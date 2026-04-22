Sydney Schertenleib (rechts) ist mit den Frauen des FC Barcelona erneut Meister in Spanien Keystone

Sydney Schertenleib feiert mit den Frauen des FC Barcelona erneut den Meistertitel in Spanien.

Keystone-SDA SDA

Das Team der 19-jährigen Schweizer Internationalen ist nach dem 4:1-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol vier Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid, gegen den die Barça-Frauen im Januar den spanischen Supercup gewonnen haben, beträgt uneinholbare 14 Punkte.

Insgesamt ist es der elfte Meistertitel für die Frauen des FC Barcelona, der siebente in Folge. Damit haben Schertenleib und ihre Teamkolleginnen weiterhin die Chance auf ein weiteres Quadruple, das ihnen in der vergangenen Saison nach der Finalniederlage in der Champions League gegen Arsenal (0:1) verwehrt geblieben war. In den Halbfinals der Champions League treffen sie auf den deutschen Meister Bayern München, und im Final des Copa de la Reina auf Atlético Madrid.