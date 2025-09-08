  1. Privatkunden
Söldnerinnen-Check Reuteler brillant ++ Xhemaili Matchwinnerin ++ Herzog hält die Null ++ Peng auf der Bank

Patrick Lämmle

8.9.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

08.09.2025, 13:30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Mit ihrem Wechsel zu Chelsea hat sich Livia Peng einen Traum erfüllt. Ihr steht allerdings Englands EM-Heldin Hannah Hampton vor der Sonne. Chelsea schlägt Manchester City zum Saisonauftakt 2:1.

 

Manchester City

Iman Beney

Beney wechselte im Sommer von Meister YB zu ManCity. In der 85. Minute der grosse Moment: Beney wird für Vivianne Miedema eingewechselt und gibt ihr Debüt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Aston Villa startet mit einem 0:0 gegen Brighton in die Saison. Maritz spielt auf der linken Aussenbahn durch.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Leila Wandeler war die grosse Überraschung im Schweizer EM-Kader und machte dann auch gleich auf sich aufmerksam. Nach dem Turnier folgte der Wechsel von Lyon zu West Ham. Dort sitzt sie beim Saisonauftakt (0:1 gegen Tottenham) auf der Bank.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel, die nicht für die EM aufgeboten wurde, steht bei West Ham dagegen in der Startelf. Sie wird in der 63. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt.

 

Tottenham

Luana Bühler

Bühler hat die EM aufgrund einer Verletzung verpasst und sie fehlt auch bei Tottenhams Saisonauftakt.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Xhemaili erzielt gegen Eccelsior das einzige Tor der Partie. Sie köpft eine Flanke unhaltbar in die Maschen, kurze Zeit später doppelt sie beinahe noch nach.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Frankfurt startet mit einem 5:0-Sieg gegen SGS Essen in die neue Saison. Reuteler hat ihre starke EM-Form konserviert, liefert den Assist zum 1:0 und erzielt das 2:0 und 4:0 gleich selbst.

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Riesen liebäugelte aufgrund mangelnder Spielpraxis mit einem Wechsel, doch nun profitiert sie vom grossen Umbruch. Beim Saisonstart steht sie in der Startelf und spielt durch.

Nadine Riesen, seit wann nennst du dich Profi-Fussballerin?

Nadine Riesen, seit wann nennst du dich Profi-Fussballerin?

24.07.2025

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj stiess im Sommer von GC zu Frankfurt. Gegen SGS Essen wird sie in der 70. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt und darf erstmals Bundesliga-Luft schnuppern.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Vallotto erlebt ein wenig erfreuliches Bundesliga-Debüt. Sie wird gegen den HSV nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 3:1 eingewechselt, am Ende steht es 3:3. Der dritte Hamburger Treffer fällt in der 7. Minute der Nachspielzeit und es gibt grosse Zweifel daran, dass der Ball tatsächlich hinter der Linie war (die Szene im Video).

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

YB-Meisterspielerin Luyet verpasste die EM, weil sie noch nicht bei 100 Prozent war. Nun will sie in der Bundesliga angreifen. Hoffenheim startet am Montag gegen Carl Zeiss Jena in die neue Saison.

 

Freiburg

Julia Stierli

Bei Freiburg stehen fünf Schweizerinnen unter Vertrag, aber Stierli ist die einzige, die beim Saisonauftakt in der Startelf steht. Sie zeigt beim 1:1 gegen Werder Bremen eine ordentliche Leistung.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Stürmerin Fölmli wird in der 77. Minute eingewechselt, kurz darauf schlägt es aber hinten ein.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Csillag wechselte von Basel zu Freiburg. In der 63. Minute wird sie beim Stand von 1:0 eingewechselt. Die Partie endet 1:1.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz kam von Köln zu Freiburg. Wie Csillag wird sie nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli wird nicht eingewechselt.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Herzog, die in der Nati kurz vor der EM als Nummer 1 abgesetzt wurde, feiert mit Leipzig einen 2:0-Sieg gegen Köln.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti hat sich im EM-Vorbereitungscamp das Kreuzband gerissen. Sie wird noch lange ausfallen.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Nadine Böhi, Nummer 3 der Nati, wechselte im Sommer von St.Gallen zu Union Berlin. Beim Saisonauftakt (1:1 gegen Nürnberg) fehlt sie im Kader.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Arfaoui wird gegen Freiburg in der Halbzeit eingewechselt und hat grossen Anteil am Ausgleichstreffer. Sie lanciert mit einem Schnittstellenpass ihre Mitspielerin, die im Sechzehner nur mit einem Foul zu stoppen ist. Den Elfmeter verwandelt Mühlhaus.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Andrade trifft beim Saisonauftakt auf Ex-Verein Leipzig. In der 60. Minute wird sie beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Touon, die von SKN St.Pölten zu Köln stiess, sitzt beim Saisonauftakt auf der Bank.

