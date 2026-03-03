So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst. 03.03.2026

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

Eckdaten zur WM Die WM mit 32 Teams findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt.

Die Qualifikationsphase beginnt im März 2026 und endet mit den Playoffs, die von Oktober bis Dezember ausgetragen werden.

Der UEFA wurden elf Startplätze zugeteilt. Ein weiteres Team aus Europa könnte sich über die interkontinentalen Playoffs qualifizieren.

Für die Schweiz wäre es der vierte Grossanlass in Folge. Mehr anzeigen

Die Gruppenphase

Auf dem Papier sind die Schweizerinnen in ihrer Gruppe klare Favoritinnen, das zeigt auch der Blick auf die Weltrangliste. Die Schweiz ist im 25. Rang klassiert. Nordirland ist aktuell die Weltnummer 44, die Türkei belegt Rang 58 und Malta folgt auf Position 88. Der Gruppenletzte scheidet aus und kann sich nicht für die WM qualifizieren. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 3 erreichen die Playoffs.

Der WM-Quali-Spielplan der Schweizer Frauen-Nati Schweiz - Nordirland, 3. März

Malta - Schweiz , 7. März

Schweiz - Türkei, 14. April

Türkei - Schweiz , 18. April

Schweiz - Malta, 5. Juni

Nordirland - Schweiz, 9. Juni Mehr anzeigen

Wer qualifiziert sich für die WM?

Der Weg zur WM in Brasilien Nur die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich direkt für die WM 2027 in Brasilien.

Die anderen der insgesamt elf direkten europäischen Startplätze werden über Playoffs vergeben, die in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen zur Austragung kommen.

Die Schweiz spielt in der Liga B und kann sich nicht direkt für die WM qualifizieren. Der Weg an die WM führt über die Playoffs. Mehr anzeigen

Die WM-Quali-Gruppen im Überblick

Die Quali-Gruppen der Liga A Liga A

Gruppe 1: Schweden, Italien, Dänemark, Serbien.

Gruppe 2: Frankreich, Niederlande, Polen, Irland.

Gruppe 3: Spanien, England, Island, Ukraine.

Gruppe 4: Deutschland, Norwegen, Österreich, Slowenien. Mehr anzeigen

Die Quali-Gruppen der Liga B Liga B

Gruppe 1: Wales, Tschechien, Albanien, Montenegro.

Gruppe 2: SCHWEIZ, Nordirland, Türkei, Malta.

Gruppe 3: Portugal, Finnland, Slowakei, Lettland.

Gruppe 4: Belgien, Schottland, Israel, Luxemburg. Mehr anzeigen

Die Quali-Gruppen der Liga C Liga C

Gruppe 1: Bosnien & Herzegowina, Estland, Litauen, Liechtenstein.

Gruppe 2: Kroatien, Kosovo, Bulgarien, Gibraltar.

Gruppe 3: Ungarn, Aserbaidschan, Nordmazedonien, Andorra.

Gruppe 4: Griechenland, Färöer, Georgien.

Gruppe 5: Rumänien, Zypern, Moldawien.

Gruppe 6: Belarus, Kasachstan, Armenien. Mehr anzeigen

Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Der Weg in die Playoffs Die Playoffs erreichen alle Teams aus der Liga A auf den Plätzen 2 bis 4. Die Gruppensieger sind bereits qualifiziert.

Aus der Liga B (mit der Schweiz) schaffen es alle Teams auf den Plätzen 1 bis 3 in die Playoffs. Die Gruppenletzten scheiden aus.

Aus der Liga C qualifizieren sich die Gruppensieger für die Playoffs, sowie die zwei besten Zweitplatzierten. Mehr anzeigen

Darum ist der Gruppensieg wertvoll Gewinnt die Schweiz ihre Gruppe, geht sie zumindest in der 1. Playoff-Runde einem Team aus der Liga A aus dem Weg.

In allen Gruppen geht es auch um den Auf- und Abstieg vor der nächsten Ausgabe der Nations League. Gewinnt die Nati ihre Gruppe, so steigt sie wieder in die Liga A auf. Mehr anzeigen

Wie werden die Playoff-Duelle ermittelt?

Am Ende der Ligaphase bestimmen die Tabellen der Gruppen und die Gesamt-Ligatabelle, wer auf wen treffen kann. Die erste Play-off-Runde wird in zwei Wege aufgeteilt.

Die erste Playoff-Runde Weg 1: Die Zweit- und Drittplatzierten der Liga A treten gegen die sechs Gruppensieger und die beiden besten Zweitplatzierten der Liga C an.

Weg 2: Die vier Viertplatzierten der Liga A und die vier Gruppensieger der Liga B werden in acht Paarungen gegen die Zweitplatzierten und Drittplatzierten der Liga B gelost.

In der ersten Runde der Playoffs werden die Duelle durch eine Auslosung festgelegt.

Weg 1: Die Teams aus Liga A sind gesetzt und bestreiten das Rückspiel zu Hause.

Weg 2: Die Teams aus Liga A und die Gruppensieger der Liga B sind gesetzt und bestreiten das Rückspiel zu Hause.

Die Sieger der ersten Runde der Playoffs qualifizieren sich für die zweite Runde. Mehr anzeigen