit dem EM-Viertelfinal gegen Spanien.
Houston Dash
Ramona Bachmann
Bachmann hat sich in der EM-Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie wird noch länger ausfallen. Fraglich, ob sie danach überhaupt zu Houston Dash zurückkehrt.
Tampa Bay Sun
Sandrine Mauron
Mauron wechselte nach der EM von Servette zu Tampa Bay Sun. Bei ihrem ersten Teileinsatz erzielte sie direkt ein Tor. Am Wochenende wurde sie nicht eingewechselt.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Inauen kämpft mit Valerenga um den Einzug in die Champions League. Die nächste Hürde im Weg in die Königsklasse stellt das Hinspiel gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag dar.