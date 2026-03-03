So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frauen-Nati will nach Brasilien So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Patrick Lämmle

3.3.2026

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

,

Patrick Lämmle, Evita Rauber

03.03.2026, 16:09

03.03.2026, 16:21

Eckdaten zur WM

  • Die WM mit 32 Teams findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt.
  • Die Qualifikationsphase beginnt im März 2026 und endet mit den Playoffs, die von Oktober bis Dezember ausgetragen werden.
  • Der UEFA wurden elf Startplätze zugeteilt. Ein weiteres Team aus Europa könnte sich über die interkontinentalen Playoffs qualifizieren.
  • Für die Schweiz wäre es der vierte Grossanlass in Folge.
Mehr anzeigen

Die Gruppenphase

Auf dem Papier sind die Schweizerinnen in ihrer Gruppe klare Favoritinnen, das zeigt auch der Blick auf die Weltrangliste. Die Schweiz ist im 25. Rang klassiert. Nordirland ist aktuell die Weltnummer 44, die Türkei belegt Rang 58 und Malta folgt auf Position 88. Der Gruppenletzte scheidet aus und kann sich nicht für die WM qualifizieren. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 3 erreichen die Playoffs.

Der WM-Quali-Spielplan der Schweizer Frauen-Nati

  • Schweiz - Nordirland, 3. März
  • Malta - Schweiz, 7. März
  • Schweiz - Türkei, 14. April
  • Türkei - Schweiz, 18. April
  • Schweiz - Malta, 5. Juni
  • Nordirland - Schweiz, 9. Juni
Mehr anzeigen

Wer qualifiziert sich für die WM?

Der Weg zur WM in Brasilien

  • Nur die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich direkt für die WM 2027 in Brasilien.
  • Die anderen der insgesamt elf direkten europäischen Startplätze werden über Playoffs vergeben, die in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen zur Austragung kommen.
  • Die Schweiz spielt in der Liga B und kann sich nicht direkt für die WM qualifizieren. Der Weg an die WM führt über die Playoffs.
Mehr anzeigen

Die WM-Quali-Gruppen im Überblick

Die Quali-Gruppen der Liga A

  • Liga A
    Gruppe 1: Schweden, Italien, Dänemark, Serbien.
    Gruppe 2: Frankreich, Niederlande, Polen, Irland.
    Gruppe 3: Spanien, England, Island, Ukraine.
    Gruppe 4: Deutschland, Norwegen, Österreich, Slowenien.
Mehr anzeigen

Die Quali-Gruppen der Liga B

  • Liga B
    Gruppe 1: Wales, Tschechien, Albanien, Montenegro.
    Gruppe 2: SCHWEIZ, Nordirland, Türkei, Malta.
    Gruppe 3: Portugal, Finnland, Slowakei, Lettland.
    Gruppe 4: Belgien, Schottland, Israel, Luxemburg.
Mehr anzeigen

Die Quali-Gruppen der Liga C

  • Liga C
    Gruppe 1: Bosnien & Herzegowina, Estland, Litauen, Liechtenstein.
    Gruppe 2: Kroatien, Kosovo, Bulgarien, Gibraltar.
    Gruppe 3: Ungarn, Aserbaidschan, Nordmazedonien, Andorra.
    Gruppe 4: Griechenland, Färöer, Georgien.
    Gruppe 5: Rumänien, Zypern, Moldawien.
    Gruppe 6: Belarus, Kasachstan, Armenien.
Mehr anzeigen

Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Der Weg in die Playoffs

  • Die Playoffs erreichen alle Teams aus der Liga A auf den Plätzen 2 bis 4. Die Gruppensieger sind bereits qualifiziert.
  • Aus der Liga B (mit der Schweiz) schaffen es alle Teams auf den Plätzen 1 bis 3 in die Playoffs. Die Gruppenletzten scheiden aus.
  • Aus der Liga C qualifizieren sich die Gruppensieger für die Playoffs, sowie die zwei besten Zweitplatzierten.
Mehr anzeigen

Darum ist der Gruppensieg wertvoll

  • Gewinnt die Schweiz ihre Gruppe, geht sie zumindest in der 1. Playoff-Runde einem Team aus der Liga A aus dem Weg.
  • In allen Gruppen geht es auch um den Auf- und Abstieg vor der nächsten Ausgabe der Nations League. Gewinnt die Nati ihre Gruppe, so steigt sie wieder in die Liga A auf.
Mehr anzeigen

Wie werden die Playoff-Duelle ermittelt?

