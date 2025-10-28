Nati-Noten zum 4:3 in Schottland Schertenleib sticht heraus, Beney feiert Tor-Premiere – fünf Schweizerinnen ungenügend

Noelle Maritz (links) feiert mit Sydney Schertenleib den Führungstreffer. Imago

In Schottland wird mit Toren nicht gegeizt. Die Nati gewinnt ein ereignisreiches Spiel glücklich mit 4:3. Diese Spielerinnen sind aufgefallen, diese abgefallen.

4.5 Tor Livia Peng

Beim Traumtor von McGovern in der 35. Minute chancenlos, beim Eigentor von Reuteler ebenso. In der 61. Minute fischt sie einen Ball aus dem nahen Eck. Ansprechende Leistung trotz drei Gegentoren.

3 Abwehr Noemi Ivelj

Ungewohnte Position, ersetzt Calligaris in der Abwehrkette. Glück, dass die Schiedsrichterin bei einem Zweikampf mit Hanson nicht auf Penalty entscheidet. Wird ein-, zweimal von den schnellen Schottinnen überlaufen. Nach dem Seitenwechsel zwar besser, dennoch bleibt's ein ungenügender Auftritt.

3 Abwehr Julia Stierli

Im Zentrum der Dreierabwehr zieht sie einen unglücklichen Abend ein. Erst ein missglückter Klärungsversuch mit der Hacke, dann unterläuft sie beim 1:1 von der McGovern den Ball. Auch beim Lattenknaller von Cuthbert wird sie relativ einfach ausgetanzt. Darf zur Pause raus.

4.5 Abwehr Noelle Maritz

Rettet in der 14. Minute nach einem schottischen Eckball für die bereits geschlagene Peng auf der Linie. Minuten später macht sie wieder eine Topchance zunichte, diesmal mit dem Kopf. Ruhig am Ball, hart im Zweikampf. Die beste Defensivspielerin.

5 Mittelfeld Iman Beney

Unscheinbarer als auch schon, zumindest bis zur 41. Minute. Da schiebt sie nach einem herrlichen Sprint in die Tiefe und Zuckerpass von Reuteler zum 2:1 ein. Es ist ihr erstes Tor im 17. Länderspiel.

4 Mittelfeld Lia Wälti

Super Pass auf Beney, leider steht diese knapp im Abseits. Ruhig und abgeklärt am Ball, oft anspielbar. Dieses Spiel in Schottland gehört aber eher zu Wältis unauffälligeren.

4.5 Mittelfeld Géraldine Reuteler

Was für ein Zuckerpass auf Beney zum 2:1. Mit Abstand ihre auffälligste Szene an diesem Abend. Hat Pech, dass ihr Klärungsversuch im eigenen Netz landet. Gross einen Vorwurf kann man ihr aber nicht machen beim Eigentor. Muss in der 79. Minute angeschlagen raus.

4 Mittelfeld Nadine Riesen

Solider Part auf der rechten Seite. Ein, zwei Offensivläufe, ist aber mehrheitlich mit Defensivarbeiten beschäftigt. Genügender Auftritt, mehr aber für einmal auch nicht.

3.5 Mittelfeld Riola Xhemaili

Xhemaili kann sich gegen die aufsässigen Schottinnen nicht gewünscht in Szene setzen, eine unauffällige Partie. Wird zur Pause durch Vallotto ersetzt.

5.5 Sturm Sydney Schertenleib

Perfektes Timing beim Kopftor (24.), ihr erstes Nati-Tor seit Februar. Nach dem Seitenwechsel legt sie noch eins drauf. Ihr Schuss ist zwar noch abgelenkt, das leichtfüssige Dribbling davor aber sehenswert. Zwei Tore. Was will man mehr?

4 Sturm Alisha Lehmann

Quasi mit ihrem ersten Ballkontakt flankt Lehmann auf den Kopf von Schertenleib, diese trifft zum 1:0. Viel mehr Ballkontakte hat die Como-Stürmerin dann nicht mehr. Zur Pause wird sie ausgewechselt.

Eingewechselte Spielerinnen

4.5 Ab 46. Minute für Xhemaili Smilla Vallotto

Kommt nach der Pause für Xhemaili. Fügt sich problemlos ein. Läuft die Räume zu, ball- und passsicher. Herrlicher Weitschusstreffer zum 4:2. Ein guter Auftritt unserer Schweiz-Norwegerin.

3.5 Ab 46. Minute für Stierli Ana-Maria Crnogorcevic

Die Schweizer Rekordtorschützin kommt nach der Pause für Stierli in der Dreierabwehr. Macht ihre Sache als Abwehrchefin nicht so schlecht, aber man merkt doch, dass sie auf dieser Position nicht wirklich zuhause ist. In Halbzeit zwei gibts mit Crnogorcevic nur noch ein Gegentor, es hätten aber auch mehr sein können.

3.5 Ab 46. Minute für Lehmann Aurélie Csillag

Kommt nach dem Seitenwechsel für Alisha Lehmann. Kann ab und zu ihren Speed andeuten, hat aber nicht wirklich mehr Einfluss aufs Spiel als Lehmann – und einen Assist liefert sie auch nicht.

– Ab 75. Minute für Riesen Meriame Terchoun

Zu kurz für eine Bewertung.

– Ab 79. Minute für Reuteler Lia Kamber

Zu kurz für eine Bewertung.

– Ab 93. Minute für Schertenleib Coumba Sow

Zu kurz für eine Bewertung.