Amina Muratovic traf im Zürcher Letzigrund in der Nachspielzeit zum 4:0-Schlussstand für Servette Chênois. Bild: Keystone

Die YB Frauen und Servette Chênois machen in den Halbfinal-Hinspielen einen grossen Schritt Richtung Final der Women's Super League.

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Die Titelverteidigerinnen aus Bern setzten sich auswärts gegen St. Gallen mit 3:1 durch. Die Deutsche Lisa Josten sorgte in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit mit ihren beiden Toren für den Unterschied. Nur 70 Sekunden nach dem Wiederanpfiff profitierte die smarte Stürmerin von einem langen Einwurf, um auf 2:1 zu stellen, und zehn Minuten später traf sie im Strafraum mit einem schönen Schuss aus der Drehung zum 3:1.

St. Gallen war bei allen drei Gegentoren in der Defensive nicht auf der Höhe. Das junge Ostschweizer Team, das den Viertelfinal dank eines vom Verband bestraften Wechselfehlers des FC Basel überstanden hatte, agierte mutig und suchte immer spielerisch Lösungen, war aber zu wenig effizient. Nur auf den ersten Rückschlag durch das 0:1 von Malaurie Granges (6.) konnte der FCSG reagieren. Die 18-jährige Lia Ammann traf nach einer knappen halben Stunde zum 1:1. Im Rückspiel am Samstag in einer Woche wartet auf die St. Gallerinnen eine Mammutaufgabe

Fast hoffnungslos ist die Ausgangslage für den FC Zürich, der daheim dem Qualifikations- und Cupsieger Servette Chênois mit 0:4 unterlag und dabei drei der vier Tore nach Eckbällen kassierte. Die Spanierin Paula Serrano, die polnische Doppeltorschützin Magdalena Sobal und die im März erstmals für das Schweizer Nationalteam aufgebotene Verteidigerin Amina Muratovic trafen für die Genferinnen, die sich im Rückspiel vom kommenden Freitag wohl nur noch selber ein Bein stellen können.

Die Finalspiele finden am 25. und 29. Mai statt.