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Nati-Juwele im Hoch Schertenleib trifft und sorgt für Schmunzler – Riesenjubel bei Beney und Co. nach Meistertitel

Patrick Lämmle

7.5.2026

Sydney Schertenleib fühlt sich beim FC Barcelona pudelwohl.
Sydney Schertenleib fühlt sich beim FC Barcelona pudelwohl.

Sydney Schertenleib trifft bei Barças 5:0-Sieg und sorgt nach dem Spiel für Lacher. Derweil feiert Iman Beney mit ManCity den Gewinn der Meisterschaft.

Patrick Lämmle

07.05.2026, 11:30

07.05.2026, 11:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sydney Schertenleib erzielt ihr siebtes Liga-Tor in dieser Saison.
  • Auch bei den Feierlichkeiten nach dem Spiel sticht das Barça-Juwel heraus.
  • Iman Beney gewinnt mit Manchester City den Meistertitel, weil Arsenal gegen Brighton Punkte liegen lässt.
Mehr anzeigen

Schertenleib erzielt am Mittwochabend ihren siebten Liga-Treffer (Video unten). Auf dem Weg zum siebten Meistertitel in Folge hat sie zudem noch drei weitere Tore vorbereitet.

Schertenleib zirkelt den Ball gefühlvoll ins weite Eck

Schertenleib zirkelt den Ball gefühlvoll ins weite Eck

07.05.2026

Nach der Partie wird den Spielerinnen der Pokal überreicht, das will mit den Fans gefeiert werden. Besonders schön sind die Bilder von Sydney Schertenleib, die «modisch» aus der Masse heraussticht.

@ligaf

🎁🎶 Sydney Schertenleib Show #LigaFMoeve #ligaf #deportesentiktok #futfem #Legendarias @fcbfemeni @sydneyjoyschertenleib

♬ sonido original - Liga F

Schertenleib spielt eine ganz starke Saison

Neben ihren 10 Skorerpunkten in der Liga hat Schertenleib auch in der Copa de la Reina je ein Tor und einen Assist auf dem Weg in den Final beigesteuert. Am 16. Mai gilt es dort gegen Atlético Madrid ernst. Eine gute Möglichkeit, ihr Skorerpunkte-Konto weiter zu füllen. Denn alles andere als ein Sieg käme einer faustdicken Überraschung gleich. Die beiden Liga-Spiele gegen Atlético hat Barça in dieser Saison nämlich diskussionslos mit 5:0 und 6:0 gewonnen. Bereits 2025 standen sich die beiden Teams im Final der Copa de la Reina gegenüber, die Katalaninnen gewannen damals 2:0.

Einzig in der Champions League blieb die 19-Jährige 2025/26 bislang ohne Skorerpunkt, allerdings stand sie in diesem Wettbewerb auch nie in der Startelf. In den beiden Halbfinal-Spielen gegen Bayern München drückte sie die Bank. Eine Chance, sich auch in der Königsklasse unter die Skorerinnen einzureihen, gibt es noch: Am 23. Mai trifft Barça im Champions-League-Final auf Lyonnes.

Auch in der Nati hat Schertenleib geliefert. In acht Spielen hat sie je zwei Tore erzielt sowie vorbereitet. Für Rafel Navarro ist sie unverzichtbar. Insgesamt kam Schertenleib in der Saison 2025/26 in 46 Spielen zum Einsatz.

Schertenleib: «Ich habe jeden Tag meine 5-10 Minuten, in denen ich crazy bin»

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Das Nati-Juwel Sydney Schertenleib spricht mit blue Sport über ihre Ziele in der Schweizer Nati.

23.12.2025

Iman Beney wird Sofa-Meister

Jubeln darf auch Iman Beney. Die 19-jährige Spielerin von ManCity profitiert am Mittwochabend vom Ausrutscher Arsenals. Bei Brighton kamen die Verfolgerinnen aus London nicht über ein 1:1 hinaus, womit ManCity die Tabelle uneinholbar anführt und Chelsea nach sechs Meistertiteln in Folge entthront.

Beney, die im Sommer von Meister YB zu ManCity wechselte, kam bei ManCity in 21 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte sie zwei Tore und bereitete sechs weitere vor. Es sind Top-Werte für eine Premierensaison in der womöglich besten Liga der Welt.

In der Nati kam Beney wie Schertenleib in acht Spielen zum Zug und glänzte dabei mit 3 Toren und 3 Assists.

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag»

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Grosser Schritt im Sommer: Iman Beney erklärt bei blue Sport, wie ihr neues Leben beim Top-Club Manchester City aussieht.

23.12.2025

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