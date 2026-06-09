Die Schweiz hat zwar den Gruppensieg auf sicher und den damit verbundenen Aufstieg in die Liga A der Nations League geschafft. Im Hinblick auf die Playoffs gibt es aber auch noch eine Gesamtrangliste mit allen Teams der Liga B. Und dort hofft die Schweiz auf einen Ausrutscher der bislang noch makellosen Portugiesinnen (15 Punkte). Sollte Finnland (12) zuhause gegen Portugal unentschieden spielen, so könnte die Schweiz mit einem Sieg mit drei Toren Unterschied noch auf Platz 1 vorrücken. Gewinnt Finnland, so reicht ein «normaler» Sieg. Lässt die Schweiz allerdings Punkte liegen, so könnte es in der Tabelle noch weiter nach unten gehen. Entsprechend würden in den Playoffs vermeintlich stärkere Teams als Gegner in Frage kommen.

Bei der Auslosung am 18. Juni wird der komplette weitere Qualifikationsverlauf festgelegt, also sowohl die erste als auch die zweite Playoff-Runde werden fixiert. Beide Playoff-Runden finden mit Hin- und Rückspiel statt. Die erste Runde findet zwischen dem 7. und 13. Oktober statt, die zweite zwischen dem 26. November und dem 5. Dezember.