 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Beim FC Basel war die 19-jährige Torhüterin nur Ersatz, das ist sie nun auch in Köln.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Die 22-Jährige Torhüterin stösst von Frankfurt (2. Mannschaft) zu Carl Zeiss Jena. Für sie startet die Saison am Montag mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Meroni hat sich das Innenband des Ellenbogens gerissen und musste unters Messer. Sie wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen.

 

Nürnberg

Lourdes Romero

Romero wechselte von Sturm Graz zu Nürnberg. Die 22-jährige Torhüterin sitzt beim 1:1 gegen Union Berlin auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Barcelona fegt Athletic Bilbao mit 8:1 vom Platz. Schertenleib wird in der 57. Minute beim Stand von 5:1 eingewechselt, bleibt aber ohne direkte Torbeteiligung.

«Hopp Schwiiz» mit Sydney Schertenleib: «Hör uf»

«Hopp Schwiiz» mit Sydney Schertenleib: «Hör uf»

In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös.

16.06.2025

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Beim 1:1 gegen Deportivo La Coruña spielt Ballesté durch. In der Nachspielzeit sieht sie Gelb.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Nati-Captain Lia Wälti verlässt Arsenal nach sieben Jahren. Am Samstag wurde sie im Emirates Stadium vor dem Spiel von den Fans verabschiedet. Künftig wird sie bei Juventus Turin im Mittelfeld die Fäden ziehen.

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

04.09.2025

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Beim 0:1 im Cup-Spiel gegen Lazio Rom sitzt Calligaris auf der Bank.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

AS Rom feiert im Cup einen 1:0-Sieg gegen AC Milan. Pilgrim wird in der 78. Minute ausgewechselt, eine Minute später wird das einzige Tor der Partie erzielt.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Lehmann wechselte im Sommer von Juventus zu Como. Im Cup-Spiel am Wochenende gegen Genua wird sie in der 65. Minute eingewechselt. Gleich drei Mal kommt sie gefährlich in den Abschluss, ein Tor glückt ihr aber nicht.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Die 21-Torhüterin wechselte vom FCZ zu Sassuolo. Dort ist sie (noch) nicht erste Wahl.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Dijon verliert zum Saisonauftakt 0:2 gegen den FC Paris. Terchoun fällt bis zu ihrer Auswechslung in der 73. Minute nicht gross auf.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strasbourg

Eseosa Aigbogun

Bei der AS Roma spielte sie keine grosse Rolle mehr und so wechselte die 32-Jährige diesen Sommer zu Strasbourg. Beim 2:2 gegen Le Havre spielt sie durch.

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Bei der 0:2-Niederlage gegen Washington wird Crnogorcevic fünf Minuten vor Schluss eingewechselt. Es ist ihr erster Pflichtspieleinsatz seit dem EM-Viertelfinal gegen Spanien.

 

Houston Dash

Ramona Bachmann

Bachmann hat sich in der EM-Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie wird noch länger ausfallen. Fraglich, ob sie danach überhaupt zu Houston Dash zurückkehrt.

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Mauron

Mauron wechselte nach der EM von Servette zu Tampa Bay Sun. Bei ihrem ersten Teileinsatz erzielte sie direkt ein Tor. Am Wochenende wurde sie nicht eingewechselt.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Inauen kämpft mit Valerenga um den Einzug in die Champions League. Die nächste Hürde im Weg in die Königsklasse stellt das Hinspiel gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag dar.

