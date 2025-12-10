Das Frauen-Team des FCZ jubelt nach dem Cupsieg 2025 Keystone

Der Cupfinal der Frauen geht am Sonntag, 29. März 2026, erstmals im Stadion Schützenwiese in Winterthur über die Bühne. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Die Direktion Frauenfussball des SFV wählte für das 50-Jahr-Jubiläum bewusst ein Stadion, «das für Nähe, Leidenschaft und eine gelebte Fussball-Kultur steht». Nach Jahren im Zürcher Letzigrund soll die Schützenwiese mit einem ausverkauften Stadion den Finalistinnen und dem Schweizer Frauenfussball zusätzlichen Schub verleihen.