Am Ende der Ligaphase bestimmen die Tabellen der Gruppen und die Gesamt-Ligatabelle, wer auf wen treffen kann. Die erste Play-off-Runde wird in zwei Wege aufgeteilt.

Die erste Playoff-Runde

  • Weg 1: Die Zweit- und Drittplatzierten der Liga A treten gegen die sechs Gruppensieger und die beiden besten Zweitplatzierten der Liga C an.
  • Weg 2: Die vier Viertplatzierten der Liga A und die vier Gruppensieger der Liga B werden in acht Paarungen gegen die Zweitplatzierten und Drittplatzierten der Liga B gelost.
  • In der ersten Runde der Playoffs werden die Duelle durch eine Auslosung festgelegt.
  • Weg 1: Die Teams aus Liga A sind gesetzt und bestreiten das Rückspiel zu Hause.
  • Weg 2: Die Teams aus Liga A und die Gruppensieger der Liga B sind gesetzt und bestreiten das Rückspiel zu Hause.
  • Die Sieger der ersten Runde der Playoffs qualifizieren sich für die zweite Runde.
Mehr anzeigen

Die zweite Playoff-Runde

  • In der zweiten Playoff-Runde werden die Duelle durch eine Auslosung festgelegt.
  • Die Duelle von Runde 1 Weg 1 sind für die Auslosung der zweiten Runde gesetzt; die Gewinner dieser Duelle bestreiten das Rückspiel der zweiten Runde zuhause.
  • Die sieben bestplatzierten Sieger der zweiten Playoff-Runde gemäss der Ligatabellen der Women's European Qualifiers 2026 qualifizieren sich direkt für die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2027.
  • Der verbleibende Sieger der zweiten Playoff-Runde qualifiziert sich für die interkontinentalen Playoffs.
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Iranischer Verteidigungsminister stirbt einen Tag nach Amtsantritt
«Wir haben gesagt: ‹Keine Kriege mehr, keine Regimewechsel mehr!›»
Israel soll iranischen Expertenrat bombardiert haben
Mutter bringt Sohn (2) zur Routine-Kontrolle – dann folgt die Schockdiagnose
Funiciello überzeugt nicht mit «Tamara-Prinzip» – Nationalrat will Sparpaket diskutieren

Mehr Frauen-Fussball

WM-Quali-Auftakt auf Kunstrasen. Nati-Coach Navarro: «Das war nicht meine Entscheidung»

WM-Quali-Auftakt auf KunstrasenNati-Coach Navarro: «Das war nicht meine Entscheidung»

So tickt Julia Simic. Die Nati-Assistenztrainerin glänzt als TV-Expertin und wohnte mit Alisha Lehmann in einer WG

So tickt Julia SimicDie Nati-Assistenztrainerin glänzt als TV-Expertin und wohnte mit Alisha Lehmann in einer WG

Nati-Comeback nach Seuchenjahr. Piubel: «Ich hatte eine mysteriöse Verletzung und keine Kraft mehr in meinen Beinen»

Nati-Comeback nach SeuchenjahrPiubel: «Ich hatte eine mysteriöse Verletzung und keine Kraft mehr in meinen Beinen»

«Es ist schockierend». Der Garderoben-Skandal ist auch in der Frauen-Nati ein Thema

«Es ist schockierend»Der Garderoben-Skandal ist auch in der Frauen-Nati ein Thema

Top oder Flop?. Die Nati-Spielerinnen im Form-Check vor dem WM-Quali-Start

Top oder Flop?Die Nati-Spielerinnen im Form-Check vor dem WM-Quali-Start

Fussball-Videos

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Oscar Kabwit hat zuletzt den FC Basel fast im Alleingang abgeschossen. blue Sport hat den Luzerner Fanliebling besucht.

27.02.2026

Rüdiger trifft Gegenspieler mit dem Knie im Gesicht

Rüdiger trifft Gegenspieler mit dem Knie im Gesicht

02.03.2026

Rüdiger stösst ungestraft Gegenspieler um

Rüdiger stösst ungestraft Gegenspieler um

02.03.2026

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

02.03.2026

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Das ist Luzerns Shootingstar Oscar Kabwit

Rüdiger trifft Gegenspieler mit dem Knie im Gesicht

Rüdiger trifft Gegenspieler mit dem Knie im Gesicht

Rüdiger stösst ungestraft Gegenspieler um

Rüdiger stösst ungestraft Gegenspieler um

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

Mehr Videos