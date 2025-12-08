  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldnerinnen-Check Egli mit Traumtor ++ Historische Pleite für Peng ++ Lehmann nicht im Kader

Patrick Lämmle

8.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

08.12.2025, 12:30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Nach der Rekordserie von 34 Liga-Spielen ohne Niederlage verliert Chelsea am Sonntag gegen Everton 0:1. Beim Gegentor trifft Peng zwar keine Schuld, ein wenig unglücklich sieht sie trotzdem aus. Viel mehr müssen sich ihre Vorderleute hinterfragen, die mehrere Top-Chancen liegen lassen.

 

Manchester City

Iman Beney

Manchester City gewinnt auswärts gegen Leicester City 3:0. Beney wird in der 89. Minute beim Stand von 2:0 für Lauren Hemp eingewechselt. Beim letzten Treffer in der Nachspielzeit hat sie die Füsse nicht im Spiel.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Maritz kassiert mit Aston Villa eine bittere Pleite. In der 84. Minute geht ihr Team in Unterzahl spielend 1:0 in Führung. Eine Minute später gleicht Tottenham aus und erzielt in der 5. Minute der Nachspielzeit gar noch das 2:1. Bei den Gegentoren steht Maritz nicht im Fokus.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester United wird Wandeler fünf Minuten vor Schluss eingewechselt.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel ist nach ihrer Verletzung zurück im Kader, kommt aber gegen ManUtd nicht zum Einsatz.

 

Tottenham

Luana Bühler

Bühler steht aufgrund ihrer Knieverletzung noch immer nicht im Tottenham-Kader.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Nach zuvor vier Siegen in Folge erwischt Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern einen rabenschwarzen Tag und geht 0:5 unter. Riesen spielt in der Abwehr durch und kommt, wie ihre Mitspielerinnen auch, das eine oder andere Mal einen Schritt zu spät.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Reuteler kann in der Offensive keine Akzente setzen. In der 72. Minute wird sie beim Stand von 0:5 ausgewechselt.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj wird mit zwei Teamkolleginnen in der 72. Minute eingewechselt. Weitere Gegentore fallen da keine mehr.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Beim 3:1-Sieg gegen Freiburg steht die 21-Jährige nicht im Kader.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Die 19-Jährige wechselte im Sommer von YB zu Hoffenheim, stand seither aber aufgrund einer Verletzung noch nie im Kader.

 

Freiburg

Julia Stierli

Freiburg verliert auswärts bei Wolfsburg 1:3. Die Abwehrchefin fällt weiter aus.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Fölmli steht erstmals seit dem 12. September in der Startelf. Nach gut einer Stunde wird sie beim Stand von 1:1 ausgewechselt. 

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Aurélie Csillag fehlt gegen Wolfsburg aufgrund einer Erkältung.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz wird in der 61. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Danach schlägt es hinten noch zwei Mal ein.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli trifft gegen Wolfsburg in der 11. Minute zum 1:0. Fünf Minuten vor Schluss wird die 18-Jährige ausgewechselt, danach schlägt es noch einmal ein.

Egli schiesst Freiburg mit Traumtor in Führung

Egli schiesst Freiburg mit Traumtor in Führung

08.12.2025

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

In der 17. Minute hat Herzog bei einem Elfmeter das Nachsehen und muss den Ball bereits zum dritten Mal aus dem Tor fischen – denn schon in der 2. und 9. Minute hatte Leverkusen getroffen. Nach dem Pausentee kommt Leipzig noch einmal ran, verliert am Ende aber trotzdem 2:3. Die Niederlage wäre höher ausgefallen, hätte Herzog nicht noch zwei starke Paraden gezeigt.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Marti fällt weiterhin verletzt aus.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Union Berlin verliert auswärts gegen Hoffenheim 0:3. Böhi zeigt eine solide Leistung und steht bei den Gegentoren nicht im Fokus.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Werder Bremen gewinnt gegen Carl Zeiss Jena 1:0. Arfaoui wird zur Pause eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Nürnberg verliert gegen SGS Essen 0:2. Die 22-jährige Meroni wird in der 66. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Carl Zeiss Jena ist als einziges Team noch sieglos, daran kann auch Mühlemann nichts ändern. Bei der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen wird die 22-jährige Mittelfeldspielerin in der 78. Minute ausgewechselt.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Juventus holt bei Leader AS Rom einen Punkt. Wälti spielt im zentralen Mittelfeld durch und macht einen guten Job.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris sitzt bei Juve auf der Ersatzbank.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Nur eine Maske erinnert noch daran, dass sich Pilgrim vor der Länderspielpause die Nase gebrochen hat. Gegen Juve steht die 22-Jährige in der Startelf, wird aber nach 65 Minuten ausgewechselt.

