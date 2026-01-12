Schertenleib trifft beim Rückrunden-Start sehenswert 12.01.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue News liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland. In einigen Ligen steht der Rückrundenstart erst noch bevor.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Barcelona startet furios ins neue Jahr. Gegen Madrid CFF gewinnt die Startruppe mit 12:1. Schertenleib, die über die volle Distanz spielt, erzielt die Treffer zum 4:0 und 11:1.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté spielt bei der 0:2-Niederlage gegen Granada in der Innenverteidigung durch. Vor dem ersten Gegentor gerät ihr Klärungsversuch zu kurz und beim zweiten Tor kommt sie einen Schritt zu spät. Allerdings machen auch mehrere Teamkolleginnen nicht die beste Falle.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Chelsea gewinnt das erste Spiel im neuen Jahr mit 5:0. Peng muss sich wieder hinten anstellen, da Stammtorhüterin Hannah Hampton nach ihrer Verletzung wieder fit ist.

Manchester City Iman Beney

Manchester City gewinnt gegen Everton 2:0. Erstmals seit dem 28. September kommt die 19-Jährige nicht zum Einsatz.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz spielt beim 2:1-Sieg gegen Brighton durch und holt sich gute Kritiken ab.

West Ham United Leila Wandeler

Gegen Chelsea wird Wandeler in der 76. Minute beim Stand von 0:5 eingewechselt. Immerhin kassiert West Ham in der Folge keine weiteren Gegentreffer.

West Ham United Seraina Piubel

Noch später als Wandeler kommt Piubel ins Spiel. Sie wird in der 83. Minute aufs Feld geschickt.

Tottenham Luana Bühler

Die 29-Jährige fällt aufgrund ihrer Knieverletzung noch immer aus.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Juventus Turin gewinnt den Supercup gegen AS Rom 2:1. Wälti spielt im zentralen Mittelfeld durch und weiss zu überzeugen.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris muss den Final von der Bank aus verfolgen.

AS Rom Alayah Pilgrim

Pilgrim wird in der Halbzeit beim Stand von 1:1 eingewechselt. Sie setzt einige Akzente in der Offensive, Zählbares schaut dabei aber nicht heraus.

Como Alisha Lehmann

Como startet am 17. Januar in die neue Saison. Zum Rückrunden-Auftakt spielen Lehmann und Co. auswärts gegen Napoli.

US Sassuolo Noemi Benz

Am 18. Januar spielt Sassuolo auswärts gegen die AS Rom.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Dijon startet am 14. Januar in die Rückrunde und trifft dannzumal auf PSG.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Strassburg startet gegen Montpellier in die Rückrunde, ebenfalls am 14. Januar.

RC Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic

Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin (176 Spiele) wechselt nach ihrem Gastspiel in den USA nach Frankreich. Die 35-Jährige hat bei Strassburg einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven startet am 18. Januar in die Rückrunde.