Doppeltorschützin beim Kantersieg: Sydney Schertenleib brilliert in Barcelona Keystone

Sydney Schertenleib marschiert mit dem FC Barcelona weiter unaufhaltsam Richtung Titelverteidigung. Die Katalaninnen feiern in der 15. Runde der Primera Division den 14. Sieg.

Keystone-SDA SDA

Beim 12:1 über Madrid CFF – es war der höchste Sieg der Saison – trug sich auch die Schweizer Nationalspielerin in die Liste der Torschützinnen ein. Die 18-Jährige markierte in der 29. Minute das 4:0 und 20 Minuten vor dem Ende das 11:1. Erstmals im Dress von Barça traf Schertenleib doppelt. Es waren ihre Saisontreffer Nummer 2 und 3.

Die Titelverteidigerinnen führen nach Abschluss der Vorrunde mit sieben Punkten Vorsprung auf Real Madrid und einem unglaublichen Torverhältnis von 74:4 die Tabelle an.