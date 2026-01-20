  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Quali-Spiel im Juni Die Frauen-Nati eröffnet das neue Stadion in Lugano

SDA

20.1.2026 - 12:07

Nationalcoach Rafel Navarro eröffnet mit seinem Team Anfang Juni das neue Stadion in Lugano
Nationalcoach Rafel Navarro eröffnet mit seinem Team Anfang Juni das neue Stadion in Lugano
Keystone

Das Schweizer Frauen-Team bestreitet das dritte Heimspiel der WM-Qualifikation im Tessin. Die Partie gegen Malta am Freitag, 5. Juni, markiert gleichzeitig die Eröffnung des neuen Stadions in Lugano.

Keystone-SDA

20.01.2026, 12:07

20.01.2026, 12:15

Lange ists her, seit das Nationalteam der Frauen letztmals im Tessin angetreten ist. Im Februar vor 20 Jahren wars, als sich die Schweiz gegen Dänemark in einem Testspiel 1:1 getrennt hat.

Bereits bekannt waren die Termine der ersten zwei Qualifikationsspiele vor heimischem Publikum. Am Dienstag, 3. März, tritt die Equipe von Coach Rafel Navarro in Lausanne gegen Nordirland an. Am Dienstag, 14. April, spielen die Schweizerinnen in Zürich gegen die Türkei. Dazwischen sind sie am Samstag, 7. März, auf Malta zu Gast.

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney - Vier Mädchen mit grossen Träumen

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney - Vier Mädchen mit grossen Träumen

Früher ein Traum, heute Realität: Vier Schweizer Nati-Spielerinnen blicken auf ihre Anfänge zurück.

23.12.2025

Meistgelesen

Trump provoziert mit Posts +++ Dänische Petition zum Kauf von US-Bundesstaat nimmt Fahrt auf
Zwei Freunde gehen segeln, am Ende ist einer tot – jetzt ist das Urteil da
Bei dieser neuen WhatsApp-Falle lesen Betrüger all deine Chats mit

Videos aus dem Ressort

Darum lebt Urs Meier in Marbella: «Ich geniesse mein Leben»

Darum lebt Urs Meier in Marbella: «Ich geniesse mein Leben»

Der ehemalige Spitzenschiedsrichter erklärt, warum er nach Marbella ausgewandert ist – und weshalb für ihn klar ist, dass er nie wieder ein Spiel pfeifen wird.

20.01.2026

«Yann Sommer zu Basel? Undenkbar ist das nicht»

«Yann Sommer zu Basel? Undenkbar ist das nicht»

Die blue Sport Experten Rolf Fringer und Christian Schneuwly sprechen über eine mögliche Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel.

20.01.2026

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

20.01.2026

Darum lebt Urs Meier in Marbella: «Ich geniesse mein Leben»

Darum lebt Urs Meier in Marbella: «Ich geniesse mein Leben»

«Yann Sommer zu Basel? Undenkbar ist das nicht»

«Yann Sommer zu Basel? Undenkbar ist das nicht»

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

11 unvergessene Szenen. Darum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben

11 unvergessene SzenenDarum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben

Transfer-Ticker. Barisic verlässt Basel in Richtung Portugal ++ Vladi kehrt leihweise zu Aarau zurück

Transfer-TickerBarisic verlässt Basel in Richtung Portugal ++ Vladi kehrt leihweise zu Aarau zurück

«Ganz sicher falsch vom Schiedsrichter». Urs Meier analyisiert die Entwicklung beim Skandal-Final

«Ganz sicher falsch vom Schiedsrichter»Urs Meier analyisiert die Entwicklung beim Skandal-Final