Pilgrim spielt nach ihrem Nasenbeinbruch mit Maske.
Pilgrim spielt nach ihrem Nasenbeinbruch mit Maske.
Imago
Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Como gewinnt auswärts gegen Parma 1:0 und klettert auf Platz 2. Alisha Lehmann steht nicht im Kader. Bei den Olympischen Spielen wird sie dagegen als Fackelträgerin schon bald im Fokus stehen.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Sassuolo spielt am Montag gegen Lazio Rom.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Beim 2:0-Sieg von Barcelona gegen Costa Adeje Tenerife steht Schertenleib in der Startelf und lässt ihre Klasse mehrmals aufblitzen. Die Tore schiesst Barça aber erst nach ihrer Auswechslung nach rund einer Stunde.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Espanyol kassiert gegen Madrid C.F. eine 2:5-Klatsche. Ballesté wird zur Pause eingewechselt, da steht es bereits 1:4.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Dijon verliert gegen Tabellenführer OL Lyonnes 0:3. Terchoun verfolgt die Partie von der Bank aus.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Aigbogun, die gegen Wales zu ihrem 100. Länderspieleinsatz kam, spielt bei der 0:3-Heimniederlage gegen Fleury 91 durch. In der 89. Minute wird sie noch verwarnt, weil sie sich bei der Schiedsrichterin lautstark über den Penaltypfiff beschwert, den ihre Teamkollegin verursacht.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Gegen ADO Den Haag feiert PSV einen 2:0-Sieg. Die beiden Länderspiele miteingerechnet, wartet Xhemaili seit sieben Spielen auf einen Skorerpunkt. Die Torschützenliste führt sie mit ihren acht Toren aber noch immer an.

🇺🇲 USA

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Für die Nati wurde sie nicht aufgeboten, bei Tampa Bay Sun spielt sie aber eine wichtige Rolle. Die 0:3-Niederlage gegen Sporting Jax kann sie aber auch nicht verhindern.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Die Meisterschaft in Norwegen ist bereits zu Ende, Valerenga wurde Vizemeister. Inauen und Co. können den Kopf aber noch nicht durchlüften, denn am Mittwoch geht es in der Champions League weiter, zuhause gegen den FC Paris. Für Schlagzeilen sorgt auch ihr Vater. Emil Inauen wird per 1. Januar neuer Trainer des FC Thun. Der 53-jährige schweizerisch-norwegische Doppelbürger erhielt im Berner Oberland einen Vertrag bis Sommer 2027.

Mehr Frauen-Fussball

«Gänsehautmoment». Die EM der Frauen findet 2029 in Deutschland statt

«Gänsehautmoment»Die EM der Frauen findet 2029 in Deutschland statt

Es wartet viel Arbeit. Die Schweizer Abwehr bleibt löchrig wie ein Emmentaler

Es wartet viel ArbeitDie Schweizer Abwehr bleibt löchrig wie ein Emmentaler

Ernüchternder Jahresabschluss. Die Schweiz stolpert gegen Wales und verliert auch das zweite Spiel unter Navarro

Ernüchternder JahresabschlussDie Schweiz stolpert gegen Wales und verliert auch das zweite Spiel unter Navarro

Technischer Leiter Johan Djourou. «Laut Uefa muss unser Nati-Assistenz-Coach eine Frau sein»

Technischer Leiter Johan Djourou«Laut Uefa muss unser Nati-Assistenz-Coach eine Frau sein»

Navarros Vater ist gestorben. Letztes Länderspiel des Jahres steht im Zeichen der Trauer

Navarros Vater ist gestorbenLetztes Länderspiel des Jahres steht im Zeichen der Trauer

Fussball-Videos

Real Madrid - Celta 0:2

Real Madrid - Celta 0:2

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

07.12.2025

Sion – YB 2:0

Sion – YB 2:0

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

Yverdon – Aarau 1:2

Yverdon – Aarau 1:2

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

Real Madrid - Celta 0:2

Real Madrid - Celta 0:2

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

Sion – YB 2:0

Sion – YB 2:0

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Lausanne-Sport – Lugano 0:0

Yverdon – Aarau 1:2

Yverdon – Aarau 1:2

Mehr Videos