SBB handhaben Frauenfans anders als im Männerfussball

YB-Fans jubelten am 21. Februar 2026, als sich die YB Frauen gegen den FCB im Halbfinale durchsetzen konnten. Bild: Keystone

Für den Cupfinal in Winterthur reisen die YB-Frauen erstmals mit einem eigenen Extrazug – rund 600 Fans sind bereits mit dabei. Anders als bei den Männer-Fanzügen handelt es sich um einen Charterzug, den der Klub selbst bezahlt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag reisen die YB-Frauen-Fans mit einem eigenen Extrazug zum Cupfinal gegen Servette nach Winterthur – eine Premiere für den Berner Frauenfussball.

Der Zug mit rund 800 Plätzen ist eine Charterfahrt und wird von der SBB nicht als offizieller Fanzug geführt.

Konsequenz: YB muss für die Kosten selbst aufkommen. Fans bezahlen auch bei GA einen Beitrag, zudem musste ein Sponsor her.

Laut SBB gab es schon früher Extrazüge im Frauenfussball, man rechnet am Sonntag aber mit einer friedlichen Stimmung und problemloser Fahrt. Mehr anzeigen

Am Sonntag steht für die YB-Frauen das grosse Spiel an: Im Cupfinal treffen sie in Winterthur auf Servette. Für die Reise von Bern in den Kanton Zürich organisieren die «Gelb-Schwarzen» erstmals einen Extrazug für ihre Fans – eine Premiere im Berner Frauenfussball. Die Begeisterung ist gross: Laut YB sind von rund 800 Plätzen bereits über 600 vergeben.

In Fan-Chats machte rasch die Behauptung die Runde, es handle sich um den «ersten Extrazug im Frauenfussball überhaupt». Das stimmt so aber nicht – und wurde von YB auch nie so kommuniziert.

Richtig ist: Es ist der erste Extrazug für die YB-Frauen. Wie die SBB gegenüber blue News bestätigt, gab es schon zuvor Sonderzüge für Frauenspiele – etwa an der UEFA Women’s EURO 2025 oder beim Cupfinal 2023 für Fans des FC St. Gallen.

Fakt ist aber: Zum Einsatz kommt ein ganz gewöhnlicher einstöckiger Zug – das gleiche Rollmaterial wie bei Fanzügen im Männerfussball.

YB musste Zug für Frauenfans chartern

Dennoch führt die SBB diesen Zug intern nicht als offiziellen Fanzug. Sie bestätigt, dass es sich um einen Charterzug handelt, den YB gemietet hat. Möglich gemacht wurde die Aktion durch den Klub und durch den Finanzdienstleister Yuh, Hauptsponsor der Young Boys. Private Sponsorings solcher Extrazüge sind im Männerfussball bislang unüblich.

Das merken auch Fans mit Generalabonnement: Für sie ist die Fahrt diesmal nicht gratis. Sie bezahlen fünf Franken – anders als bei den klassischen Fanzügen der Männer, die in der Regel im normalen GA-Abo inbegriffen sind.

Extrazüge gibt es im Männerfussball schon lange. (Archivbild, 2011) Bild: Keystone

Kritiker aus der Frauenfussball-Szene sagen, die SBB habe wenig Interesse, im Frauenfussball reguläre Fanzüge wie bei den Männern einzuführen. Solche Züge werden den Clubs gratis angeboten, damit grössere Fangruppen von regulären Zügen getrennt fahren können.

Die SBB bestätigt, dass es sich beim YB-Zug um einen bezahlten Charter handelt. Mediensprecherin Carmen Hefti sagt: «Die SBB erbringt die Verkehrsleistung und erhält eine entsprechende Vergütung.» Für Sonntag rechnet sie mit einem ruhigen Verlauf: «Wir gehen von einer friedlichen Fahrt in guter Stimmung aus.» Die Sicherheitsmassnahmen seien dieselben wie bei Männer-Spielen und würden gemeinsam mit der Polizei abgestimmt.

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