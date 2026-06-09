Die Schweizer Nati peilt im sechsten und letzten Gruppenspiel der WM-Qualifikation den fünften Sieg an. Drei Punkte wären vor allem mit Blick auf die Playoff-Auslosung von Bedeutung.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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45.
Pausenpfiff, Nordirland – Schweiz 0:2
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41.
Tooor für die Schweiz!
Reuteler tanzt auf der rechten Seite ihre Gegenspielerin aus und findet mit einer flachen, präzisen Hereingabe den Fuss von Vallotto. Die braucht am weiten Pfosten nur noch einzuschieben. 2:0 für die Schweiz!
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29.
Tooor für die Schweiz!
Und jetzt ist er drin! Reuteler schiesst die Nati kurz vor der Halbstundenmarke in Führung. Nach einem hohen Ball in den nordirischen Sechzehner steht die 27-Jährige genau am richtigen Ort und versenkt die Kugel unten rechts zum 1:0 für die Schweiz.
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25.
Nächster Schuss verfehlt das Tor
Dieses Mal ist es Crnogorcevic, die von links nach innen zieht und das weite Eck anvisiert. Aber auch die Schweizer Rekordtorschützin verfehlt den Kasten.
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18.
Mega-Chance für Reuteler
Was für ein Geschenk der nordirischen Torhüterin! Reuteler erhält von ihr den Ball zentral vor dem Tor flach zugespielt, als wäre sie eine Mitspielerin. Die Schweizerin versucht es direkt mit einem Lob, verpasst das Tor aber und damit auch den Führungstreffer.
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9.
Grosschance Nordirland
Nach einem schnellen Konter der Nordirinnen ist es Holloway, die aus gefährlicher Position im Strafraum zum Abschluss kommt. Aber Herzog ist zur Stelle und pariert den Schuss stark. Weiter 0:0.
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8.
Nächster Versuch verfehlt das Tor
Maritz zieht in der 8. Minute von der linken Seite zur Mitte und kommt zum Abschluss. Aber auch ihr Schuss geht knapp am Kasten vorbei.
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4.
Erster Schweizer Angriff
Leila Wandeler findet an der Strafraumgrenze etwas Raum und zieht einfach mal ab. Ihr Schuss verfehlt das Tor nur knapp. Es ist das erste Warnsignal in Richtung der Gegnerinnen aus Nordirland.
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1.
Anpfiff
Die Hymnen sind durch. Das Spiel geht mit Anstoss für Nordirland los.
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So spielt die Nati gegen Nordirland
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Wer soll die Tore schiessen?
Zehn Schweizerinnen haben in der WM-Quali getroffen, insgesamt kommen sie auf 16 Tore. Nun fehlen aber Aurélie Csillag, Svenja Fölmli, Iman Beney, Alisha Lehmann und Alisha Lehmann, die zusammen 7 Tore erzielt haben. Zudem fehlten im Abschlusstraining Xhemaili und Schertenleib, die zusammen 5 Tore erzielten. Kurz: Gegen Nordirland müssen andere in die Bresche springen und zeigen, dass auch sie Tore erzielen können.
Schweizer Torschützinnen in der WM-Quali
- 3 Tore – Riola Xhemaili
- 3 Tore – Aurélie Csillag
- 2 Tore – Sydney Schertenleib
- 2 Tore – Svenja Fölmli
- 1 Tor – Iman Beney
- 1 Tor – Alisha Lehmann
- 1 Tor – Viola Calligaris
- 1 Tor – Ana-Maria Crnogorcevic
- 1 Tor – Seraina Piubel
- 1 Tor – Géraldine Reuteler
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Darum ist das Spiel in Nordirland wichtig
Die Schweiz hat zwar den Gruppensieg auf sicher und den damit verbundenen Aufstieg in die Liga A der Nations League geschafft. Im Hinblick auf die Playoffs gibt es aber auch noch eine Gesamtrangliste mit allen Teams der Liga B. Und dort hofft die Schweiz auf einen Ausrutscher der bislang noch makellosen Portugiesinnen (15 Punkte). Sollte Finnland (12) zuhause gegen Portugal unentschieden spielen, so könnte die Schweiz mit einem Sieg mit drei Toren Unterschied noch auf Platz 1 vorrücken. Gewinnt Finnland, so reicht ein «normaler» Sieg. Lässt die Schweiz allerdings Punkte liegen, so könnte es in der Tabelle noch weiter nach unten gehen. Entsprechend würden in den Playoffs vermeintlich stärkere Teams als Gegner in Frage kommen.
Bei der Auslosung am 18. Juni wird der komplette weitere Qualifikationsverlauf festgelegt, also sowohl die erste als auch die zweite Playoff-Runde werden fixiert. Beide Playoff-Runden finden mit Hin- und Rückspiel statt. Die erste Runde findet zwischen dem 7. und 13. Oktober statt, die zweite zwischen dem 26. November und dem 5. Dezember.
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Der Gruppensieg ist in trockenen Tüchern
Am Freitag hat die Schweiz mit einem fulminanten 6:1-Sieg gegen Malta den Gruppensieg schon vor dem letzten Spieltag eingetütet. Bei der Stadioneröffnung der AIL Arena in Lugano kamen die Fans voll auf ihre Kosten. Einzig die Frage nach dem schönsten Tor des Spiels war nicht einfach zu beantworten.
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Der WM-Quali-Modus einfach erklärt
Nach der Gruppenphase ist noch nicht Schluss. Hier erfährst du, wie es die Schweiz an die WM 2027 in Brasilien schafft.