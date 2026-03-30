Servette-Verteidigerin Amina Muratovic nach dem gewonnen Cup-Final gegen YB. Imago

Am Sonntag gewinnt Amina Muratovic mit Servette den Cup-Final gegen YB, tags darauf wird sie erstmals für die A-Nati aufgeboten. Damit geht für die 19-Jährige ein Traum in Erfüllung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amina Muratovic von Cup-Sieger Servette wird erstmals für die Schweizer A-Nati aufgeboten. Die 19-Jährige besitzt auch einen französischen und bosnischen Pass.

Im Oktober 2025 sagte sie: «Bosnien hat mich bereits kontaktiert, um in der A-Nationalmannschaft zu spielen, aber mein Ziel ist es, für die Nati zu spielen.»

Ihrem Ziel ist die aus einer fussballverrückten Familie stammende Amina Muratovic nun einen grossen Schritt näher gekommen. Mehr anzeigen

Am Montag gibt Rafel Navarro das Kader für die beiden WM-Quali-Spiele gegen die Türkei (14. und 18. April) bekannt. Dabei sticht ein Name ins Auge: Amina Muratovic. Die 19-Jährige wird erstmals für die A-Nati aufgeboten. Und dies nur einen Tag, nachdem sie mit Servette den Cup-Final gewinnt.

Das Aufgebot kommt allerdings nicht aus heiterem Himmel, denn Muratovic hat man beim SFV schon länger auf dem Radar. Im Oktober 2025 setzte Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage Muratovic ein erstes Mal auf die Pikettliste. Gegenüber «Blick» sagt die Verteidigerin damals: «Auch wenn ich nicht direkt nominiert bin, bin ich überglücklich, auf der Liste zu stehen. Ich denke, als Fussballerin gibt es nichts Schöneres, als sein Land auf internationaler Ebene zu vertreten.»

Ein Schritt zurück, zwei nach vorne

Auf Stufe der U19 lief sie bereits 19 Mal für die Schweiz auf. Aber sie will mehr. «Die Europameisterschaft in der Schweiz zu bestreiten, ich will nicht lügen, das war eindeutig ein Ziel», gab sie ganz offen zu. Allerdings ahnte sie, dass es schwierig werden dürfte. Denn die letzte Saison begann zwar gut, doch nach der Winterpause bekam sie plötzlich nicht mehr so viel Einsatzzeit im Verein. Es wäre deshalb überraschend gewesen, hätte sie es ins EM-Kader geschafft.

Unter dem neuen Servette-Trainer Christian Toro hat sie sich in dieser Saison in der hochdekorierten Genfer Mannschaft aber einen Stammplatz erkämpft. Im Cup-Final gegen YB spielte sie in der Innenverteidigung durch. Sie hat auch ihren Anteil daran, dass Servette in dieser Saison noch ungeschlagen ist und in der Liga erst vier Gegentore kassierte.

Amina Muratovic Ende 2025 im Spiel gegen den FC Basel. Imago

Navarro sagt auf Muratovic angesprochen: «Sie ist jung, sehr zweikampfstark und mir gefällt ihre Einstellung in der Verteidigung. Im Cup-Final habe ich beobachtet, wie sie fleissig mit ihren Mitspielerinnen kommuniziert und sie auch angetrieben hat. Diese Art Spielerin inklusive der defensiven Fähigkeiten mag ich.» Es sei nun eine gute Gelegenheit, sie besser kennenzulernen und ans A-Team heranzuführen.

Muratovic erteilte Bosnien-Herzegowina einen Korb

Muratovic ist in einer fussballverrückten Familie aufgewachsen. «Meine grosse Schwester fing an zu spielen, und jedes Wochenende hiess es: Fussball, Fussball, Fussball. Ich war bei all ihren Spielen dabei, und das hat mich dazu inspiriert. Eines Tages sagte ich mir: ‹Los, mach mit, ich probier’s mal.› Seitdem habe ich nie wieder aufgehört.»

Im Sommer 2022 wechselt sie nach verschiedenen Stationen in der Region zu Servette Chênois, wo sie zunächst in der U19 zum Einsatz kommt. Am 22. April 2023 debütiert sie im Alter von 16 Jahren im A-Team. Inzwischen lief sie 42 Mal für die erste Mannschaft der Genferinnen auf, zuletzt auch immer öfter von Beginn an. Es kam schon vor, dass sie die einzige Schweizerin war, die bei Servette auf dem Platz steht.

Wobei Schweizerin in ihrem Fall zu kurz greift. Muratovic besitzt nämlich auch einen französischen und bosnischen Pass. Und das ist offenbar über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Schon vor einem halben Jahr sagte sie: «Bosnien hat mich bereits kontaktiert, um in der A-Nationalmannschaft zu spielen, aber mein Ziel ist es, für die Nati zu spielen. Das Land zu vertreten, in dem ich aufgewachsen bin, wäre eine Ehre. Es gäbe für mich keine grössere Erfüllung.»

Nun ist sie dem Ziel, für die Nati aufzulaufen, einen grossen Schritt näher gekommen. Gut möglich, dass sie in einem der beiden WM-Quali-Spiele gegen die Türkei auch tatsächlich zum Einsatz kommt, denn im Abwehrzentrum ist die Schweiz nicht so breit aufgestellt. Zudem könnte man Muratovic so an die Schweiz binden: Ein Nationenwechsel wäre nämlich definitiv vom Tisch, sollte sie in einem der kommenden Spiele zum Einsatz kommen.