Sydney Schertenleib (links) und Kailey Willis erzielten am Freitagabend Traum-Tore. Imago/blue Sport

Beim Eröffnungsspiel des neuen Stadions in Lugano schiesst Sydney Schertenleib in der 8. Minute ein Tor, von dem man denkt, es könnte für lange Zeit das schönste bleiben. Doch nur 13 Minuten später folgt das nächste Traumtor …

Sydney Schertenleib fasst sich ein Herz und trifft wunderschön zum 1:0. Damit sichert sie sich auch einen Eintrag in die Geschichtsbücher, denn sie wird für immer die erste Torschützin im neuen Stadion bleiben. Nati-Kollegin Smilla Vallotto sagt nach dem Spiel: «Das Tor von Sydney war crazy!» Stimmt absolut.

Schertenleib schiesst erstes Tor im neuen Lugano-Stadion – und was für eins!!! 05.06.2026

Crazy ist dann allerdings auch, wie Kailey Willis aus grosser Distanz zum zwischenzeitlichen 1:1 trifft. Ist der Treffer der 23-jährigen Malteserin gar noch schöner als jener von Schertenleib? Wir sind uns da nicht ganz so sicher. Was denkst du?

Kailey Willis schiesst das vielleicht schönste Tor in Maltas Fussballgeschichte 05.06.2026

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