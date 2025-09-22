Coumba Sow entscheidet mit ihrem Treffer das Top-Spiel gegen GC. Keystone

Die Übersicht zum aktuellen Geschehen in der Schweizer Women's Super League.

Keystone-SDA SDA

Women's Super League

DAS SPIEL DER WOCHE: Acht Tore fielen in der Partie zwischen dem FC St. Gallen und Rapperswil-Jona. Während Sina Cavelti (9. und 51.) und Eva Baumann (28., 35. und 65.) auf St. Galler Seite für die Tore sorgten, trafen für den FCRJ Queralt Torradeflot Estevez (50. und 71.) und Adelisa Hafizovic (90+3.). Damit behält St. Gallen den Anschluss zum Spitzentrio Servette, GC und Basel.

DAS TOR DER RUNDE: Seit der Entlassung von Trainerin Kim Kulig läuft es dem FC Basel. Nachdem das Team bereits vergangene Woche drei Punkte einfuhr, siegte es an diesem Sonntag erneut. Und mit was für einem Tor. Die Basler Captain und Nati-Spielerin Coumba Sow zog aus rund 20 Metern ab. Dabei traf sie so präzise ins obere linke Eck, dass Goalie Lauren Kozal chancenlos blieb. Dieser Treffer in der 65. Minute blieb der einzige der Partie.

RANGLISTEN-SITUATION: Weil Servette gegen den FC Zürich gewinnt und GC patzt, können sich die Genferinnen mit drei Punkten leicht an der Spitze absetzen. Basel schliesst dank dem Sieg über die Grasshoppers zu den Zürcherinnen auf und weist ebenfalls neun Punkte auf. Thun hat derweil weiterhin kein Erfolg und steht noch immer am Tabellenende mit null Punkten.

DIE NÄCHSTE RUNDE: Die nächste Runde folgt bereits am Mittwoch. Servette will sich daheim gegen die bisher noch sieglosen Aarauerinnen die nächsten drei Punkte sichern. Zudem empfängt Basel die Zürcherinnen zur Neuauflage des Cupfinals vom vergangenen März.

Die Zahl der Woche

Gleich sieben Schweizerinnen stehen in der diesjährigen Champions League. Neben den Vorjahresfinalistinnen des FC Barcelona mit Schertenleib hat auch Livia Peng mit Chelsea den Sprung in die Königsklasse geschafft. Ebenfalls antreten wird das Duo Lia Wälti und Viola Calligaris mit Juventus Turin, Smilla Vallotto bei Wolfsburg und Alayah Pilgrim mit der AS Roma. Zuletzt schaffte auch Naina Inauen mit Valerenga die Qualifikation. Die Ligaphase startet am 7. Oktober.