  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

So tickt Amina Muratovic Sie erteilte Bosnien einen Korb und wird nun mit dem Nati-Aufgebot belohnt

Patrick Lämmle

30.3.2026

Servette-Verteidigerin Amina Muratovic nach dem gewonnen Cup-Final gegen YB.
Servette-Verteidigerin Amina Muratovic nach dem gewonnen Cup-Final gegen YB.
Imago

Am Sonntag gewinnt Amina Muratovic mit Servette den Cup-Final gegen YB, tags darauf wird sie erstmals für die A-Nati aufgeboten. Damit geht für die 19-Jährige ein Traum in Erfüllung.

Patrick Lämmle

30.03.2026, 20:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Amina Muratovic von Cup-Sieger Servette wird erstmals für die Schweizer A-Nati aufgeboten. Die 19-Jährige besitzt auch einen französischen und bosnischen Pass.
  • Im Oktober 2025 sagte sie: «Bosnien hat mich bereits kontaktiert, um in der A-Nationalmannschaft zu spielen, aber mein Ziel ist es, für die Nati zu spielen.»
  • Ihrem Ziel ist die aus einer fussballverrückten Familie stammende Amina Muratovic nun einen grossen Schritt näher gekommen.
Mehr anzeigen

Am Montag gibt Rafel Navarro das Kader für die beiden WM-Quali-Spiele gegen die Türkei (14. und 18. April) bekannt. Dabei sticht ein Name ins Auge: Amina Muratovic. Die 19-Jährige wird erstmals für die A-Nati aufgeboten. Und dies nur einen Tag, nachdem sie mit Servette den Cup-Final gewinnt.

Favoritinnen setzen sich durch. Servette gewinnt zum dritten Mal den Schweizer Cup

Favoritinnen setzen sich durchServette gewinnt zum dritten Mal den Schweizer Cup

Das Aufgebot kommt allerdings nicht aus heiterem Himmel, denn Muratovic hat man beim SFV schon länger auf dem Radar. Im Oktober 2025 setzte Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage Muratovic ein erstes Mal auf die Pikettliste. Gegenüber «Blick» sagt die Verteidigerin damals: «Auch wenn ich nicht direkt nominiert bin, bin ich überglücklich, auf der Liste zu stehen. Ich denke, als Fussballerin gibt es nichts Schöneres, als sein Land auf internationaler Ebene zu vertreten.»

Ein Schritt zurück, zwei nach vorne

Auf Stufe der U19 lief sie bereits 19 Mal für die Schweiz auf. Aber sie will mehr. «Die Europameisterschaft in der Schweiz zu bestreiten, ich will nicht lügen, das war eindeutig ein Ziel», gab sie ganz offen zu. Allerdings ahnte sie, dass es schwierig werden dürfte. Denn die letzte Saison begann zwar gut, doch nach der Winterpause bekam sie plötzlich nicht mehr so viel Einsatzzeit im Verein. Es wäre deshalb überraschend gewesen, hätte sie es ins EM-Kader geschafft.

Unter dem neuen Servette-Trainer Christian Toro hat sie sich in dieser Saison in der hochdekorierten Genfer Mannschaft aber einen Stammplatz erkämpft. Im Cup-Final gegen YB spielte sie in der Innenverteidigung durch. Sie hat auch ihren Anteil daran, dass Servette in dieser Saison noch ungeschlagen ist und in der Liga erst vier Gegentore kassierte.

Amina Muratovic Ende 2025 im Spiel gegen den FC Basel.
Amina Muratovic Ende 2025 im Spiel gegen den FC Basel.
Imago

Navarro sagt auf Muratovic angesprochen: «Sie ist jung, sehr zweikampfstark und mir gefällt ihre Einstellung in der Verteidigung. Im Cup-Final habe ich beobachtet, wie sie fleissig mit ihren Mitspielerinnen kommuniziert und sie auch angetrieben hat. Diese Art Spielerin inklusive der defensiven Fähigkeiten mag ich.» Es sei nun eine gute Gelegenheit, sie besser kennenzulernen und ans A-Team heranzuführen.

Muratovic erteilte Bosnien-Herzegowina einen Korb

Muratovic ist in einer fussballverrückten Familie aufgewachsen. «Meine grosse Schwester fing an zu spielen, und jedes Wochenende hiess es: Fussball, Fussball, Fussball. Ich war bei all ihren Spielen dabei, und das hat mich dazu inspiriert. Eines Tages sagte ich mir: ‹Los, mach mit, ich probier’s mal.› Seitdem habe ich nie wieder aufgehört.»

Im Sommer 2022 wechselt sie nach verschiedenen Stationen in der Region zu Servette Chênois, wo sie zunächst in der U19 zum Einsatz kommt. Am 22. April 2023 debütiert sie im Alter von 16 Jahren im A-Team. Inzwischen lief sie 42 Mal für die erste Mannschaft der Genferinnen auf, zuletzt auch immer öfter von Beginn an. Es kam schon vor, dass sie die einzige Schweizerin war, die bei Servette auf dem Platz steht.

