Im Cupfinal der Frauen trifft am Sonntag auf der Winterthurer Schützenwiese das in dieser Saison ungeschlagene Servette-Chênois auf die Schweizer Meisterinnen der Young Boys. Verfolge das Geschehen live im Ticker.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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70. Minute
Einwechslung YB
Bianca Dysli kommt für Georgia Chalatsogianni in die Partie.
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68. Minute
Servettes Gimenez bleibt nach einem Abstoss liegen. Es scheint im rechten Oberschenkel gezwickt zu haben.
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66. Minute
Doppelwechsel Servette
Laura Tufo und Magdalena Sobal haben Feierabend und werden durch Bénédicte Simon und Gloria Marinelli ersetzt.
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64. Minute
Nakkach erobert den Ball in der gegnerischen Platzhälfte und schickt rechts Simonsson auf die Reise. Die Schwedin im Dienste der Grenats setzt den Ball an den linken Pfosten.
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58.
Es gehen vermehrt Räume auf in der Defensive der Bernerinnen. Simonsson behauptet am rechten Pfosten den Ball und geht in den Abschluss. Schlup geht gerade noch mit dem Bein dazwischen, ermöglicht dann aber den Nachschuss von Libran. Dieser ist für YB-Torhüterin Brunholt harmlos.
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57. Minute
Vor einem Eckball steht YB Bernhardt der gegnerischen Torhüterin auf die Füsse. Diese setzt sich hin und reklamiert bei der Schiedsrichterin. Diese hat kein Gehör dafür und lässt den Corner ausführen. Gefahr entsteht im Strafraum der Grenats nicht.
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54. Minute
Wie reagieren die Bernerinnen auf den Gegentreffer? Bis zu jenem Freistoss hatten sie die Partie im Griff.
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51. Minute
Tooor für Servette, 0:1 durch Paula Serrano
Mit dem ersten ernsthaften Abschluss aufs Tor! Bourma tritt einen Freistoss aus dem rechten Halbfeld. Der Ball fliegt in den Strafraum auf den Kopf der freistehenden Paula Serrano. Sie trifft in die linke Ecke.
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49. Minute
Gelbe Karte für Georgia Chalatsogianni (YB)
Chalatsogianni hält Martinez am Trikot zurück und wird verwarnt.
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46. Minute
Beginn 2. Halbzeit
Die 2. Halbzeit läuft!
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45. Minute
Ende 1. Halbzeit
Pünktlich schickt Schiedsrichterin Deborah Anex die Akteurinnen beim Stand von 0:0 zum Pausentee.
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39. Minute
YB erhöht den Druck. Josten bringt die Kugel von rechts ins Zentrum, wo Granges am höchsten steigt. Ihr Kopfball ist zu zentral und leichte Beute für Salon.
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37. Minute
Erste Grosschance! Josten lässt auf der rechten Seite Bourma ins Leere laufen und zieht von der Strafraumgrenze mit links ab. Servette-Torhüterin Salon fliegt durch die Luft und lenkt den Ball ins Toraus. Der anschliessende Eckball von Josten ist ungefährlich.
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35. Minute
Die Grenats können sich in der Vorwärtsbewegung kaum entfalten. Die Bernerinnen sind sehr gut eingestellt und lassen in der eigenen Platzhälfte nichts zu.
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33. Minute
Gelbe Karte für Paula Serrano (Servette)
Serrano wird hart angegangen, es ertönt allerdings kein Pfiff, was sie sauer aufstösst. Sie lässt Schiedsrichterin Anex ihre Meinung wissen, wofür sie die Gelbe Karte sieht.
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27. Minute
YB kommt zum nächsten Eckball. Josten bringt den Ball von rechts in den Fünf-Meter-Raum. Servette hat Mühe damit, bringt die Kugel aber weg – es gibt den nächsten Corner. Diesmal kommt Chalatsogianni von der Strafraumgrenze zum Abschluss, schiesst aber weit links am Tor vorbei.
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24. Minute
Mit einem tollen Seitenwechsel wird am rechten Flügel Servettes Simonsson lanciert. Die Schwedin bleibt im Eins-gegen-Eins allerdings an Bernhardt hängen.
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20. Minute
Kuehn im Glück: Die Bernerin steht ihrer Gegenspielerin auf den Fuss, doch die Gelbe Karte bleibt in der Hosentasche von Schiedsrichterin Deborah Anex stecken.
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17. Minute
YBs Chalatsogianni knickt im Zweikampf mit Gimenez mit dem rechten Fuss weg. Sie bleibt kurz liegen, während die Partie weiterläuft. Sie steht zwar wieder, rund läuft sie allerdings nicht. Die Bernerin wird auf die Zähne beissen.
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14. Minute
Servette lauert in dieser Phase vor allem auf Konter. Sobal wird auf die Reise geschickt, wird von einem starken Tackling von Schlup gestoppt. Die Genferin hat bisher einen schweren Stand.
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12. Minute
Die Bernerinnen sind besser im Spiel als noch in den ersten Minuten. Sie versuchen es vermehrt mit hohen Bällen in den Strafraum. Salon hat den Flugraum in ihrem Sechzehner bisher im Griff.
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8. Minute
Yb zeigt sich ein erstes Mal im gegnerischen Strafraum. Servettes Gimenze sorgt mit einem Querschläger für Gefahr vor dem eigenen Tor. Torhüterin Salon pflückt den Ball herunter und sorgt für Ordnung.
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3. Minute
Servette übernimmt von Beginn das Zepter und kommt nach einem Eckball zum ersten Abschluss. Gimenez zieht aus der Distanz ab, ihr Schuss fliegt aber weit über das Tor von YB.
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1. Minute
Spielbeginn
Der Ball rollt auf der Winterthurer Schützenwiese!
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So läuft Servette
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So läuft YB auf
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Servette nach wie vor ungeschlagen
Die Zahlen sind beeindruckend. 17 Partien hat Servette-Chênois in der Meisterschaft bestritten, kein einziges Mal mussten die Genferinnen das Terrain als Verliererinnen verlassen. Zweimal mussten sich die Grenats mit einem Unentschieden begnügen, ansonsten sicherten sie sich stets den Sieg und damit überlegen den 1. Platz in der Tabelle nach der Qualifikation, was gleichbedeutend ist mit einem Startplatz im Europa Cup, dem zweithöchsten Wettbewerb nach der Champions League.
Zwar sind die Bernerinnen nach wie vor amtierende Schweizer Meisterinnen. Angesichts der Qualität im Kader Servettes käme es aber einer Überraschung gleich, sollte es der Equipe der charismatischen Trainerin Imke Wübbenhorst gelingen, den nächsten Titel in die Hauptstadt zu holen. Wübbenhorst hat in 11 Anläufen noch nie gegen Servette gewonnen. Gelingt das ausgerechnet heute?
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Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Cupfinals der Frauen zwischen Servette-Chênois und YB. Anpfiff auf der Schützenwiese in Winterthur ist um 15 Uhr. Hier bist du live mit von der Partie.
So 29.03. 14:45 - 17:25 ∙ SRF zwei ∙ 160 Min