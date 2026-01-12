  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldnerinnen-Check Schertenleib trifft doppelt ++ Titel für Wälti und Calligaris ++ Peng zurück auf der Bank

Patrick Lämmle

12.1.2026

Schertenleib trifft beim Rückrunden-Start sehenswert

Schertenleib trifft beim Rückrunden-Start sehenswert

12.01.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue News liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland. In einigen Ligen steht der Rückrundenstart erst noch bevor.

Patrick Lämmle

12.01.2026, 11:28

12.01.2026, 11:37

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Barcelona startet furios ins neue Jahr. Gegen Madrid CFF gewinnt die Startruppe mit 12:1. Schertenleib, die über die volle Distanz spielt, erzielt die Treffer zum 4:0 und 11:1.

Nati-Star Schertenleib liebt das Kreative. «Ich habe jeden Tag meine 5 bis 10 crazy Minuten»

Nati-Star Schertenleib liebt das Kreative«Ich habe jeden Tag meine 5 bis 10 crazy Minuten»

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Ballesté spielt bei der 0:2-Niederlage gegen Granada in der Innenverteidigung durch. Vor dem ersten Gegentor gerät ihr Klärungsversuch zu kurz und beim zweiten Tor kommt sie einen Schritt zu spät. Allerdings machen auch mehrere Teamkolleginnen nicht die beste Falle.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Chelsea gewinnt das erste Spiel im neuen Jahr mit 5:0. Peng muss sich wieder hinten anstellen, da Stammtorhüterin Hannah Hampton nach ihrer Verletzung wieder fit ist.

«Ich sagte mir: Hey, geniess es!». Das verrückte Jahr von Nati-Goalie Livia Peng

«Ich sagte mir: Hey, geniess es!»Das verrückte Jahr von Nati-Goalie Livia Peng

 

Manchester City

Iman Beney

Manchester City gewinnt gegen Everton 2:0. Erstmals seit dem 28. September kommt die 19-Jährige nicht zum Einsatz.

«Ich geniesse es». Iman Beney hat bei ManCity ihr Glück gefunden – nur Haaland kriegt sie kaum zu sehen

«Ich geniesse es»Iman Beney hat bei ManCity ihr Glück gefunden – nur Haaland kriegt sie kaum zu sehen

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Maritz spielt beim 2:1-Sieg gegen Brighton durch und holt sich gute Kritiken ab.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Gegen Chelsea wird Wandeler in der 76. Minute beim Stand von 0:5 eingewechselt. Immerhin kassiert West Ham in der Folge keine weiteren Gegentreffer.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Noch später als Wandeler kommt Piubel ins Spiel. Sie wird in der 83. Minute aufs Feld geschickt.

 

Tottenham

Luana Bühler

Die 29-Jährige fällt aufgrund ihrer Knieverletzung noch immer aus.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Juventus Turin gewinnt den Supercup gegen AS Rom 2:1. Wälti spielt im zentralen Mittelfeld durch und weiss zu überzeugen. 

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris muss den Final von der Bank aus verfolgen.  

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Pilgrim wird in der Halbzeit beim Stand von 1:1 eingewechselt. Sie setzt einige Akzente in der Offensive, Zählbares schaut dabei aber nicht heraus.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Como startet am 17. Januar in die neue Saison. Zum Rückrunden-Auftakt spielen Lehmann und Co. auswärts gegen Napoli.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Am 18. Januar spielt Sassuolo auswärts gegen die AS Rom.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Dijon startet am 14. Januar in die Rückrunde und trifft dannzumal auf PSG.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Strassburg startet gegen Montpellier in die Rückrunde, ebenfalls am 14. Januar.

 

RC Strassburg

Ana-Maria Crnogorcevic

Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin (176 Spiele) wechselt nach ihrem Gastspiel in den USA nach Frankreich. Die 35-Jährige hat bei Strassburg einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

PSV Eindhoven startet am 18. Januar in die Rückrunde.

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney - Vier Mädchen mit grossen Träumen

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney - Vier Mädchen mit grossen Träumen

Früher ein Traum, heute Realität: Vier Schweizer Nati-Spielerinnen blicken auf ihre Anfänge zurück.

23.12.2025

Mehr Frauen-Fussball

Juve schlägt die AS Roma. Wälti und Calligaris gewinnen den italienischen Supercup

Juve schlägt die AS RomaWälti und Calligaris gewinnen den italienischen Supercup

12:1-Erfolg über Madrid CFF. Schertenleib trifft bei Kantersieg von Barça doppelt

12:1-Erfolg über Madrid CFFSchertenleib trifft bei Kantersieg von Barça doppelt

Transfercoup für YB. Ramona Bachmann kehrt nach 20 Jahren zurück in die Schweiz

Transfercoup für YBRamona Bachmann kehrt nach 20 Jahren zurück in die Schweiz

Ambitionierte Ziele der Nati-Stars. Sydney Schertenleib: «Ich will den Ballon d'Or gewinnen!»

Ambitionierte Ziele der Nati-StarsSydney Schertenleib: «Ich will den Ballon d'Or gewinnen!»

Nati-Star blickt stolz zurück. Géraldine Reutelers EM-Erinnerung: «Ich habe mir ein Viertel tätowiert»

Nati-Star blickt stolz zurückGéraldine Reutelers EM-Erinnerung: «Ich habe mir ein Viertel tätowiert»

Fussball-Videos

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zeigt sich Real-Trainer Xabi Alonso enttäuscht.

12.01.2026

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mit seinen zwei Toren sichert sich Raphinha dem FC Barcelona die Supercopa 2026. Sein Trainer hansi Flick ist froh ihn im Team zu haben.

12.01.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Barcelona – Real Madrid 3:2

Barcelona – Real Madrid 3:2

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

11.01.2026

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Barcelona – Real Madrid 3:2

Barcelona – Real Madrid 3:2

Mehr Videos