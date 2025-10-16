  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Inauen als tragische Figur So spielten die Schweizerinnen in der Champions League

Patrick Lämmle

16.10.2025

Naina Inauen verursacht tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter.
Naina Inauen verursacht tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter.
Imago

Am Dienstag standen in der Champions League mehrere Schweizerinnen im Einsatz. Besonders bitter verläuft der Abend für Naina Inauen.

Patrick Lämmle

16.10.2025, 07:45

16.10.2025, 07:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Dienstag standen in der Champions League fünf Partien auf dem Programm, am Mittwoch folgen die restlichen vier Spiele der 2. Runde der Liga-Phase.
  • Fünf von sechs Schweizerinnen kamen zum Einsatz.
Mehr anzeigen

Barcelona gewinnt auswärts gegen die AS Roma mit 4:0. Bei den Römerinnen steht Alayah Pilgrim in der Startelf. Sie wird in der 67. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt. Auf der Gegenseite wird Sydney Schertenleib in der 81. Minute für Alexia Putellas eingewechselt. Beim letzten Barça-Treffer ist sie nicht direkt am Tor beteiligt. Barça führt die Liga-Phase nach zwei Runden mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 11:1 an.

Inauen verliert gegen Vallotto

Ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto hat der VfL Wolfsburg. Beim 2:1-Sieg gegen Vålerenga wird Vallotto in der Nachspielzeit eingewechselt, da steht es noch 1:1. Naina Inauen, die nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde, spielt bei den Norwegerinnen im zentralen Mittelfeld durch und wird zur tragischen Figur. Die 24-Jährige verursacht mit einem Handspiel in der 5. Minute der Nachspielzeit den Elfmeter, den Janina Minge zum 2:1 verwandelt.

St. Pölten verliert gegen Lyon 0:3. Bei den Österreicherinnen spielt die 27-jährige Schweiz-Amerikanerin Victoria Laino im Mittelfeld durch.

Peng sitzt bei Chelsea auf der Bank

Chelsea feiert gegen den FC Paris einen 4:0-Sieg. Livia Peng, die in der ersten Runde ihr Debüt für Chelsea gab, muss einmal mehr auf der Bank Platz nehmen.

Im einzigen Dienstagsspiel ohne Schweizer Beteiligung siegt OH Leuven gegen Twente Enschede 2:1.

Spiele am Mittwoch

Am Mittwoch stehen die restlichen vier Partien der 2. Runde an. Aus Schweizer Sicht interessiert besonders die Partie zwischen Bayern München und Juventus Turin. Bei den Turinerinnen stehen mit Viola Calligaris und Lia Wälti zwei Schweizerinnen unter Vertrag.

Meistgelesen

Raser crasht mit 149 km/h – vor Gericht sorgt er für Staunen
Was wirklich hinter den SwissPass-Plänen zur Halbtax-Abschaffung steckt
«Machen Sie ihn nicht dümmer, als er ist!» – AfD-Politikerin legt sich im TV mit allen an
Fabian (8) wurde mit Gewalt getötet
Diese Krankenkassen kosten Versicherte am meisten

Fussball-Videos

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

14.10.2025

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

England qualifiziert sich mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän für die WM 2026. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich nach der Partie gegen Lettland stolz.

15.10.2025

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Vor 20 Jahren mischte der FC Thun die Champions League auf! Der Thuner Champions-League-Held Mauro Lustrinelli, Thun-Sportchef Dominik Albrecht, Carlos Varela und Stefan Eggli über den grossen Thuner Höhenflug 2005 und den aktuellen Erfolg im 2025.

14.10.2025

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Friedensgipfel in Ägypten Hilfsmassnahmen zum Wiederaufbau des palästinensischen Fussballs angekündigt.

14.10.2025

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Am Montag besiegte Kap Verde im abschliessenden Quali-Spiel Eswatini aus dem südlichen Afrika mit 3:0 und darf damit bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein.

14.10.2025

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Mehr Videos

Fussball-News

Von Adjetey bis Zigi. Diese Super-League-Spieler haben das WM-Ticket gelöst

Von Adjetey bis ZigiDiese Super-League-Spieler haben das WM-Ticket gelöst

Sportchef Albrecht gesteht. «Ohne den Einstieg von Beat Fahrni gäbe es den FC Thun so wohl nicht mehr»

Sportchef Albrecht gesteht«Ohne den Einstieg von Beat Fahrni gäbe es den FC Thun so wohl nicht mehr»

Bundesliga-Marktwerte. Manzambi als grosser Gewinner – Kobel bleibt wertvollster Schweizer

Bundesliga-MarktwerteManzambi als grosser Gewinner – Kobel bleibt wertvollster Schweizer

Pleite gegen Färöer Inseln. Tschechien trennt sich von Nationaltrainer Hasek

Pleite gegen Färöer InselnTschechien trennt sich von Nationaltrainer Hasek

Retourkutsche. Die England-Fans verhöhnen Coach Tuchel: «Sind wir laut genug für dich?»

RetourkutscheDie England-Fans verhöhnen Coach Tuchel: «Sind wir laut genug für dich?»