  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tor und Sieg Riola Xhemaili gewinnt mit PSV die Meisterschaft

SDA

8.5.2026 - 22:32

Riola Xhemaili schoss am Freitagabend ihren 13. Saisontreffer in der Meisterschaft.
Riola Xhemaili schoss am Freitagabend ihren 13. Saisontreffer in der Meisterschaft.
Bild: Keystone

Die Schweizerin Riola Xhemaili sichert sich mit PSV Eindhoven den niederländischen Meistertitel.

Keystone-SDA

08.05.2026, 22:32

08.05.2026, 22:48

Durch den 2:0-Heimsieg gegen Den Haag ist das Team der Solothurnerin in der letzten Runde nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Xhemaili brachte die PSV Vrouwen mit ihrem 13. Saisontor schon nach weniger als drei Minuten auf die Siegerstrasse. Mit ihrer Ausbeute in dieser Saison belegt die 23-Jährige den 4. Platz der Torschützenliste.

Am Samstag in einer Woche kann sich Xhemaili zur Doublegewinnerin machen. Dann trifft PSV im Cupfinal auf Twente, den entthronten Meister.

Meistgelesen

Phishing-Welle trifft Schweizer KMU mit über 100'000 Kunden
Firmen-Boss verschenkt 240 Millionen an Belegschaft − unter einer Bedingung
Trumps Feldzug gegen Schweizer Pharmaindustrie fordert erstes Opfer
Jetzt gerät die Mittelschicht finanziell unter Druck – ab diesem Lohn gehörst du dazu
Verfallene Gutscheine finanzieren Luxus bei Berner Innenstadt-Verein

Videos aus dem Ressort

Rapperswil-Jona – Xamax 2:3

Rapperswil-Jona – Xamax 2:3

Challenge League | 34. Runde | Saison 25/26

08.05.2026

Stade-Lausanne – Bellinzona 5:0

Stade-Lausanne – Bellinzona 5:0

Challenge League | 34. Runde | Saison 25/26

08.05.2026

Carouge – Vaduz 1:2

Carouge – Vaduz 1:2

Challenge League | 34. Runde | Saison 25/26

08.05.2026

Rapperswil-Jona – Xamax 2:3

Rapperswil-Jona – Xamax 2:3

Stade-Lausanne – Bellinzona 5:0

Stade-Lausanne – Bellinzona 5:0

Carouge – Vaduz 1:2

Carouge – Vaduz 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Muskuläre Probleme. Bayerns Alphonso Davies bangt um WM-Teilnahme

Muskuläre ProblemeBayerns Alphonso Davies bangt um WM-Teilnahme

Aufregung um Al-Nassr-Star. Ronaldo trifft zum 100. Mal in Saudi-Arabien – und sorgt mit obszöner Geste für Wirbel

Aufregung um Al-Nassr-StarRonaldo trifft zum 100. Mal in Saudi-Arabien – und sorgt mit obszöner Geste für Wirbel

WM 2026. TV-Sender bietet 50'000 Dollar für das Anschauen von 104 WM-Spielen

WM 2026TV-Sender bietet 50'000 Dollar für das Anschauen von 104 WM-Spielen