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Cupfinal im Ticker Pfosten verhindert Servettes zweiten Treffer

Luca Betschart

29.3.2026

Im Cupfinal der Frauen trifft am Sonntag auf der Winterthurer Schützenwiese das in dieser Saison ungeschlagene Servette-Chênois auf die Schweizer Meisterinnen der Young Boys. Verfolge das Geschehen live im Ticker.

Redaktion blue Sport

29.03.2026, 14:50

29.03.2026, 16:28

YB vs. Servette
0:1 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 70. Minute

    Einwechslung YB

    Bianca Dysli kommt für Georgia Chalatsogianni in die Partie.

  • 68. Minute

    Servettes Gimenez bleibt nach einem Abstoss liegen. Es scheint im rechten Oberschenkel gezwickt zu haben.

  • 66. Minute

    Doppelwechsel Servette

    Laura Tufo und Magdalena Sobal haben Feierabend und werden durch Bénédicte Simon und Gloria Marinelli ersetzt.

  • 64. Minute

    Nakkach erobert den Ball in der gegnerischen Platzhälfte und schickt rechts Simonsson auf die Reise. Die Schwedin im Dienste der Grenats setzt den Ball an den linken Pfosten.

  • 58.

    Es gehen vermehrt Räume auf in der Defensive der Bernerinnen. Simonsson behauptet am rechten Pfosten den Ball und geht in den Abschluss. Schlup geht gerade noch mit dem Bein dazwischen, ermöglicht dann aber den Nachschuss von Libran. Dieser ist für YB-Torhüterin Brunholt harmlos.

  • 57. Minute

    Vor einem Eckball steht YB Bernhardt der gegnerischen Torhüterin auf die Füsse. Diese setzt sich hin und reklamiert bei der Schiedsrichterin. Diese hat kein Gehör dafür und lässt den Corner ausführen. Gefahr entsteht im Strafraum der Grenats nicht.

  • 54. Minute

    Wie reagieren die Bernerinnen auf den Gegentreffer? Bis zu jenem Freistoss hatten sie die Partie im Griff.

  • 51. Minute

    Tooor für Servette, 0:1 durch Paula Serrano

    Mit dem ersten ernsthaften Abschluss aufs Tor!  Bourma tritt einen Freistoss aus dem rechten Halbfeld. Der Ball fliegt in den Strafraum auf den Kopf der freistehenden Paula Serrano. Sie trifft in die linke Ecke.

  • 49. Minute

    Gelbe Karte für Georgia Chalatsogianni (YB)

    Chalatsogianni hält Martinez am Trikot zurück und wird verwarnt.

  • 46. Minute

    Beginn 2. Halbzeit

    Die 2. Halbzeit läuft!

  • 45. Minute

    Ende 1. Halbzeit

    Pünktlich schickt Schiedsrichterin Deborah Anex die Akteurinnen beim Stand von 0:0 zum Pausentee.

  • 39. Minute

    YB erhöht den Druck. Josten bringt die Kugel von rechts ins Zentrum, wo Granges am höchsten steigt. Ihr Kopfball ist zu zentral und leichte Beute für Salon.

  • 37. Minute

    Erste Grosschance! Josten lässt auf der rechten Seite Bourma ins Leere laufen und zieht von der Strafraumgrenze mit links ab. Servette-Torhüterin Salon fliegt durch die Luft und lenkt den Ball ins Toraus. Der anschliessende Eckball von Josten ist ungefährlich.

  • 35. Minute

    Die Grenats können sich in der Vorwärtsbewegung kaum entfalten. Die Bernerinnen sind sehr gut eingestellt und lassen in der eigenen Platzhälfte nichts zu.

  • 33. Minute

    Gelbe Karte für Paula Serrano (Servette)

    Serrano wird hart angegangen, es ertönt allerdings kein Pfiff, was sie sauer aufstösst. Sie lässt Schiedsrichterin Anex ihre Meinung wissen, wofür sie die Gelbe Karte sieht.

  • 27. Minute

    YB kommt zum nächsten Eckball. Josten bringt den Ball von rechts in den Fünf-Meter-Raum. Servette hat Mühe damit, bringt die Kugel aber weg – es gibt den nächsten Corner. Diesmal kommt Chalatsogianni von der Strafraumgrenze zum Abschluss, schiesst aber weit links am Tor vorbei.