Wobei Schweizerin in ihrem Fall zu kurz greift. Muratovic besitzt nämlich auch einen französischen und bosnischen Pass. Und das ist offenbar über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Schon vor einem halben Jahr sagte sie: «Bosnien hat mich bereits kontaktiert, um in der A-Nationalmannschaft zu spielen, aber mein Ziel ist es, für die Nati zu spielen. Das Land zu vertreten, in dem ich aufgewachsen bin, wäre eine Ehre. Es gäbe für mich keine grössere Erfüllung.»

Nun ist sie dem Ziel, für die Nati aufzulaufen, einen grossen Schritt näher gekommen. Gut möglich, dass sie in einem der beiden WM-Quali-Spiele gegen die Türkei auch tatsächlich zum Einsatz kommt, denn im Abwehrzentrum ist die Schweiz nicht so breit aufgestellt. Zudem könnte man Muratovic so an die Schweiz binden: Ein Nationenwechsel wäre nämlich definitiv vom Tisch, sollte sie in einem der kommenden Spiele zum Einsatz kommen.

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati

Mehr anzeigen

Meistgelesen

7-Jähriger erhält nach Missbrauch Milliarden-Entschädigung
«Er verkörpert den Kern der Krise, in der sich Amerika befindet»
Weisses Chaos naht – diese Regionen müssen sich warm anziehen
Todesstrafe für Terroristen: Israels Parlament stimmt zu +++ Trump: «Ohne Deal wird Irans Infrastruktur ausgelöscht»
Yakin verrät: «Deshalb steht Xhaka gegen Norwegen nicht in der Startelf»

Mehr Frauen-Fussball

Aufgebot für WM-Quali. Pilgrim und Vallotto zurück im Kader – Muratovic erstmals dabei

Aufgebot für WM-QualiPilgrim und Vallotto zurück im Kader – Muratovic erstmals dabei

Söldnerinnen-Check. Herzog mit Mega-Bock ++ Inauen trifft ++ Reuteler schreibt bei den Sports Awards Geschichte

Söldnerinnen-CheckHerzog mit Mega-Bock ++ Inauen trifft ++ Reuteler schreibt bei den Sports Awards Geschichte

Power ohne Ende. Reuteler gewinnt als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres

Power ohne EndeReuteler gewinnt als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres

Traum der «perfekten Saison». Die ungeschlagenen Genferinnen treffen im Cupfinal auf die Meisterinnen

Traum der «perfekten Saison»Die ungeschlagenen Genferinnen treffen im Cupfinal auf die Meisterinnen

«Wir brauchen vor allem Mut». Bricht YB-Trainerin Wübbenhorst im Cupfinal endlich ihren Servette-Fluch?

«Wir brauchen vor allem Mut»Bricht YB-Trainerin Wübbenhorst im Cupfinal endlich ihren Servette-Fluch?

Fussball-Videos

Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen»

Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen»

Wie gegen Deutschland, wo Murat Yakin zehnmal wechselte, will der Nati-Trainer auch in Oslo gegen Norwegen möglichst vielen Spielern eine Chance geben. Yakin kündigt ausserdem an, dass Granit Xhaka nicht in der Startelf stehen wird.

30.03.2026

Yakin: «Haaland ist ein Super-Stürmer, aber wir bereiten uns auf alle vor»

Yakin: «Haaland ist ein Super-Stürmer, aber wir bereiten uns auf alle vor»

Nati-Trainer Murat Yakin und Michel Aebischer sprechen vor dem Testspiel gegen Norwegen über Superstar Erling Haaland.

30.03.2026

Seoane: «Die erste Entlassung fährt einem ein»

Seoane: «Die erste Entlassung fährt einem ein»

27.03.2026

Tuchel verärgert: «Ich dachte der VAR funktioniert nicht»

Tuchel verärgert: «Ich dachte der VAR funktioniert nicht»

Durch einen Elfmeter kurz vor Schluss kassierte England noch das 1:1 gegen Uruguay. Trainer Thomas Tuchel konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen und ging schon von einem technischen Defekt aus.

28.03.2026

Nati-Coach Yakin: «Wir haben gezeigt, was uns stark macht»

Nati-Coach Yakin: «Wir haben gezeigt, was uns stark macht»

Murat Yakin spricht nach dem spektakulären 3:4 im Testspiel gegen Deutschland über die Leistung seiner Mannschaft.

27.03.2026

Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen»

Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen»

Yakin: «Haaland ist ein Super-Stürmer, aber wir bereiten uns auf alle vor»

Yakin: «Haaland ist ein Super-Stürmer, aber wir bereiten uns auf alle vor»

Seoane: «Die erste Entlassung fährt einem ein»

Seoane: «Die erste Entlassung fährt einem ein»

Tuchel verärgert: «Ich dachte der VAR funktioniert nicht»

Tuchel verärgert: «Ich dachte der VAR funktioniert nicht»

Nati-Coach Yakin: «Wir haben gezeigt, was uns stark macht»

Nati-Coach Yakin: «Wir haben gezeigt, was uns stark macht»

Mehr Videos