Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Nach der Rekordserie von 34 Liga-Spielen ohne Niederlage verliert Chelsea am Sonntag gegen Everton 0:1. Beim Gegentor trifft Peng zwar keine Schuld, ein wenig unglücklich sieht sie trotzdem aus. Viel mehr müssen sich ihre Vorderleute hinterfragen, die mehrere Top-Chancen liegen lassen.
Manchester City
Iman Beney
Manchester City gewinnt auswärts gegen Leicester City 3:0. Beney wird in der 89. Minute beim Stand von 2:0 für Lauren Hemp eingewechselt. Beim letzten Treffer in der Nachspielzeit hat sie die Füsse nicht im Spiel.
Aston Villa
Noelle Maritz
Maritz kassiert mit Aston Villa eine bittere Pleite. In der 84. Minute geht ihr Team in Unterzahl spielend 1:0 in Führung. Eine Minute später gleicht Tottenham aus und erzielt in der 5. Minute der Nachspielzeit gar noch das 2:1. Bei den Gegentoren steht Maritz nicht im Fokus.
West Ham United
Leila Wandeler
Bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester United wird Wandeler fünf Minuten vor Schluss eingewechselt.
West Ham United
Seraina Piubel
Piubel ist nach ihrer Verletzung zurück im Kader, kommt aber gegen ManUtd nicht zum Einsatz.
Tottenham
Luana Bühler
Bühler steht aufgrund ihrer Knieverletzung noch immer nicht im Tottenham-Kader.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Nach zuvor vier Siegen in Folge erwischt Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern einen rabenschwarzen Tag und geht 0:5 unter. Riesen spielt in der Abwehr durch und kommt, wie ihre Mitspielerinnen auch, das eine oder andere Mal einen Schritt zu spät.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Reuteler kann in der Offensive keine Akzente setzen. In der 72. Minute wird sie beim Stand von 0:5 ausgewechselt.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj wird mit zwei Teamkolleginnen in der 72. Minute eingewechselt. Weitere Gegentore fallen da keine mehr.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Beim 3:1-Sieg gegen Freiburg steht die 21-Jährige nicht im Kader.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Die 19-Jährige wechselte im Sommer von YB zu Hoffenheim, stand seither aber aufgrund einer Verletzung noch nie im Kader.
Freiburg
Julia Stierli
Freiburg verliert auswärts bei Wolfsburg 1:3. Die Abwehrchefin fällt weiter aus.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli steht erstmals seit dem 12. September in der Startelf. Nach gut einer Stunde wird sie beim Stand von 1:1 ausgewechselt.
Freiburg
Aurélie Csillag
Aurélie Csillag fehlt gegen Wolfsburg aufgrund einer Erkältung.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz wird in der 61. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Danach schlägt es hinten noch zwei Mal ein.
Freiburg
Leela Egli
Egli trifft gegen Wolfsburg in der 11. Minute zum 1:0. Fünf Minuten vor Schluss wird die 18-Jährige ausgewechselt, danach schlägt es noch einmal ein.
RB Leipzig
Elvira Herzog
In der 17. Minute hat Herzog bei einem Elfmeter das Nachsehen und muss den Ball bereits zum dritten Mal aus dem Tor fischen – denn schon in der 2. und 9. Minute hatte Leverkusen getroffen. Nach dem Pausentee kommt Leipzig noch einmal ran, verliert am Ende aber trotzdem 2:3. Die Niederlage wäre höher ausgefallen, hätte Herzog nicht noch zwei starke Paraden gezeigt.
RB Leipzig
Lara Marti
Marti fällt weiterhin verletzt aus.
Union Berlin
Nadine Böhi
Union Berlin verliert auswärts gegen Hoffenheim 0:3. Böhi zeigt eine solide Leistung und steht bei den Gegentoren nicht im Fokus.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Werder Bremen gewinnt gegen Carl Zeiss Jena 1:0. Arfaoui wird zur Pause eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.
1. FC Köln
Ella Touon
Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Nürnberg verliert gegen SGS Essen 0:2. Die 22-jährige Meroni wird in der 66. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Carl Zeiss Jena ist als einziges Team noch sieglos, daran kann auch Mühlemann nichts ändern. Bei der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen wird die 22-jährige Mittelfeldspielerin in der 78. Minute ausgewechselt.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Juventus holt bei Leader AS Rom einen Punkt. Wälti spielt im zentralen Mittelfeld durch und macht einen guten Job.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris sitzt bei Juve auf der Ersatzbank.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Nur eine Maske erinnert noch daran, dass sich Pilgrim vor der Länderspielpause die Nase gebrochen hat. Gegen Juve steht die 22-Jährige in der Startelf, wird aber nach 65 Minuten ausgewechselt.
Como
Alisha Lehmann
Como gewinnt auswärts gegen Parma 1:0 und klettert auf Platz 2. Alisha Lehmann steht nicht im Kader. Bei den Olympischen Spielen wird sie dagegen als Fackelträgerin schon bald im Fokus stehen.
US Sassuolo
Noemi Benz
Sassuolo spielt am Montag gegen Lazio Rom.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Beim 2:0-Sieg von Barcelona gegen Costa Adeje Tenerife steht Schertenleib in der Startelf und lässt ihre Klasse mehrmals aufblitzen. Die Tore schiesst Barça aber erst nach ihrer Auswechslung nach rund einer Stunde.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Espanyol kassiert gegen Madrid C.F. eine 2:5-Klatsche. Ballesté wird zur Pause eingewechselt, da steht es bereits 1:4.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Dijon verliert gegen Tabellenführer OL Lyonnes 0:3. Terchoun verfolgt die Partie von der Bank aus.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Aigbogun, die gegen Wales zu ihrem 100. Länderspieleinsatz kam, spielt bei der 0:3-Heimniederlage gegen Fleury 91 durch. In der 89. Minute wird sie noch verwarnt, weil sie sich bei der Schiedsrichterin lautstark über den Penaltypfiff beschwert, den ihre Teamkollegin verursacht.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Gegen ADO Den Haag feiert PSV einen 2:0-Sieg. Die beiden Länderspiele miteingerechnet, wartet Xhemaili seit sieben Spielen auf einen Skorerpunkt. Die Torschützenliste führt sie mit ihren acht Toren aber noch immer an.
🇺🇲 USA
Tampa Bay Sun
Sandrine Gaillard
Für die Nati wurde sie nicht aufgeboten, bei Tampa Bay Sun spielt sie aber eine wichtige Rolle. Die 0:3-Niederlage gegen Sporting Jax kann sie aber auch nicht verhindern.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Die Meisterschaft in Norwegen ist bereits zu Ende, Valerenga wurde Vizemeister. Inauen und Co. können den Kopf aber noch nicht durchlüften, denn am Mittwoch geht es in der Champions League weiter, zuhause gegen den FC Paris. Für Schlagzeilen sorgt auch ihr Vater. Emil Inauen wird per 1. Januar neuer Trainer des FC Thun. Der 53-jährige schweizerisch-norwegische Doppelbürger erhielt im Berner Oberland einen Vertrag bis Sommer 2027.