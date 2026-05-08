Riola Xhemaili schoss am Freitagabend ihren 13. Saisontreffer in der Meisterschaft. Bild: Keystone

Die Schweizerin Riola Xhemaili sichert sich mit PSV Eindhoven den niederländischen Meistertitel.

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Durch den 2:0-Heimsieg gegen Den Haag ist das Team der Solothurnerin in der letzten Runde nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Xhemaili brachte die PSV Vrouwen mit ihrem 13. Saisontor schon nach weniger als drei Minuten auf die Siegerstrasse. Mit ihrer Ausbeute in dieser Saison belegt die 23-Jährige den 4. Platz der Torschützenliste.

Am Samstag in einer Woche kann sich Xhemaili zur Doublegewinnerin machen. Dann trifft PSV im Cupfinal auf Twente, den entthronten Meister.