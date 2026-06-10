Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt auswärts gegen Nordirland trotz gewichtiger Ausfälle (u.a. Schertenleib, Csillag und Xhemaili) 2:1. Hier sind die Noten der Schweizerinnen.
Die Schweiz gewinnt gegen Nordirland 2:1 und ist dank des Sieges und der Schützenhilfe von Finnland (3:1-Sieg gegen Portugal) das beste Team der gesamten Liga B der Nations League. Dies könnte im weiteren Verlauf der WM-Qualifikation noch von Bedeutung sein.
Die Spielerinnen in der Einzelkritik
Elvira Herzog
Herzog ersetzt Peng zwischen den Pfosten. In der 9. Minute ist sie zur Stelle, als sie gebraucht wird. Auch danach lässt sie nichts anbrennen. Beim Gegentreffer kommt sie nicht mehr ran und wirkt machtlos. Mit einem besseren Stellungsspiel hätte sie den tückischen Aufsetzer aber wohl noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken können.
Ana-Maria Crnogorcevic
Crnogorcevic erledigt ihren Job, wird zur Pause aber ausgewechselt. Womöglich auch, weil sie sich in der 37. Minute eine Gelbe Karte abholt und Navarro um jeden Preis einen Platzverweis verhindern wollte.
Viola Calligaris
Calligaris lässt nichts anbrennen, allerdings gibt es auch kaum Brände zu löschen. Wobei einmal wird sie dann eben doch gebraucht. Nach einem Ballverlust von Lia Kamber (66.) kann Calligaris einen brandgefährlichen Pass gerade noch so abfangen.
Julia Stierli
Stierli darf in der Innenverteidigung ran und zeigt, dass man auch weiter auf sie zählen darf.
Noelle Maritz
Miss Zuverlässig bleibt für einmal nicht fehlerfrei. Ihr Ballverlust steht am Ursprung des Gegentors. In der neunten Minute legt sie einen Sprint à la Kambundji hin, ehe sie zur Grätsche ansetzt und damit die Gegenspielerin an einem sauberen Abschluss hindert. Allerdings scheint sie in der Situation wenig Ball, dafür umso mehr Gegenspielerin zu treffen. Da der Elfmeterpfiff ausbleibt, kann man nur sagen: Alles richtig gemacht!
Géraldine Reuteler
In der 18. Minute hat Reuteler das 1:0 auf dem Fuss, doch ihr Abschluss segelt weit am Tor vorbei. Dennoch hat die 27-Jährige einen massgeblichen Anteil am Sieg. Reuteler trifft mit einem präzisen Flachschuss zum 1:0 (29.) und bereitet danach auch noch das 2:0 (41.) vor.
Lia Wälti
Nach dem Malta-Spiel meinte Navarro, dass Wälti das beste Ländespiel gezeigt habe, seit er Trainer der Nati ist. Gegen Nordirland erledigt sie ihren Job unaufgeregt, sorgt aber auch nicht für Glanzlichter. In der Nachspielzeit macht die 33-jährige Kapitänin Platz für die 13 Jahre jüngere Nati-Debütantin Amina Muratovic.
Lia Kamber
Die 20-jährige Kamber hat sehr gute Ansätze und versteckt sich nicht. Zählbares schaut dabei gegen Nordirland nicht heraus. Einmal hat sie auch Glück, dass Calligaris einen Fehler von ihr ausbügelt.
Leila Wandeler
Das 1:0 bereitet Wandeler im Fallen vor und auch beim zweiten Treffer spielt sie eine entscheidende Rolle. Sie sorgt mit einem Block dafür, dass ihre Gegenspielerin den Pass von Reuteler unmöglich noch abfangen kann.
Seraina Piubel
Nach dem starken Auftritt gegen Malta, kann sie sich gegen Nordirland nur selten in Szene setzen. In der 75. Minute kommt sie einmal aus guter Position zum Abschluss, doch der Versuch wird geblockt. In der 82. Minute hat sie Feierabend.
Smilla Vallotto
In der 41. Minute schiebt sie trocken zum 2:0 ein. Davor und danach steht sie aber nicht im Scheinwerferlicht. In der 67. Minute macht sie Platz für Pilgrim.
Eingewechselte Spielerinnen
Nadine Riesen
Riesen kommt zur Pause für Crnogorcevic ins Spiel. Lässt sich zwar nichts zuschulden kommen, schafft es aber auch in keinen Highlight-Clip.
Alayah Pilgrim
Ab 67. Minute für Vallotto. Zu kurz für eine Benotung.
Lydia Andrade
Ab 82. Minute für Wandeler. Zu kurz für eine Benotung.
Coumba Sow
Ab 82. Minute für Piubel. Zu kurz für eine Benotung.
Amina Muratovic
Muratovic wird in der Nachspielzeit für Lia Wälti eingewechselt. Zu kurz für eine Benotung, aber Glückwunsch zum Nati-Debüt.