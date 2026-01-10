Sydney Schertenleib marschiert mit dem FC Barcelona weiter unaufhaltsam Richtung Titelverteidigung. Die Katalaninnen feiern in der 15. Runde der Primera Division den 14. Sieg.
Beim 12:1 über Madrid CFF – es war der höchste Sieg der Saison – trug sich auch die Schweizer Nationalspielerin in die Liste der Torschützinnen ein. Die 18-Jährige markierte in der 29. Minute das 4:0 und 20 Minuten vor dem Ende das 11:1. Erstmals im Dress von Barça traf Schertenleib doppelt. Es waren ihre Saisontreffer Nummer 2 und 3.
Die Titelverteidigerinnen führen nach Abschluss der Vorrunde mit sieben Punkten Vorsprung auf Real Madrid und einem unglaublichen Torverhältnis von 74:4 die Tabelle an.