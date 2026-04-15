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«Es ist instinktiv passiert» So erklärt Nati-Matchwinnerin Csillag ihr Zaubertor gegen die Türkei

Luca Betschart

15.4.2026

Csillag: «Unglaubliches Gefühl vor der ganzen Familie zwei Tore zu schiessen»

Csillag: «Unglaubliches Gefühl vor der ganzen Familie zwei Tore zu schiessen»

14.04.2026

Aurélie Csillag führt die Schweizer Nati in der WM-Quali mit einem Doppelpack gegen die Türkei zum Sieg. Nach dem Schlusspfiff spricht sie bei blue Sport über ihre Tore und den Weckruf von Trainer Navarro.

,

Patrick Lämmle, Luca Betschart

15.04.2026, 09:29

15.04.2026, 09:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Frauen-Nati holt im dritten Spiel der WM-Quali den dritten Sieg. Beim 3:1-Erfolg gegen die Türkei tut sich Schweiz aber lange schwer.
  • Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit braucht es in der Pause einen Weckruf von Trainer Rafel Navarro, wie Doppeltorschützin Aurélie Csillag im Interview nach dem Spiel verrät. 
  • Für die Matchwinnerin ist es ein ganz besonderes Gefühl, vor so vielen bekannten Gesichtern zwei Tore markieren zu können.  
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Im dritten Spiel der WM-Qualifikation tut sich die Schweizer Nati gegen die Türkei bis zur Pause schwer. «Wir haben sie ganz anders analysiert. Wir dachten, sie würden uns voll pressen. Doch genau das Gegenteil ist passiert. Das war für uns unerwartet, wir waren nicht darauf vorbereitet», gesteht Aurélie Csillag nach der Partie in der Mixed Zone des Letzigrund.

Nati-Noten. Schertenleib, Beney und Csillag glänzen – Xhemaili und Wälti fallen durch

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Nach der enttäuschenden und torlosen ersten Halbzeit braucht es in der Pause einen Weckruf von Trainer Rafel Navarro. «Er musste noch auf den Tisch klopfen, weil wir nicht gerade reagiert haben, wenn er eine Frage gestellt hat. Das hat uns aufgeweckt und wir konnten diese Energie auf den Platz mitnehmen», verrät Csillag. «Das hat uns motiviert. Wir wurden alle etwas lauter in der Kabine.»

Mehr Vertrauen unter dem neuen Coach

Allen voran Csillag legt danach eine Schippe drauf – und lenkt die Partie in der 49. Minute mit einem sehenswerten Hacken-Treffer in die richtigen Bahnen. «Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich so ein Tor geschossen habe. Es ist instinktiv passiert, umso schöner, ist der Ball auch noch rein», freut sich Csillag, die in der 75. Minute mit ihrem zweiten Treffer für die erneute Nati-Führung sorgt – und das vor den Augen ihrer Familie.

Csillag bringt die Schweiz mit der Hacke in Führung

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14.04.2026

«Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn einen die ganze Familie unterstützt und du vor ihnen auch noch zwei Tore schiessen kannst. Sie hatten mega Freude und ich auch. Das ist das Wichtigste im Sport auf so einem hohen Niveau», so die 23-Jährige, die unter Navarro neues Vertrauen spürt: «Rafel und das Team geben mir sehr viel Vertrauen. Seit Rafel hier ist, bekomme ich mehr Minuten. Das spüre ich und kann das Vertrauen umsetzen auf dem Platz.»

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