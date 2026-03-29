Die Zahlen sind beeindruckend. 17 Partien hat Servette-Chênois in der Meisterschaft bestritten, kein einziges Mal mussten die Genferinnen das Terrain als Verliererinnen verlassen. Zweimal mussten sich die Grenats mit einem Unentschieden begnügen, ansonsten sicherten sie sich stets den Sieg und damit überlegen den 1. Platz in der Tabelle nach der Qualifikation, was gleichbedeutend ist mit einem Startplatz im Europa Cup, dem zweithöchsten Wettbewerb nach der Champions League.

Zwar sind die Bernerinnen nach wie vor amtierende Schweizer Meisterinnen. Angesichts der Qualität im Kader Servettes käme es aber einer Überraschung gleich, sollte es der Equipe der charismatischen Trainerin Imke Wübbenhorst gelingen, den nächsten Titel in die Hauptstadt zu holen. Wübbenhorst hat in 11 Anläufen noch nie gegen Servette gewonnen. Gelingt das ausgerechnet heute?