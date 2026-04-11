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Monatelanges Leiden Smilla Vallotto: «Das war das schlimmste Jahr meiner noch jungen Karriere»

Patrick Lämmle

11.4.2026

Smilla Vallotto ist nach einer harten Leidenszeit zurück im Nationalteam.
Smilla Vallotto ist nach einer harten Leidenszeit zurück im Nationalteam.
Keystone

Smilla Vallotto ist zurück im Kreise der Nationalmannschaft. Die Freude darüber ist gross, denn die letzten Monate waren alles andere als leicht für die 22-Jährige.

Patrick Lämmle

11.04.2026, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Smilla Vallotto wechselte nach der EM von Hammarby zu Wolfsburg. Dort macht sie schwere Zeiten durch, weil sie an Streptokokken erkrankt.
  • Im Januar unterzieht sie sich einer Mandel-OP und kämpft sich Schritt für Schritt zurück.
  • In Wolfsburg hat sie erste Minuten gesammelt und ist nun auch zurück im Nationalteam.
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Am vergangenen Wochenende schiesst Smilla Vallotto Wolfsburg in den DFB-Pokalfinal. Sie wird gegen Carl Zeiss Jena für die zweite Halbzeit der Verlängerung eingewechselt. Da die Partie torlos bleibt, geht es ins Elfmeterschiessen und dort verwandelt Vallotto den alles entscheidenden Penalty. «Ich war ruhig vor dem Elfmeter, weil ich weiss, dass ich ihn normalerweise reinmache», sagt Vallotto und lächelt verschmitzt. «Es hat mir gut getan, weil die letzten Monate mental und körperlich sehr schwierig waren.»

Vallotto schiesst Wolfsburg in den Pokal-Final

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07.04.2026

Nach der EM, bei der sie unumstrittene Stammspielerin war, freut sie sich darauf, in ein neues Abenteuer zu starten. Vallotto wechselt von Hammarby zu Wolfsburg: «Ich habe mich sehr gefreut, zu einem europäischen Topteam zu wechseln, und dann bricht nach etwa eineinhalb Monaten alles zusammen», blickt Vallotto zurück. «Mein Körper war am Ende, ich war nur noch müde.»

Sich unter diesen Umständen in einem neuen Land mit einem ganz neuen Umfeld einzuleben, ist nicht einfach. Im September kommt immerhin ein bisschen Licht ins Dunkel, als sie erfährt, dass sie Streptokokken hat. Zur Behandlung muss sie Antibiotika nehmen, hat bis Weihnachten aber noch zwei Rückfälle. «Ich hatte es so satt!» In Absprache mit den Ärzten und dem Coach entscheidet sie sich im Januar dafür, die Mandeln zu entfernen. «Die Operation war schlimmer, als ich gedacht habe», sagt die bei diesem Thema immer noch nachdenklich wirkende Vallotto. «Aber jetzt ist es viel besser, das ist das Wichtigste.»

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Sie habe in dieser Zeit gemerkt, dass sie eine «sehr ungeduldige Person sei», denn sie wollte schnell zurück auf den Platz, weil das Gym nicht ihr Lieblingsort sei. Sie habe lernen müssen, geduldig zu sein, da es nach so einer Operation Zeit brauche. Trost spenden ihr Freunde und Familie, die sie besuchen und unterstützen. Dennoch: «Das war das schlimmste Jahr meiner noch jungen Karriere.»

Jetzt nehme sie jeden Tag Medikamente, um ihr Immunsystem zu stärken. «Es ist wichtig, besser auf meinen Körper zu achten, weil ich nicht mehr krank sein möchte. Ich habe genug davon.»

Nun ist sie zurück auf dem Platz und bereits wieder im Nationalteam. Sie sei mit Rafel im Austausch gewesen und freue sich sehr, zurück zu sein. Auch das neue System gefalle ihr sehr gut, das käme ihr entgegen, meint Vallotto. Aber wie fit ist sie schon? «Im Kopf bin ich hundert Prozent ready, ich bin immer ready. Aber physisch bin ich vielleicht bei 70 oder 80 Prozent.» Zumindest für einen Teileinsatz dürfte das reichen.

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