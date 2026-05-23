Maja Jelcic dürfte noch eine grosse Karriere vor sich haben Inter Leihgabe Maja Jelcic (rechts) ist die Topskorerin von YB. Bild: Imago Mit Servette hat Jelcic noch eine Rechnung offen. Im Cupfinal setzte es eine 0:1-Niederlage ab, auch die beiden Spiele in der Liga gingen verloren. Bild: Imago Vergangene Saison spielte Jelcic auf Leihbasis für Napoli. Bild: Imago Jelcic steht bei Inter Mailand unter Vertrag, spielte aber letzte Saison auf Leihbasis bei Napoli und in dieser Spielzeit bei YB. Bild: Imago Jelcic (links) hat auch schon 22 Länderspiele für Bosnien und Herzegowina bestritten. Das letzte im Oktober 2024. Die 21-Jährige sagt, dass zuerst Probleme gelöst werden müssten, ehe sie ins Nationalteam zurückkehrt. Bild: Imago Maja Jelcic dürfte noch eine grosse Karriere vor sich haben Inter Leihgabe Maja Jelcic (rechts) ist die Topskorerin von YB. Bild: Imago Mit Servette hat Jelcic noch eine Rechnung offen. Im Cupfinal setzte es eine 0:1-Niederlage ab, auch die beiden Spiele in der Liga gingen verloren. Bild: Imago Vergangene Saison spielte Jelcic auf Leihbasis für Napoli. Bild: Imago Jelcic steht bei Inter Mailand unter Vertrag, spielte aber letzte Saison auf Leihbasis bei Napoli und in dieser Spielzeit bei YB. Bild: Imago Jelcic (links) hat auch schon 22 Länderspiele für Bosnien und Herzegowina bestritten. Das letzte im Oktober 2024. Die 21-Jährige sagt, dass zuerst Probleme gelöst werden müssten, ehe sie ins Nationalteam zurückkehrt. Bild: Imago

Maja Jelcic wechselte im vergangenen Sommer leihweise von Inter Mailand zu YB. Mit blue Sport spricht die Topskorerin unter anderem über den Wechsel, ihren Glauben und das anstehende Meisterschaftsfinale.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Maja Jelcic wechselte nach Stationen bei Inter und Napoli im Sommer 2025 leihweise zu YB und entwickelte sich zur besten Skorerin des Teams.

Die 21-jährige Bosnierin lobt bei YB besonders den familiären Umgang und die Nähe zu den Fans. Gepaart mit ihrem Glauben treibt sie das zu Bestleistungen an.

Trotz der schwachen Bilanz gegen Servette (letzter Sieg 2019) glaubt Jelcic an den Meistertitel mit YB.

Das Final-Hinspiel findet am Montag (25. Juli, 14 Uhr) im Wankdorf statt. Vier Tage später fällt im Rückspiel die Entscheidung. Mehr anzeigen

Im Sommer 2023 wechselt Maja Jelcic von SFK 2000 Sarajevo ablösefrei zu Inter Mailand. Dort muss sich die 22-fache Nationalspielerin Bosniens aber erst mal mit der Joker-Rolle zufriedengeben. Im Sommer 2024 zieht sie deshalb auf Leihbasis weiter zu Napoli. Dort steht sie mal in der Startelf, mal kommt sie von der Bank. Spielen tut sie aber in fast allen Partien.

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Im Sommer 2025 folgt dann die nächste Leihe, Jelcic wechselt zu YB. Bei den Bernerinnen braucht sie ein wenig Anlaufzeit und bleibt in ihren ersten sieben Einsätzen ohne Skorerpunkt. Doch dann platzt der Knoten. Inzwischen ist sie die beste Skorerin bei YB. In wettbewerbsübergreifend 29 Spielen erzielte sie 12 Tore und bereitete 5 weitere vor. Mit ihren drei Treffern in den vier bisherigen Playoff-Partien hat sie einen wertvollen Beitrag zum Final-Einzug geleistet. blue Sport hat Maja Jelcic vor dem grossen Saison-Highlight in Bern zum Interview getroffen.

Maja Jelcic, warum bist du zu YB gewechselt?

Wenn eine Saison zu Ende geht, dann sucht man immer nach besseren Möglichkeiten für sich selbst. Als sich die Möglichkeit ergab, zu YB zu wechseln, habe ich mir das angeschaut. Sie waren Meister der Schweizer Liga und ich dachte, dass es für meine Entwicklung und für meine Zukunft das Beste ist. Es hat sich gezeigt, dass das eine gute Entscheidung war.

Iman Beney und Naomi Luyet sind bei YB zu Nationalspielerinnen gereift und spielen inzwischen für ManCity und Hoffenheim. YB kann ein Sprungbrett sein. Hat das bei deiner Entscheidung auch eine Rolle gespielt?

