Söldnerinnen-Check Schweizerinnen brillieren bei Freiburg-Sieg ++ Schertenleib trifft ++ Lehmann turtelt zuhause

Patrick Lämmle

2.2.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

02.02.2026, 11:50

02.02.2026, 12:13

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Chelsea geht auswärts bei ManCity mit 1:5 unter. Peng trifft keine Schuld, die 23-Jährige sitzt auf der Bank.

 

Manchester City

Iman Beney

In den letzten Spielen erhält Beney nur noch wenig Einsatzzeit. Beim 5:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Chelsea kommt die 19-Jährige gar nicht zum Zug. ManCity führt die Tabelle nun mit 11 Punkten Vorsprung auf Manchester United an.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Das gibt es nicht oft: Maritz sitzt bei der 1:2-Niederlage auf der Bank. Bislang war die 30-Jährige bei Aston Villa umumstrittene Stammspielerin.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Wandeler bereitet in der 10. Minute das 1:0 vor. In der 70. Minute wird sie beim Stand von 1:1 ausgewechselt und muss mitansehen, wie Tottenham drei Minuten später den 2:1-Siegtreffer erzielt.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel wird in der 86. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

 

Tottenham

Luana Bühler

Luana Bühler ist eine von fünf Tottenham-Spielerinnen, die derzeit alle aufgrund von Knieverletzungen ausfallen.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Liverpool

Aurélie Csillag

Csillag wird gegen Manchester United in der 66. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt. Die Wende kann sie nicht herbeiführen. Am Ende verliert das Schlusslicht 1:3 gegen den ersen Verfolger von ManCity.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Leicester City

Alisha Lehmann

Die Auswärtspartie gegen Arsenal wurde verschoben, weil die Gunners als Siegerteam der Champions League beim Women's Champions Cup im Einsatz standen. Ihre freie Zeit wusste die frischverliebte Alisha Lehmann aber gut zu nutzen, wie ein von ihr auf Instagram gepostetes Video zeigt.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Riesen wird gegen RB Leipzig eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt. Bitter: In der 4. Minute der Nachspielzeit kassiert Frankfurt noch den Ausgleich. Riesen versucht noch zu klären, kommt aber einen Schritt zu spät.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Reuteler zeigt eine ordentliche Leistung, bleibt gegen Leipzig aber ohne Skorerpunkt. Als sie in der 89. Minute ausgewechselt wird, steht es noch 2:1 für Frankfurt. Von draussen sieht sie, wie ihr Team noch den Ausgleich kassiert.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj kommt für Reuteler ins Spiel. Sie soll helfen, die Führung über die Zeit zu schaukeln. Das gelingt nicht. Schuld am Gegentreffer trifft sie aber keine.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Wolfsburg spielt am Montag gegen den 1. FC Köln.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Im Sommer unterschrieb Naomi Luyet bei Hoffenheim. Aufgrund einer Verletzung verpasste sie allerdings die EM und auch die komplette Vorrunde. Auch beim Rückrundenstart steht sie noch nicht im Kader.

 

Freiburg

Julia Stierli

Freiburg gewinnt auswärts gegen den HSV 2:0. In der 25. Minute ist es Julia Stierli, die das Skore eröffnet. Sie schiebt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Den Treffer zum 1:0 bereitet Fölmli mit einem perfekt getimten Kopfball vor. Kurz nach der Pause zieht die Nati-Stürmerin an ihrer Gegenspielerin vorbei und wird mit einem Notbremsefoul gestoppt. In der 82. Minute bringt sie sich in Position, wird perfekt bedient und trifft zum 2:0.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz wurde in der 78. Minute eingewechselt und bereitet kurz darauf mit einem hervorragenden Pass das 2:0 von Fölmli vor. Kurz darauf wird sieht sie noch Gelb.

