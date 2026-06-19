Alayah Pilgrim: «Die Stimmung war super und laut» Beim 4:1-Sieg der Schweizer sitzt auch Alayah Pilgrim im Stadion. Die Nationalspielerin zeigt sich von der Stimmung begeistert und hat auch ihre Favoriten auf dem Platz. 19.06.2026

Nati-Spielerin Alayah Pilgrim verfolgt die Auftritte der Schweizer Nati an der WM hautnah vor Ort mit. Mit blue Sport spricht die 23-Jährige über das Bosnien-Spiel und ihre Ziele für die kommende Saison.

Als Freundin von Noah Okafors Bruder Elijah ist Alayah Pilgrim mittendrin im Okafor-Tross, der die Spiele der Nati an der WM besucht. Nach dem 4:1-Sieg der Schweiz gegen Bosnien hat blue Sport die Nati-Spielerin vor dem gigantischen SoFi-Stadium von Los Angeles angetroffen.

«Die Stimmung war super. Alle haben mitgefiebert, es war so laut. Ich sass direkt hinter der Spielerbank, ganz nah am Spielfeldrand in diesem riesigen Stadion», sagt Pilgrim. 70'000 Zuschauer sorgten für eine atemberaubende Atmosphäre. «Es war wirklich unglaublich.»

Mit dem Auftritt der Schweizer ist Pilgrim absolut zufrieden, auch wenn die Nati in der ersten Halbzeit noch etwas Mühe hatte. «Die Einwechselspieler haben dann den Unterschied gemacht. Manzambi war der Beste, ein sehr guter Spieler mit viel Potenzial. Aber auch Vargas ist gut reingekommen.»

«Mein Ziel ist es, dass ich gesund bleibe»

Mit der AS Roma hat Pilgrim in der abgelaufenen Saison das Double gewonnen. Natürlich will sie mit der Roma auch in dieser Saison in der Liga und im Cup um den Titel mitspielen. «Und in der Champions League wollen wir weiter kommen als letztes Jahr.»

Persönlich sei es ihr Ziel, gesund zu bleiben. Mit einem Knorpelschaden fiel sie letzte Saison monatelang aus. «Ich will gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Und selbstverständlich will ich mit der Nati unbedingt an die WM in Brasilien nächstes Jahr.»

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