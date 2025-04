Die Nationalspielerinnen werden auch am 26. Juni vor dem Spiel gegen Tschechien posieren Keystone

Das Schweizer Nationalteam der Frauen trägt das letzte Testspiel mit Blick auf die Heim-EM am Donnerstag, 26. Juni, gegen Tschechien aus.

Keystone-SDA SDA

Die Partie wird um 18.00 Uhr auf der Schützenwiese in Winterthur angepfiffen.

Weiter gibt der Schweizerische Fussballverband per Communiqué bekannt, dass das finale EM-Kader am 23. Juni nominiert wird. Danach startet in St. Gallen die dritte Vorbereitungswoche mit dem Spiel gegen Tschechien und dem Umzug am 28. Juni ins Basecamp nach Thun.