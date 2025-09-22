Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Chelsea feiert gegen Leicester den dritten Sieg im dritten Spiel. Peng sitzt beim amtierenden Meister auf der Bank.
Manchester City
Iman Beney
Beney wird beim 5:1-Auswärtssieg gegen Tottenham in der 81. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt.
Aston Villa
Noelle Maritz
Der ehemalige Liverpool-Trainer Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Die Partie gegen Aston Villa wurde deshalb verschoben.
West Ham United
Leila Wandeler
Gegen Brighton kassiert West Ham United die dritte Niederlage im dritten Spiel. Wandeler kommt nicht zum Einsatz.
West Ham United
Seraina Piubel
Auch Piubel versauert beim 1:4 gegen Brighton auf der Bank.
Tottenham
Luana Bühler
1:5 geht Tottenham gegen ManCity unter. Bühler fehlt noch immer verletzt.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Frankfurt spielt am Montag zuhause gegen Leipzig. Unter der Woche platzt der Traum vom Einzug in die Champions League. Beim 0:3 gegen Real Madrid wird Riesen in der 72. Minute ausgewechselt.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Auch Reuteler kommt gegen Real nicht wirklich auf Touren und wird in der 88. Minute aus dem Spiel genommen.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj kommt gegen Real Madrid nicht zum Einsatz.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Vallotto wird gegen Köln in der 77. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Dank eines Treffers in der 7. Minute der Nachspielzeit gewinnt Wolfsburg mit 2:1.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Hoffenheim verliert 1:2 gegen Werder Bremen. Luyet, die sich nach einer Verletzung zurückkämpft, steht erneut nicht im Kader.
Freiburg
Julia Stierli
Freiburg gewinnt gegen den HSV mit 6:2. Stierli spielt in der Innenverteidigung wie gewohnt durch. Am Dienstag kommt es zum Kracher gegen Bayern München.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli fehlt im Aufgebot.
Freiburg
Aurélie Csillag
Csillag wird in der 72. Minute beim Stand von 3:2 eingewechselt und sorgt mit ihrem Doppelpack (82./84.) für die Entscheidung.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz wird in der 81. Minute eingewechselt und liefert den Assist zum 6:2.
Freiburg
Leela Egli
Den Treffer zum 6:2 erzielt die ebenfalls eingewechselte Leela Egli.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Leipzig spielt am Montag gegen Eintracht Frankfurt. Am Donnerstag folgt dann die Cup-Partie gegen das unterklassige Andernach.
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti hat sich kurz vor der EM das Kreuzband gerissen und wird noch länger ausfallen.
Union Berlin
Nadine Böhi
Böhi kam nach ihrem Wechsel von St.Gallen zu Union Berlin bislang nur in der 2. Mannschaft zum Einsatz. Auch beim 2:0-Sieg gegen SGS Essen steht sie nicht im Kader.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Beim 2:1-Sieg gegen Hoffenheim gehört Arfaoui zu den auffälligsten Spielerinnen, bliebt aber ohne Skorerpunkt. In der 88. Minute wird die 26-Jährige verwarnt.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Köln verliert auch die dritte Partie der Saison. Andrade kommt gegen Wolfsburg nicht zum Einsatz.
1. FC Köln
Ella Touon
Auch Touon wird nicht eingewechselt.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Lara Meroni fehlt bei der 0:1-Niederlage gegen Leverkusen wegen einer Ellenbogen-Verletzung. In der vergangenen Saison stand die 22-Jährige bei Nürnberg in allen Spielen auf dem Platz.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Carl Zeiss Jena holt gegen Bayern München überraschend einen Punkt. Mühlemann (22) wird in der 79. Minute eingewechselt.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Juventus spielt am Mittwoch im Halbfinal des Serie-A-Cup gegen Inter Mailand.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris bereitet sich ebenfalls auf den Halbfinal vor.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Die AS Roma qualifiziert sich unter der Woche dank eines 2:0-Auswärtssieges gegen Sporting Lissabon für die Champions League. Den zweiten Treffer bereitet Pilgrim mit einem klugen Zuspiel vor. Am Dienstag steht nun schon das nächste Highlight an. Im Halbfinal des Serie-A-Cup kommt es zum Römer-Derby gegen Lazio.
Como
Alisha Lehmann
Lehmann blickt auf ein spielfreies, aber emotionales Wochenende zurück. Sie trauert um Matt Beard (†47), einem der wichtigsten Förderer ihrer Karriere. «Ich finde keine Worte, um auszudrücken, wie sehr es mir weh tut. Matt Beard war der erste Mensch, der an mich geglaubt hat und während meiner gesamten Karriere immer für mich da war.»
US Sassuolo
Noemi Benz
Der nächste Ernstkampf steht am 4. Oktober an. Dann beginnt in der Serie A die Saison.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Beim 5:0-Sieg gegen Sevilla steht Schertenleib erstmals in dieser Saison in der Startelf. Nach knapp einer Stunde macht sie beim Stand von 3:0 Platz für Alexia Putellas.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Beim 1:1 gegen Athletic Bilbao steht Ballesté nicht im Kader.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Unter der Woche schafft PSV im Women's Europa Cup die irre Wende gegen Rosenborg. Nach dem 0:3 im Hinspiel gewinnt Eindhoven das Rückspiel 4:0. Xhemaili leitet das 1:0 ein und trifft schliesslich zum 4:0. Und am Wochenende führt Xhemaili ihr Team mit zwei Kopfballtoren zum 2:1-Sieg gegen Utrecht.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Gegen Montpellier wird Terchoun in der 63. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Am Ende siegt Dijon noch mit 2:1.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Strassburg spielt 2:2 gegen Lens. Aigbogun spielt über die volle Distanz.
🇺🇲 USA
Seattle Reign
Ana-Maria Crnogorcevic
Anfangs letzter Woche verletzt sich die 34-Jährige im Training am Knöchel und so fehlt sie am Wochenende beim 2:0-Sieg gegen Kansas City.
Tampa Bay Sun
Sandrine Mauron
Nati-Spielerin Mauron steht nach ihrem Wechsel von Servette zu Tampa Bay Sun erstmals in der Startelf und spielt beim 1:1 gegen Dallas Trinity im zentralen Mittelfeld durch.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Inauen zieht mit Valerenga in die Champions League ein. Im Rückspiel gegen Ferencváros wird sie zehn Minuten vor dem Ende eingewechselt. Dafür steht sie am Sonntag in der Liga in der Startelf und bereitet auf dem Weg zum 4:0-Sieg gegen Kolbotn das 3:0 vor.