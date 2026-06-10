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Nati-Noten Reuteler sticht bei zähem Sieg in Nordirland heraus – Muratovic feiert ihr Debüt 

Patrick Lämmle

10.6.2026

Rafel Navarro verändert die Startelf im Vergleich zum 6:1-Sieg gegen Malta auf fünf Positionen.
Rafel Navarro verändert die Startelf im Vergleich zum 6:1-Sieg gegen Malta auf fünf Positionen.
Keystone

Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt auswärts gegen Nordirland trotz gewichtiger Ausfälle (u.a. Schertenleib, Csillag und Xhemaili) 2:1. Hier sind die Noten der Schweizerinnen.

Patrick Lämmle

10.06.2026, 07:11

Die Schweiz gewinnt gegen Nordirland 2:1 und ist dank des Sieges und der Schützenhilfe von Finnland (3:1-Sieg gegen Portugal) das beste Team der gesamten Liga B der Nations League. Dies könnte im weiteren Verlauf der WM-Qualifikation noch von Bedeutung sein.

Die Spielerinnen in der Einzelkritik

  4

Elvira Herzog

Herzog ersetzt Peng zwischen den Pfosten. In der 9. Minute ist sie zur Stelle, als sie gebraucht wird. Auch danach lässt sie nichts anbrennen. Beim Gegentreffer kommt sie nicht mehr ran und wirkt machtlos. Mit einem besseren Stellungsspiel hätte sie den tückischen Aufsetzer aber wohl noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken können.

Herzog ist beim Abschluss von Torschützin Emily Cassap nicht optimal positioniert.
Herzog ist beim Abschluss von Torschützin Emily Cassap nicht optimal positioniert.
Screenshot SRF
  4

Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic erledigt ihren Job, wird zur Pause aber ausgewechselt. Womöglich auch, weil sie sich in der 37. Minute eine Gelbe Karte abholt und Navarro um jeden Preis einen Platzverweis verhindern wollte.

  4.5

Viola Calligaris

Calligaris lässt nichts anbrennen, allerdings gibt es auch kaum Brände zu löschen. Wobei einmal wird sie dann eben doch gebraucht. Nach einem Ballverlust von Lia Kamber (66.) kann Calligaris einen brandgefährlichen Pass gerade noch so abfangen.

  4

Julia Stierli

Stierli darf in der Innenverteidigung ran und zeigt, dass man auch weiter auf sie zählen darf.

  3.5

Noelle Maritz

Miss Zuverlässig bleibt für einmal nicht fehlerfrei. Ihr Ballverlust steht am Ursprung des Gegentors. In der neunten Minute legt sie einen Sprint à la Kambundji hin, ehe sie zur Grätsche ansetzt und damit die Gegenspielerin an einem sauberen Abschluss hindert. Allerdings scheint sie in der Situation wenig Ball, dafür umso mehr Gegenspielerin zu treffen. Da der Elfmeterpfiff ausbleibt, kann man nur sagen: Alles richtig gemacht!

Noelle Maritz grätscht ihre Gegenspielerin um, der Penaltypfiff bleibt aus.
Noelle Maritz grätscht ihre Gegenspielerin um, der Penaltypfiff bleibt aus.
Screenshot SRF
Portrait von Geraldine Reuteler, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Frauen, fotografiert am 26. Februar 2026 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
  5

Géraldine Reuteler

In der 18. Minute hat Reuteler das 1:0 auf dem Fuss, doch ihr Abschluss segelt weit am Tor vorbei. Dennoch hat die 27-Jährige einen massgeblichen Anteil am Sieg. Reuteler trifft mit einem präzisen Flachschuss zum 1:0 (29.) und bereitet danach auch noch das 2:0 (41.) vor.

Reuteler: «Nein, ich kann immer noch nicht mehr verraten»

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Géraldine Reuteler ist nach dem Nordirland-Spiel nicht wirklich zufrieden. Ihre Ferienpläne verrät sie nicht, aber wo sie kommende Saison spielen wird.

09.06.2026

  4

Lia Wälti

Nach dem Malta-Spiel meinte Navarro, dass Wälti das beste Ländespiel gezeigt habe, seit er Trainer der Nati ist. Gegen Nordirland erledigt sie ihren Job unaufgeregt, sorgt aber auch nicht für Glanzlichter. In der Nachspielzeit macht die 33-jährige Kapitänin Platz für die 13 Jahre jüngere Nati-Debütantin Amina Muratovic.

Lia Wälti: «Die zweite Halbzeit war vogelwild»

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Die Nati-Kapitänin spricht über das Spiel gegen Nordirland, ihre Ferienpläne und verrät, weshalb sie sie sich nur bedingt auf die WM der Männer freut.

10.06.2026

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Frauen, fotografiert am 26. Februar 2026 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
  4

Lia Kamber

Die 20-jährige Kamber hat sehr gute Ansätze und versteckt sich nicht. Zählbares schaut dabei gegen Nordirland nicht heraus. Einmal hat sie auch Glück, dass Calligaris einen Fehler von ihr ausbügelt. 

Portrait von Leila Wandeler, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Frauen, fotografiert am 26. Februar 2026 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
  4.5

Leila Wandeler

Das 1:0 bereitet Wandeler im Fallen vor und auch beim zweiten Treffer spielt sie eine entscheidende Rolle. Sie sorgt mit einem Block dafür, dass ihre Gegenspielerin den Pass von Reuteler unmöglich noch abfangen kann.

Wandeler: «Ich schaue jedes Spiel der Männer-Nati»

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Leila Wandeler ist zufrieden mit ihrer Leistung und dem Erreichen der Ziele. Jetzt freut sie sich darauf, die Batterien aufladen zu können und viel Männer-Fussball zu schauen.

10.06.2026

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Frauen, fotografiert am 26. Februar 2026 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
  3.5

Seraina Piubel

Nach dem starken Auftritt gegen Malta, kann sie sich gegen Nordirland nur selten in Szene setzen. In der 75. Minute kommt sie einmal aus guter Position zum Abschluss, doch der Versuch wird geblockt. In der 82. Minute hat sie Feierabend.

Portrait von Smilla Vallotto, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Frauen, fotografiert am 10. April 2026 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
  4

Smilla Vallotto

In der 41. Minute schiebt sie trocken zum 2:0 ein. Davor und danach steht sie aber nicht im Scheinwerferlicht. In der 67. Minute macht sie Platz für Pilgrim.

Eingewechselte Spielerinnen

Portrait von Nadine Riesen, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Frauen, fotografiert am 26. Februar 2026 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
  4

Nadine Riesen

Riesen kommt zur Pause für Crnogorcevic ins Spiel. Lässt sich zwar nichts zuschulden kommen, schafft es aber auch in keinen Highlight-Clip.

 

Alayah Pilgrim

Ab 67. Minute für Vallotto. Zu kurz für eine Benotung.

 

Lydia Andrade

Ab 82. Minute für Wandeler. Zu kurz für eine Benotung.

 

Coumba Sow

Ab 82. Minute für Piubel. Zu kurz für eine Benotung.

Portrait von Amina Muratovic, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Frauen, fotografiert am 10. April 2026 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Amina Muratovic

Muratovic wird in der Nachspielzeit für Lia Wälti eingewechselt. Zu kurz für eine Benotung, aber Glückwunsch zum Nati-Debüt.

Amina Muratovic wird kurz vor Schluss eingewechselt und feiert ihr Nati-Debüt.
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Keystone

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