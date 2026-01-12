Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue News liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland. In einigen Ligen steht der Rückrundenstart erst noch bevor.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Barcelona startet furios ins neue Jahr. Gegen Madrid CFF gewinnt die Startruppe mit 12:1. Schertenleib, die über die volle Distanz spielt, erzielt die Treffer zum 4:0 und 11:1.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Ballesté spielt bei der 0:2-Niederlage gegen Granada in der Innenverteidigung durch. Vor dem ersten Gegentor gerät ihr Klärungsversuch zu kurz und beim zweiten Tor kommt sie einen Schritt zu spät. Allerdings machen auch mehrere Teamkolleginnen nicht die beste Falle.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Chelsea gewinnt das erste Spiel im neuen Jahr mit 5:0. Peng muss sich wieder hinten anstellen, da Stammtorhüterin Hannah Hampton nach ihrer Verletzung wieder fit ist.
Manchester City
Iman Beney
Manchester City gewinnt gegen Everton 2:0. Erstmals seit dem 28. September kommt die 19-Jährige nicht zum Einsatz.
Aston Villa
Noelle Maritz
Maritz spielt beim 2:1-Sieg gegen Brighton durch und holt sich gute Kritiken ab.
West Ham United
Leila Wandeler
Gegen Chelsea wird Wandeler in der 76. Minute beim Stand von 0:5 eingewechselt. Immerhin kassiert West Ham in der Folge keine weiteren Gegentreffer.
West Ham United
Seraina Piubel
Noch später als Wandeler kommt Piubel ins Spiel. Sie wird in der 83. Minute aufs Feld geschickt.
Tottenham
Luana Bühler
Die 29-Jährige fällt aufgrund ihrer Knieverletzung noch immer aus.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Juventus Turin gewinnt den Supercup gegen AS Rom 2:1. Wälti spielt im zentralen Mittelfeld durch und weiss zu überzeugen.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris muss den Final von der Bank aus verfolgen.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Pilgrim wird in der Halbzeit beim Stand von 1:1 eingewechselt. Sie setzt einige Akzente in der Offensive, Zählbares schaut dabei aber nicht heraus.
Como
Alisha Lehmann
Como startet am 17. Januar in die neue Saison. Zum Rückrunden-Auftakt spielen Lehmann und Co. auswärts gegen Napoli.
US Sassuolo
Noemi Benz
Am 18. Januar spielt Sassuolo auswärts gegen die AS Rom.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Dijon startet am 14. Januar in die Rückrunde und trifft dannzumal auf PSG.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Strassburg startet gegen Montpellier in die Rückrunde, ebenfalls am 14. Januar.
RC Strassburg
Ana-Maria Crnogorcevic
Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin (176 Spiele) wechselt nach ihrem Gastspiel in den USA nach Frankreich. Die 35-Jährige hat bei Strassburg einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
PSV Eindhoven startet am 18. Januar in die Rückrunde.