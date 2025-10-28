  1. Privatkunden
DE

Nati-Noten zum 4:3 in Schottland Schertenleib sticht heraus, Beney feiert Tor-Premiere – fünf Schweizerinnen ungenügend

Patrick Lämmle

28.10.2025

Noelle Maritz (links) feiert mit Sydney Schertenleib den Führungstreffer. 
Noelle Maritz (links) feiert mit Sydney Schertenleib den Führungstreffer. 
Imago

In Schottland wird mit Toren nicht gegeizt. Die Nati gewinnt ein ereignisreiches Spiel glücklich mit 4:3. Diese Spielerinnen sind aufgefallen, diese abgefallen. 

Michael Wegmann

28.10.2025, 23:28

28.10.2025, 23:44

  4.5

Tor

Livia Peng

Beim Traumtor von McGovern in der 35. Minute chancenlos, beim Eigentor von Reuteler ebenso. In der 61. Minute fischt sie einen Ball aus dem nahen Eck. Ansprechende Leistung trotz drei Gegentoren. 

  3

Abwehr

Noemi Ivelj

Ungewohnte Position, ersetzt Calligaris in der Abwehrkette. Glück, dass die Schiedsrichterin bei einem Zweikampf mit Hanson nicht auf Penalty entscheidet. Wird ein-, zweimal von den schnellen Schottinnen überlaufen. Nach dem Seitenwechsel zwar besser, dennoch bleibt's ein ungenügender Auftritt. 

  3

Abwehr

Julia Stierli

Im Zentrum der Dreierabwehr zieht sie einen unglücklichen Abend ein. Erst ein missglückter Klärungsversuch mit der Hacke, dann unterläuft sie beim 1:1 von der McGovern den Ball. Auch beim Lattenknaller von Cuthbert wird sie relativ einfach ausgetanzt. Darf zur Pause raus.

  4.5

Abwehr

Noelle Maritz

Rettet in der 14. Minute nach einem schottischen Eckball für die bereits geschlagene Peng auf der Linie. Minuten später macht sie wieder eine Topchance zunichte, diesmal mit dem Kopf. Ruhig am Ball, hart im Zweikampf. Die beste Defensivspielerin. 

  5

Mittelfeld

Iman Beney

Unscheinbarer als auch schon, zumindest bis zur 41. Minute. Da schiebt sie nach einem herrlichen Sprint in die Tiefe und Zuckerpass von Reuteler zum 2:1 ein. Es ist ihr erstes Tor im 17. Länderspiel. 

  4

Mittelfeld

Lia Wälti

Super Pass auf Beney, leider steht diese knapp im Abseits. Ruhig und abgeklärt am Ball, oft anspielbar. Dieses Spiel in Schottland gehört aber eher zu Wältis unauffälligeren. 

  4.5

Mittelfeld

Géraldine Reuteler

Was für ein Zuckerpass auf Beney zum 2:1. Mit Abstand ihre auffälligste Szene an diesem Abend. Hat Pech, dass ihr Klärungsversuch im eigenen Netz landet. Gross einen Vorwurf kann man ihr aber nicht machen beim Eigentor. Muss in der 79. Minute angeschlagen raus.

  4

Mittelfeld

Nadine Riesen

Solider Part auf der rechten Seite. Ein, zwei Offensivläufe, ist aber mehrheitlich mit Defensivarbeiten beschäftigt. Genügender Auftritt, mehr aber für einmal auch nicht.

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  3.5

Mittelfeld

Riola Xhemaili

Xhemaili kann sich gegen die aufsässigen Schottinnen nicht gewünscht in Szene setzen, eine unauffällige Partie. Wird zur Pause durch Vallotto ersetzt.

  5.5

Sturm

Sydney Schertenleib

Perfektes Timing beim Kopftor (24.), ihr erstes Nati-Tor seit Februar. Nach dem Seitenwechsel legt sie noch eins drauf. Ihr Schuss ist zwar noch abgelenkt, das leichtfüssige Dribbling davor aber sehenswert. Zwei Tore. Was will man mehr? 

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  4

Sturm

Alisha Lehmann

Quasi mit ihrem ersten Ballkontakt flankt Lehmann auf den Kopf von Schertenleib, diese trifft zum 1:0. Viel mehr Ballkontakte hat die Como-Stürmerin dann nicht mehr. Zur Pause wird sie ausgewechselt.

Eingewechselte Spielerinnen

  4.5

Ab 46. Minute für Xhemaili

Smilla Vallotto

Kommt nach der Pause für Xhemaili. Fügt sich problemlos ein. Läuft die Räume zu, ball- und passsicher. Herrlicher Weitschusstreffer zum 4:2. Ein guter Auftritt unserer Schweiz-Norwegerin.

  3.5

Ab 46. Minute für Stierli

Ana-Maria Crnogorcevic

Die Schweizer Rekordtorschützin kommt nach der Pause für Stierli in der Dreierabwehr. Macht ihre Sache als Abwehrchefin nicht so schlecht, aber man merkt doch, dass sie auf dieser Position nicht wirklich zuhause ist. In Halbzeit zwei gibts mit Crnogorcevic nur noch ein Gegentor, es hätten aber auch mehr sein können.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  3.5

Ab 46. Minute für Lehmann

Aurélie Csillag

Kommt nach dem Seitenwechsel für Alisha Lehmann. Kann ab und zu ihren Speed andeuten, hat aber nicht wirklich mehr Einfluss aufs Spiel als Lehmann – und einen Assist liefert sie auch nicht.

 

Ab 75. Minute für Riesen

Meriame Terchoun

Zu kurz für eine Bewertung.

 

Ab 79. Minute für Reuteler

Lia Kamber

Zu kurz für eine Bewertung.

 

Ab 93. Minute für Schertenleib

Coumba Sow

Zu kurz für eine Bewertung.

Mehr Frauen-Fussball

Wilder Ritt. Die Schweiz siegt in Schottland spektakulär mit 4:3

Wilder RittDie Schweiz siegt in Schottland spektakulär mit 4:3

Nati-Trainerin Sundhage macht Druck. «Vertragsverlängerung? Für mich offensichtlich, wir haben einen tollen Job gemacht!»

Nati-Trainerin Sundhage macht Druck«Vertragsverlängerung? Für mich offensichtlich, wir haben einen tollen Job gemacht!»

Siegtorschützin gegen Kanada. Alayah Pilgrim verpasst das Schottland-Spiel verletzt

Siegtorschützin gegen KanadaAlayah Pilgrim verpasst das Schottland-Spiel verletzt

Nati-Stars rundum zufrieden. «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

Nati-Stars rundum zufrieden«Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

Noten zum Sieg gegen Kanada. Nati ohne EM-Kater: Pilgrim trifft, Beney grätscht, Peng hält die Null

Noten zum Sieg gegen KanadaNati ohne EM-Kater: Pilgrim trifft, Beney grätscht, Peng hält die Null

Sion – St.Gallen 3:2

Thun – Winterthur 3:0

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Michael Heule, Verteidiger beim FC Thun, spricht im Porträt über die Ankunft, Herausforderungen und Zukunftspläne.

28.10.2025

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

27.10.2025