Um ehrlich zu sein, habe ich das gar nicht so mitbekommen. Aber ja, ich dachte einfach, dass es für mich selbst eine gute Chance ist, den nächsten Schritt zu machen.

Wie ist das Niveau in der Schweiz verglichen mit jenem in Italien?

In Italien ist der Fussball taktisch geprägt, hier laufen wir dafür mehr, das ist der grösste Unterschied. Es sind wie zwei Arten, Fussball zu spielen. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.

Hat dich irgendwas überrascht in der Schweiz?

Ja, ich war überrascht, dass so viele Menschen unser Team unterstützen. Hier sind wir so eng mit den Fans verbunden, der Verein ist fast wie eine Familie. Ich liebe es! Denn für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich im Team und auch abseits des Fussballplatzes wohlfühle, dann kann ich meine besten Leistungen zeigen.

Du hast ein wenig Anlaufzeit benötigt, hast erst im 8. Pflichtspiel für YB getroffen. Aber inzwischen bist du die beste Skorerin bei YB. Was bedeutet dir das?

Ja, ich habe Zeit gebraucht, um mich einzugewöhnen. Am Anfang war es wirklich schwer, diesem Rhythmus zu folgen und das zu tun, was von mir verlangt wurde. Aber ich habe mich sehr gut daran gewöhnt und versuche einfach das zu tun, was von mir verlangt wird. Und so kommts, dass ich auch viele Tore erzielt habe, das freut mich natürlich.

Wenn du auf den Platz läufst, dann bekreuzigst du dich. Bist du religiös oder ist das einfach so eine Angewohnheit?

Nein, ich bin wirklich ein gläubiger Mensch, der Glaube spielt eine grosse Rolle in meinem Leben. Ich glaube, dass alles von Gott kommt, also bete ich wirklich viel. Das hat mir meine Familie mit auf den Weg gegeben und das bedeutet mir sehr viel. Egal, ob ich gute oder schlechte Zeiten durchmache, ich bete immer. Ich denke, man muss immer nah bei Gott bleiben.

Guillaume Hoarau war in Bern eine Legende, fast eine Art Fussball-Gott. Trägst du deshalb die Nummer 99, so wie er das tat?

(Schmunzelt) Nein, das habe ich nicht gewusst. Der Grund ist, dass bei Inter «meine» Nummer 9 schon vergeben war. Und dann habe ich einfach die 99 gewählt. Kommt hinzu, dass Nemanja Bilbija, der beste Spieler in der Geschichte der bosnischen Liga, die 99 trägt. Deshalb dachte ich, dass es eine gute Wahl ist.

Apropos Bosnien: Du hast bereits 22 Länderspiele (4 Tore) bestritten, das letzte allerdings im Oktober 2024. Warum wurdest du nicht mehr aufgeboten?

Im Moment spiele ich nicht für die Nationalmannschaft. Es gab Probleme und ich will erst zurückkehren, wenn die gelöst sind. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen.

Wechseln wir das Thema. Wäre der Meistertitel mit YB das bisher grösste Highlight deiner Karriere?

Ich habe hier viele schöne Dinge erlebt. Zuvor habe ich mich in der Welt des Profifussballs zwei Jahre lang wegen anderer Dinge nicht sehr wohl gefühlt. Aber hier habe ich einige der besten Momente meiner bisherigen Karriere erlebt. Zum Beispiel mein erstes Tor in der Europa League. Das war ein Gefühl, das man sich mit Geld nicht kaufen kann. Die Meisterschaft zu gewinnen, das wäre natürlich sehr schön. Hier zu spielen ist etwas ganz Besonderes, denn wir sind wirklich ein Team.

Die Meisterschaft zu gewinnen, wird sehr schwer. YB hat letztmals im August 2019 gegen Servette gewonnen. Auch in diesem Jahr habt ihr die beiden Spiele in der Liga (0:3 und 0:1) verloren. Besonders bitter war die 0:1-Niederlage im Cupfinal Ende März. Warum klappt es dieses Mal?

Wir haben wirklich hart trainiert und viel Gutes geleistet, um hier im Finale zu stehen. Es war nicht einfach, weil es viele starke Teams in dieser Liga gibt. Aber jetzt sind wir hier und ich denke, dass wir es dieses Mal gewinnen werden. Im Pokalfinal waren wir nah draun und haben wegen eines unglücklichen Fehlers verloren. Ich hoffe, dass das Glück diesmal auf unserer Seite ist. Ich glaube auch, dass man sich Glück verdienen muss – und wir haben es verdient. Aber wir müssen es auf dem Platz zeigen.

Werden die Finalspiele eigentlich deine letzten für YB sein oder bleibst du hier?

Ich weiss es noch nicht, wir werden sehen …

Wie sie auf die letzte Frage reagiert, lässt eher vermuten, dass es ihre letzten Spiele für YB sein werden. Doch lassen wir uns doch einfach überraschen.

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