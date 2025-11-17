Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Peng gibt beim 1:1 gegen Schlusslicht Liverpool ihr Premier-League-Debüt. Beim Gegentreffer ist sie machtlos. Bereits unter der Woche ersetzt sie in der Champions League beim 6:0-Sieg gegen St.Pölten die verletzte Stammkeeperin Hannah Hampton.

Manchester City Iman Beney

Iman Beney muss Lauren Hemp im Derby gegen Manchester United den Vortritt lassen. Die 19-Jährige wird rund eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 3:0 eingewechselt. Dabei bleibt es dann auch.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz spielt einmal mehr über 90 Minuten. Gegen die London City Lionesses setzt es eine 1:3-Niederlage ab.

West Ham United Leila Wandeler

Beim 3:1-Sieg gegen Everton sitzt Wandeler auf der Bank.

West Ham United Seraina Piubel

Die 25-Jährige fällt derzeit verletzt aus.

Tottenham Luana Bühler

Auch Bühler fällt noch immer verletzt aus.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Unter der Woche spielt Riesen beim 2:1-Auswärtssieg gegen PSV Eindhoven im Europa Cup durch. Vier Tage später tut sie das auch beim verrückten 6:4-Auswärtssieg im DFB-Pokal gegen Hoffenheim.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Gegen Eindhoven wird Reuteler in der 80. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt, danach schafft Frankfurt noch die Wende. Beim Torspektakel im DFB-Pokal sticht Reuteler heraus. Zwei Tore erzielt sie selbst, eines bereitet sie vor und bei zwei Toren spielt sie den zweitletzten Pass.

Frankfurt Noemi Ivelj

Auch Ivelj spielt sowohl gegen PSV Eindhoven als auch gegen Hoffenheim durch.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Bei der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Lyon sitzt Vallotto auf der Bank, beim 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Freiburg steht sie aufgrund eines Infekts nicht im Kader.

Hoffenheim Naomi Luyet

Luyet ist noch immer verletzt und muss weiter auf ihren ersten Einsatz für Hoffenheim warten.

Freiburg Julia Stierli

Ohne die verletzte Abwehrchefin scheidet Freiburg im DFB-Pokal (1:3 gegen Wolfsburg) aus.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli wird gegen Wolfsburg in der 67. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Sie lässt eine Chance liegen, beim Ehrentreffer ist sie dann nicht direkt beteiligt.

Freiburg Aurélie Csillag

Csillag wird nach knapp einer Stunde beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

Freiburg Alena Bienz

Die 22-Jährige kommt zum dritten Mal in Folge nicht zum Einsatz.

Freiburg Leela Egli

Egli kommt rund eine halbe Stunde vor Schluss beim Stand von 0:2 ins Spiel. Die Wende bleibt aus.

RB Leipzig Elvira Herzog

Herzog rettet Leipzig im DFB-Pokal-Achtelfinal gegen Werder Bremen mit mehreren starken Paraden erst in die Verlängerung und dann auch ins Penaltyschiessen. Dort hält Herzog einen Elfmeter, doch das reicht nicht zum Sieg.

Herzog hext Leipzig ins Elfmeterschiessen 17.11.2025

RB Leipzig Lara Marti

Die 26-Jährige fehlt aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Union Berlin Nadine Böhi

Union Berlin verliert im Pokal-Achtelfinal 0:1 gegen Carl-Zeiss Jena. Beim Gegentor nach einer Ecke sieht Böhi nicht gut aus. Die 21-Jährige segelt bei einem Eckball unter dem Ball durch und schlägt es ein.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui trägt nichts zum Einzug in den Pokal-Viertelfinal bei. Die 26-Jährige sitzt auf der Bank.

1. FC Köln Irina Fuchs

Köln verliert im Pokal gegen Zweitliga-Tabellenführer SC Sand mit 2:3. In der 6. Minute wird Fuchs für ein Foul ausserhalb des Sechzehners verwarnt.

1. FC Köln Lydia Andrade

Andrade wird nicht eingewechselt.

1. FC Köln Ella Touon

Auch Touon sitzt einmal mehr auf der Bank.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Nürnberg ist im Pokal bereits früher ausgeschieden.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Die 22-jährige Mühlemann spielt beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin durch.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Unter der Woche wird Wälti beim 2:1-Sieg gegen Atlético Madrid in der Champions League rund 20 Minuten vor Ende eingewechselt. Gegen Genua steht sie dann am Wochenende in der Startelf. Nach 26 Minuten ist aber bereits Schluss, Wälti setzt sich auf den Boden und muss verletzt raus. Wie das Portal «juventusnews24» berichtet, dürfte es sich um eine muskuläre Oberschenkelverletzung handeln.

Juventus Turin Viola Calligaris

Endlich darf Calligaris wieder mittun. Beim 2:0-Sieg gegen Genua darf sie sich gar einen Assist gutschreiben lassen.

AS Rom Alayah Pilgrim

Am Sonntag gewinnt Pilgrim das Römer Derby gegen Lazio Rom mit 1:0. Fünf Tage zuvor setzt es in der Champions League eine 0:1-Niederlage gegen Vålerenga ab. Die 22-jährige Nati-Angreiferin spielt in beiden Partien durch.

Como Alisha Lehmann

Gegen die AC Milan wird Lehmann in der 70. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. In der 81. Minute zieht sie aus der zweiten Reihe ab, scheitert aber an der Torhüterin. Den Siegtreffer erzielt Nischler in der Nachspielzeit per Elfmeter. Lehmann ist die erste Gratulantin.

US Sassuolo Noemi Benz

Die 21-Jährige fristet bei Sassuolo ein Leben als Ersatztorhüterin. Sie sieht, wie ihr Team gegen Schlusslicht Ternana Calcio 0:1 verliert.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Schertenleib wird im Clásico gegen Real Madrid in der 89. Minute beim Stand von 2:0 für Doppeltorschützin Ewa Pajor eingewechselt. Über 36’000 Fans sehen dann, wie Schertenleib keine zwei Minuten später das 3:0 erzielt – es ist ihr erster Treffer in dieser Saison. Kurz darauf setzt Bonmati mit dem vierten Barcelona-Treffer den Schlusspunkt. Drei Tage zuvor gewinnt Barça auch in der Champions League souverän. Beim 3:0-Sieg gegen OH Leuven darf Schertenleib in der Schlussviertelstunde mitspielen.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Beim 2:1-Sieg gegen Eibar sitzt die 26-Jährige auf der Bank.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Dijon gewinnt im Coupe de la Ligue 3:1 gegen Metz. Terchoun macht in der 70. Minute mit dem dritten Treffer ihres Teams den Deckel drauf.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Racing Strassburg gewinnt im Coupe de la Ligue 2:1 gegen Auxerre.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Unter der Woche verliert Xhemaili mit PSV im Europa Cup 1:2 gegen Frankfurt. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt. Am Wochenende hatte sie spielfrei.

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Seattle Reign ist Mitte November im Playoff-Viertelfinal ausgeschieden. Damit endete für Crnogorcevic und ihre Mitspielerinnen die Saison.

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

In der USL Super League wird noch gespielt. Gaillard spielt bei Schlusslicht Tampa Bay Sun durch. Ihr Team trotzt Fort Lauderdale, Tabellenzweiter, einen Punkt ab.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Vålerenga schlägt die AS Roma in der Champions League 1:0, vier Tage später gibts auch in der Liga einen 1:0-Sieg. Gegen die Römerinnen spielt Inauen die letzten 20 Minuten, in der Liga, wird sie rund zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt.