Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Nach der Rekordserie von 34 Liga-Spielen ohne Niederlage verliert Chelsea am Sonntag gegen Everton 0:1. Beim Gegentor trifft Peng zwar keine Schuld, ein wenig unglücklich sieht sie trotzdem aus. Viel mehr müssen sich ihre Vorderleute hinterfragen, die mehrere Top-Chancen liegen lassen.

Manchester City Iman Beney

Manchester City gewinnt auswärts gegen Leicester City 3:0. Beney wird in der 89. Minute beim Stand von 2:0 für Lauren Hemp eingewechselt. Beim letzten Treffer in der Nachspielzeit hat sie die Füsse nicht im Spiel.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz kassiert mit Aston Villa eine bittere Pleite. In der 84. Minute geht ihr Team in Unterzahl spielend 1:0 in Führung. Eine Minute später gleicht Tottenham aus und erzielt in der 5. Minute der Nachspielzeit gar noch das 2:1. Bei den Gegentoren steht Maritz nicht im Fokus.

West Ham United Leila Wandeler

Bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester United wird Wandeler fünf Minuten vor Schluss eingewechselt.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel ist nach ihrer Verletzung zurück im Kader, kommt aber gegen ManUtd nicht zum Einsatz.

Tottenham Luana Bühler

Bühler steht aufgrund ihrer Knieverletzung noch immer nicht im Tottenham-Kader.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Nach zuvor vier Siegen in Folge erwischt Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern einen rabenschwarzen Tag und geht 0:5 unter. Riesen spielt in der Abwehr durch und kommt, wie ihre Mitspielerinnen auch, das eine oder andere Mal einen Schritt zu spät.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler kann in der Offensive keine Akzente setzen. In der 72. Minute wird sie beim Stand von 0:5 ausgewechselt.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj wird mit zwei Teamkolleginnen in der 72. Minute eingewechselt. Weitere Gegentore fallen da keine mehr.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Beim 3:1-Sieg gegen Freiburg steht die 21-Jährige nicht im Kader.

Hoffenheim Naomi Luyet

Die 19-Jährige wechselte im Sommer von YB zu Hoffenheim, stand seither aber aufgrund einer Verletzung noch nie im Kader.

Freiburg Julia Stierli

Freiburg verliert auswärts bei Wolfsburg 1:3. Die Abwehrchefin fällt weiter aus.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli steht erstmals seit dem 12. September in der Startelf. Nach gut einer Stunde wird sie beim Stand von 1:1 ausgewechselt.

Freiburg Aurélie Csillag

Aurélie Csillag fehlt gegen Wolfsburg aufgrund einer Erkältung.

Freiburg Alena Bienz

Bienz wird in der 61. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Danach schlägt es hinten noch zwei Mal ein.

Freiburg Leela Egli

Egli trifft gegen Wolfsburg in der 11. Minute zum 1:0. Fünf Minuten vor Schluss wird die 18-Jährige ausgewechselt, danach schlägt es noch einmal ein.

Egli schiesst Freiburg mit Traumtor in Führung 08.12.2025

RB Leipzig Elvira Herzog

In der 17. Minute hat Herzog bei einem Elfmeter das Nachsehen und muss den Ball bereits zum dritten Mal aus dem Tor fischen – denn schon in der 2. und 9. Minute hatte Leverkusen getroffen. Nach dem Pausentee kommt Leipzig noch einmal ran, verliert am Ende aber trotzdem 2:3. Die Niederlage wäre höher ausgefallen, hätte Herzog nicht noch zwei starke Paraden gezeigt.

RB Leipzig Lara Marti

Marti fällt weiterhin verletzt aus.

Union Berlin Nadine Böhi

Union Berlin verliert auswärts gegen Hoffenheim 0:3. Böhi zeigt eine solide Leistung und steht bei den Gegentoren nicht im Fokus.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Werder Bremen gewinnt gegen Carl Zeiss Jena 1:0. Arfaoui wird zur Pause eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

1. FC Köln Irina Fuchs

Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.

1. FC Köln Lydia Andrade

Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.

1. FC Köln Ella Touon

Köln spielt am Montag auswärts gegen den HSV.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Nürnberg verliert gegen SGS Essen 0:2. Die 22-jährige Meroni wird in der 66. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Carl Zeiss Jena ist als einziges Team noch sieglos, daran kann auch Mühlemann nichts ändern. Bei der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen wird die 22-jährige Mittelfeldspielerin in der 78. Minute ausgewechselt.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Juventus holt bei Leader AS Rom einen Punkt. Wälti spielt im zentralen Mittelfeld durch und macht einen guten Job.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris sitzt bei Juve auf der Ersatzbank.

AS Rom Alayah Pilgrim

Nur eine Maske erinnert noch daran, dass sich Pilgrim vor der Länderspielpause die Nase gebrochen hat. Gegen Juve steht die 22-Jährige in der Startelf, wird aber nach 65 Minuten ausgewechselt.

Pilgrim spielt nach ihrem Nasenbeinbruch mit Maske. Imago

Como Alisha Lehmann

Como gewinnt auswärts gegen Parma 1:0 und klettert auf Platz 2. Alisha Lehmann steht nicht im Kader. Bei den Olympischen Spielen wird sie dagegen als Fackelträgerin schon bald im Fokus stehen.

US Sassuolo Noemi Benz

Sassuolo spielt am Montag gegen Lazio Rom.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Beim 2:0-Sieg von Barcelona gegen Costa Adeje Tenerife steht Schertenleib in der Startelf und lässt ihre Klasse mehrmals aufblitzen. Die Tore schiesst Barça aber erst nach ihrer Auswechslung nach rund einer Stunde.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Espanyol kassiert gegen Madrid C.F. eine 2:5-Klatsche. Ballesté wird zur Pause eingewechselt, da steht es bereits 1:4.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Dijon verliert gegen Tabellenführer OL Lyonnes 0:3. Terchoun verfolgt die Partie von der Bank aus.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Aigbogun, die gegen Wales zu ihrem 100. Länderspieleinsatz kam, spielt bei der 0:3-Heimniederlage gegen Fleury 91 durch. In der 89. Minute wird sie noch verwarnt, weil sie sich bei der Schiedsrichterin lautstark über den Penaltypfiff beschwert, den ihre Teamkollegin verursacht.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Gegen ADO Den Haag feiert PSV einen 2:0-Sieg. Die beiden Länderspiele miteingerechnet, wartet Xhemaili seit sieben Spielen auf einen Skorerpunkt. Die Torschützenliste führt sie mit ihren acht Toren aber noch immer an.

🇺🇲 USA

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Für die Nati wurde sie nicht aufgeboten, bei Tampa Bay Sun spielt sie aber eine wichtige Rolle. Die 0:3-Niederlage gegen Sporting Jax kann sie aber auch nicht verhindern.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Die Meisterschaft in Norwegen ist bereits zu Ende, Valerenga wurde Vizemeister. Inauen und Co. können den Kopf aber noch nicht durchlüften, denn am Mittwoch geht es in der Champions League weiter, zuhause gegen den FC Paris. Für Schlagzeilen sorgt auch ihr Vater. Emil Inauen wird per 1. Januar neuer Trainer des FC Thun. Der 53-jährige schweizerisch-norwegische Doppelbürger erhielt im Berner Oberland einen Vertrag bis Sommer 2027.