 

Freiburg

Leela Egli

Bereits in der 3. Minute bereitet Egli eine erste Chance von Fölmli vor. Auch danach hat sie ein paar gute Aktionen. In der 61. Minute wird sie dann allerdings gelb-verwarnt ausgewechselt.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Leipzig gerät gegen Frankfurt 0:2 in Rückstand. Bei den Gegentoren ist die Schweizer Nationaltorhüterin machtlos.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti zog sich vor der EM einen Kreuzbandriss zu. Noch ist sie nicht einsatzfähig, aber sie arbeitet hart für ihr Comeback.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Union Berlin feiert gegen SGS Essen nach 0:2-Rückstand einen 4:2-Auswärtssieg. Böhi muss sich mit der Rolle der Ersatztorhüterin begnügen.

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Damen, fotografiert am 28. Mai 2024 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Union Berlin

Lia Kamber

Kamber wechselte im Winter von Basel zu Union Berlin. In ihrem zweiten Pflichtspiel, dem ersten als Starterin, erzielt sie am Tag nach ihrem 20. Geburtstag ihren ersten Treffer. In der 9. Minute der Nachspielzeit steigt Kamber nach einer Flanke am höchsten und nickt zum 4:2-Endstand ein.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Beim 0:0 gegen Hoffenheim sitzt sie über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Köln spielt am Montag gegen Wolfsburg.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Köln spielt am Montag gegen Wolfsburg.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Köln spielt am Montag gegen Wolfsburg.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Nürnberg geht gegen Bayer Leverkusen mit 0:4 unter. Meroni spielt durch, kann sich aber kaum in Szene setzen.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Das Spiel gegen Bayern München musste aus Witterungsgründen abgesagt werden. Am 11. Februar soll die Partie nachgeholt werden.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Nati-Kapitänin Lia Wälti wird gegen Sassuolo in der Halbzeit beim Stand von 3:0 ausgewechselt.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris spielt in der Abwehr durch und hilft dabei, dass am Ende die Null steht. Juve ist aktuell Tabellendritter.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Unter Tränen verkündete sie vorletzte Woche, dass sie aufgrund eines Knorpelschadens auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Ohne Pilgrim lässt Tabellenführer Rom auswärts gegen Parma (3:3) Punkte liegen.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Die 22-Jährige sitzt bei Sassuolo wie gewohnt auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Barcelona feiert gegen Sevilla einen 4:1-Sieg. Schertenleib trifft in der 31. Minute zum 2:0. Ihr Schuss aus ca. 15 Metern wird von einer Gegenspielerin noch unhaltbar abgelenkt. Barça führt die Tabelle mit 10 Punkten Vorsprung auf Real Madrid an (17 Siege, 1 Niederlage) und weist nach 18 Runden ein Torverhältnis von 85:5 auf.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

In der 80. Minute verwandelt Ballesté einen gut geschossenen Elfmeter zum 1:1. Sechs Minuten später schlägt es hinten ein und so siegt Athletic Bilbao mit 2:1.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Beim 3:0-Sieg gegen Racing Strassburg sitzt Terchoun auf der Bank.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Aigbogun wird in der 83. Minute für Crnogorcevic eingewechelt. Sechs Minuten später trifft Dijon noch zum 3:0.

 

RC Strassburg

Ana-Maria Crnogorcevic

Bei ihrer Startelf-Premiere für Strassburg bleibt die 35-Jährige blass.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Xhemaili darf sich einen Assist gutschreiben lassen. Im Verfolgerduell gegen Feyenoord Rotterdam passt sie den Ball in der 20. Minute eher zufällig zu ihrer Mitspielerin, die zum 2:0 trifft. Xhemaili wird sie in der 69. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Zum Sieg reicht es nicht, weil das Heimteam in der 9. Minute der Nachspielzeit noch das 2:2 erzielt.

🇺🇲 USA

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Tampa Bay spielt gegen Spokane Zyphyr 2:2. Gaillard wird beim Schlusslicht in der 84. Minute eingewechselt. Viel passiert danach nicht mehr.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

In Norwegen beginnt die Meisterschaft erst am 21. März.