  • 24. Minute

    Mit einem tollen Seitenwechsel wird am rechten Flügel Servettes Simonsson lanciert. Die Schwedin bleibt im Eins-gegen-Eins allerdings an Bernhardt hängen.

  • 20. Minute

    Kuehn im Glück: Die Bernerin steht ihrer Gegenspielerin auf den Fuss, doch die Gelbe Karte bleibt in der Hosentasche von Schiedsrichterin Deborah Anex stecken.

  • 17. Minute

    YBs Chalatsogianni knickt im Zweikampf mit Gimenez mit dem rechten Fuss weg. Sie bleibt kurz liegen, während die Partie weiterläuft. Sie steht zwar wieder, rund läuft sie allerdings nicht. Die Bernerin wird auf die Zähne beissen.

  • 14. Minute

    Servette lauert in dieser Phase vor allem auf Konter. Sobal wird auf die Reise geschickt, wird von einem starken Tackling von Schlup gestoppt. Die Genferin hat bisher einen schweren Stand.

  • 12. Minute

    Die Bernerinnen sind besser im Spiel als noch in den ersten Minuten. Sie versuchen es vermehrt mit hohen Bällen in den Strafraum. Salon hat den Flugraum in ihrem Sechzehner bisher im Griff.

  • 8. Minute

    Yb zeigt sich ein erstes Mal im gegnerischen Strafraum. Servettes Gimenze sorgt mit einem Querschläger für Gefahr vor dem eigenen Tor. Torhüterin Salon pflückt den Ball herunter und sorgt für Ordnung.

  • 3. Minute

    Servette übernimmt von Beginn das Zepter und kommt nach einem Eckball zum ersten Abschluss. Gimenez zieht aus der Distanz ab, ihr Schuss fliegt aber weit über das Tor von YB.

  • 1. Minute

    Spielbeginn

    Der Ball rollt auf der Winterthurer Schützenwiese!

  • So läuft Servette

    Servette Aufstellung
    Servette Aufstellung
    Screenshot: axawomenscup.ch

  • So läuft YB auf

    YB Aufstellung
    YB Aufstellung
    Screenshot: axawomenscup.ch

  • Servette nach wie vor ungeschlagen

    Die Zahlen sind beeindruckend. 17 Partien hat Servette-Chênois in der Meisterschaft bestritten, kein einziges Mal mussten die Genferinnen das Terrain als Verliererinnen verlassen. Zweimal mussten sich die Grenats mit einem Unentschieden begnügen, ansonsten sicherten sie sich stets den Sieg und damit überlegen den 1. Platz in der Tabelle nach der Qualifikation, was gleichbedeutend ist mit einem Startplatz im Europa Cup, dem zweithöchsten Wettbewerb nach der Champions League.

    Zwar sind die Bernerinnen nach wie vor amtierende Schweizer Meisterinnen. Angesichts der Qualität im Kader Servettes käme es aber einer Überraschung gleich, sollte es der Equipe der charismatischen Trainerin Imke Wübbenhorst gelingen, den nächsten Titel in die Hauptstadt zu holen. Wübbenhorst hat in 11 Anläufen noch nie gegen Servette gewonnen. Gelingt das ausgerechnet heute?

    «Wir brauchen vor allem Mut». Bricht YB-Trainerin Wübbenhorst im Cupfinal endlich ihren Servette-Fluch?

    «Wir brauchen vor allem Mut»Bricht YB-Trainerin Wübbenhorst im Cupfinal endlich ihren Servette-Fluch?

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Cupfinals der Frauen zwischen Servette-Chênois und YB. Anpfiff auf der Schützenwiese in Winterthur ist um 15 Uhr. Hier bist du live mit von der Partie. 

    • Mehr anzeigen
Fussball: Schweizer Cup (Frauen): BSC Young Boys - Servette FC Chênois Féminin
live
Fussball: Schweizer Cup (Frauen): BSC Young Boys - Servette FC Chênois Féminin

So 29.03. 14:45 - 17:25 ∙ SRF zwei ∙ 160 Min

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