Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Chelsea feiert gegen Leicester den dritten Sieg im dritten Spiel. Peng sitzt beim amtierenden Meister auf der Bank.

Manchester City Iman Beney

Beney wird beim 5:1-Auswärtssieg gegen Tottenham in der 81. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt.

Aston Villa Noelle Maritz

Der ehemalige Liverpool-Trainer Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Die Partie gegen Aston Villa wurde deshalb verschoben.

West Ham United Leila Wandeler

Gegen Brighton kassiert West Ham United die dritte Niederlage im dritten Spiel. Wandeler kommt nicht zum Einsatz.

West Ham United Seraina Piubel

Auch Piubel versauert beim 1:4 gegen Brighton auf der Bank.

Tottenham Luana Bühler

1:5 geht Tottenham gegen ManCity unter. Bühler fehlt noch immer verletzt.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Frankfurt spielt am Montag zuhause gegen Leipzig. Unter der Woche platzt der Traum vom Einzug in die Champions League. Beim 0:3 gegen Real Madrid wird Riesen in der 72. Minute ausgewechselt.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Auch Reuteler kommt gegen Real nicht wirklich auf Touren und wird in der 88. Minute aus dem Spiel genommen.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj kommt gegen Real Madrid nicht zum Einsatz.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Vallotto wird gegen Köln in der 77. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Dank eines Treffers in der 7. Minute der Nachspielzeit gewinnt Wolfsburg mit 2:1.

Hoffenheim Naomi Luyet

Hoffenheim verliert 1:2 gegen Werder Bremen. Luyet, die sich nach einer Verletzung zurückkämpft, steht erneut nicht im Kader.

Freiburg Julia Stierli

Freiburg gewinnt gegen den HSV mit 6:2. Stierli spielt in der Innenverteidigung wie gewohnt durch. Am Dienstag kommt es zum Kracher gegen Bayern München.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli fehlt im Aufgebot.

Freiburg Aurélie Csillag

Csillag wird in der 72. Minute beim Stand von 3:2 eingewechselt und sorgt mit ihrem Doppelpack (82./84.) für die Entscheidung.

Freiburg Alena Bienz

Bienz wird in der 81. Minute eingewechselt und liefert den Assist zum 6:2.

Freiburg Leela Egli

Den Treffer zum 6:2 erzielt die ebenfalls eingewechselte Leela Egli.

RB Leipzig Elvira Herzog

Leipzig spielt am Montag gegen Eintracht Frankfurt. Am Donnerstag folgt dann die Cup-Partie gegen das unterklassige Andernach.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti hat sich kurz vor der EM das Kreuzband gerissen und wird noch länger ausfallen.

Union Berlin Nadine Böhi

Böhi kam nach ihrem Wechsel von St.Gallen zu Union Berlin bislang nur in der 2. Mannschaft zum Einsatz. Auch beim 2:0-Sieg gegen SGS Essen steht sie nicht im Kader.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Beim 2:1-Sieg gegen Hoffenheim gehört Arfaoui zu den auffälligsten Spielerinnen, bliebt aber ohne Skorerpunkt. In der 88. Minute wird die 26-Jährige verwarnt.

1. FC Köln Lydia Andrade

Köln verliert auch die dritte Partie der Saison. Andrade kommt gegen Wolfsburg nicht zum Einsatz.

1. FC Köln Ella Touon

Auch Touon wird nicht eingewechselt.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Lara Meroni fehlt bei der 0:1-Niederlage gegen Leverkusen wegen einer Ellenbogen-Verletzung. In der vergangenen Saison stand die 22-Jährige bei Nürnberg in allen Spielen auf dem Platz.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Carl Zeiss Jena holt gegen Bayern München überraschend einen Punkt. Mühlemann (22) wird in der 79. Minute eingewechselt.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Juventus spielt am Mittwoch im Halbfinal des Serie-A-Cup gegen Inter Mailand.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris bereitet sich ebenfalls auf den Halbfinal vor.

AS Rom Alayah Pilgrim

Die AS Roma qualifiziert sich unter der Woche dank eines 2:0-Auswärtssieges gegen Sporting Lissabon für die Champions League. Den zweiten Treffer bereitet Pilgrim mit einem klugen Zuspiel vor. Am Dienstag steht nun schon das nächste Highlight an. Im Halbfinal des Serie-A-Cup kommt es zum Römer-Derby gegen Lazio.

Como Alisha Lehmann

Lehmann blickt auf ein spielfreies, aber emotionales Wochenende zurück. Sie trauert um Matt Beard (†47), einem der wichtigsten Förderer ihrer Karriere. «Ich finde keine Worte, um auszudrücken, wie sehr es mir weh tut. Matt Beard war der erste Mensch, der an mich geglaubt hat und während meiner gesamten Karriere immer für mich da war.»

US Sassuolo Noemi Benz

Der nächste Ernstkampf steht am 4. Oktober an. Dann beginnt in der Serie A die Saison.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Beim 5:0-Sieg gegen Sevilla steht Schertenleib erstmals in dieser Saison in der Startelf. Nach knapp einer Stunde macht sie beim Stand von 3:0 Platz für Alexia Putellas.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Beim 1:1 gegen Athletic Bilbao steht Ballesté nicht im Kader.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Unter der Woche schafft PSV im Women's Europa Cup die irre Wende gegen Rosenborg. Nach dem 0:3 im Hinspiel gewinnt Eindhoven das Rückspiel 4:0. Xhemaili leitet das 1:0 ein und trifft schliesslich zum 4:0. Und am Wochenende führt Xhemaili ihr Team mit zwei Kopfballtoren zum 2:1-Sieg gegen Utrecht.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Gegen Montpellier wird Terchoun in der 63. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Am Ende siegt Dijon noch mit 2:1.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Strassburg spielt 2:2 gegen Lens. Aigbogun spielt über die volle Distanz.

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Anfangs letzter Woche verletzt sich die 34-Jährige im Training am Knöchel und so fehlt sie am Wochenende beim 2:0-Sieg gegen Kansas City.

Tampa Bay Sun Sandrine Mauron

Nati-Spielerin Mauron steht nach ihrem Wechsel von Servette zu Tampa Bay Sun erstmals in der Startelf und spielt beim 1:1 gegen Dallas Trinity im zentralen Mittelfeld durch.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Inauen zieht mit Valerenga in die Champions League ein. Im Rückspiel gegen Ferencváros wird sie zehn Minuten vor dem Ende eingewechselt. Dafür steht sie am Sonntag in der Liga in der Startelf und bereitet auf dem Weg zum 4:0-Sieg gegen Kolbotn das 3:0 vor.