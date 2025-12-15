Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Traumwoche für Peng: Unter der Woche feiert sie in der Champions League einen 6:0-Sieg gegen AS Rom, am Wochenende folgt ein 3:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion.
Manchester City
Iman Beney
ManCity fegt Aston Villa mit 6:1 vom Platz. Iman Beney wird in der 77. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Bei den beiden letzten Toren hat sie die Füsse aber nicht im Spiel.
Aston Villa
Noelle Maritz
Bei der 1:6-Schlappe gegen ManCity zieht Maritz nicht den besten Tag ein. Bei den Gegentoren steht sie allerdings nicht direkt im Fokus.
West Ham United
Leila Wandeler
Die 19-Jährige kommt einmal mehr nur zu einem Kurzeinsatz. Gegen Liverpool wird sie in der 88. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.
West Ham United
Seraina Piubel
Piubel kommt auch von der Bank, allerdings schon zwölf Minuten vor Wandeler. Zu diesem Zeitpunkt steht es noch 2:1 für West Ham. Beim Gegentor ist sie jedoch frei von jeder Schuld.
Tottenham
Luana Bühler
Die Nati-Verteidigerin fällt noch immer verletzt aus. Auswärts bei ManUtd spielt Tottenham 3:3.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Frankfurt spielt am Montagabend gegen Union Berlin. Riesen und Co. lechzen nach der 3:5-Niederlage unter der Woche gegen Nürnberg nach Wiedergutmachung. Vor dem dritten Gegentreffer wurde Riesen getunnelt.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Reuteler bleibt bei der Nürnberg-Pleite ohne Skorerpunkt. Vor dem fünften Gegentor entwischt ihr die Gegenspielerin im Rücken. Am Montag kann es nur nach oben gehen.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj steht in der Startelf, kann die Abwehr aber nicht wirklich zusammenhalten. In der 68. Minute wird die 19-Jährige beim Stand von 2:4 ausgewechselt.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Bei der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid sitzt Vallotto auf der Bank. Am Samstag darf sie beim 6:1-Sieg gegen Nürnberg erstmals seit dem 8. November wieder für Wolfsburg spielen. Die Nati-Spielerin wird in der 80. Minute beim Stand von 5:1 eingewechselt.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Naomi Luyet muss weiter auf ihr Bundesliga-Debüt warten. Luyet fehlt Hoffenheim seit ihrem Wechsel verletzt.
Freiburg
Julia Stierli
Abwehrchefin Stierli fehlte in den letzten Wochen verletzt. Bei der Nullnummer gegen SGS Essen sitzt sie nun immerhin wieder auf der Bank.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli wird in der 61. Minute eingewechselt. Von der Angreiferin ist aber nicht viel zu sehen und so endet die Partie 0:0.
Freiburg
Aurélie Csillag
Csillag kommt in der Pause und soll neuen Schwung reinbringen. Das gelingt nicht wirklich. In einer zähen Partie kann sie sich kaum entfalten.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz sitzt über die gesamte Spielzeit auf der Bank.
Freiburg
Leela Egli
Egli hat in der 11. Minute eine erste Chance, doch Torhüterin Sindermann lenkt ihren Schuss noch am Pfosten vorbei. In der 78. Minute wird Egli ausgewechselt.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Wie schon in der Vorwoche verliert Leipzig 2:3. Den zweiten und dritten Treffer der Hoffenheimerinnen könnte sie an einem richtig guten Tag womöglich verhindern. In der ersten Halbzeit verhindert die 25-Jährige mit einer starken Parade ein sicher geglaubtes Tor.
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti fehlt noch immer verletzt.
Union Berlin
Nadine Böhi
Union Berlin spielt am Montagabend zuhaue gegen Frankfurt.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Beim 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen wird die 26-Jährige in der 74. Minute eingewechselt. Den letzten Skorerpunkt steuerte sie am 13. September bei.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Köln verliert gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena 0:1. Fuchs taucht bei einem Elfmeter zwar in die richtige Ecke ab, dennoch kommt sie nicht an die Kugel ran.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Andrade kommt zum 5. Mal in Folge nicht zum Einsatz.
1. FC Köln
Ella Touon
Auch Touon drückt einmal mehr die Bank. Für sie ist es bereits das siebte Spiel in Folge ohne Einsatz.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Am Mittwoch feiert Meroni einen 5:3-Sieg gegen Frankfurt, am Samstag geht Nürnberg gegen Wolfsburg dann mit 1:6 unter. Die 22-Jährige steht in beiden Partien 90 Minuten auf dem Platz.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Mühlemann wird beim 1:0-Sieg gegen Köln in der 67. Minute ausgewechselt. Die 22-Jährige erledigt ihren Job im zentralen Mittelfeld.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Unter der Woche feiert Wälti mit Juve einen 5:0-Kantersieg auswärts bei SKN St. Pölten. Beim Stand von 3:0 macht sie Rosucci Platz. Beim 2:1-Sieg gegen Napoli kommt Wälti nicht zum Einsatz.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris spielt sowohl in der Champions League als auch in der Liga über die volle Distanz. In beiden Partien zeigt sie eine grundsolide Leistung.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Gegen Chelsea verlieren die Römerinnen in der Champions League mit 0:6. Nach 70 Minuten wird Pilgrim erlöst. Am Wochenende wird sie beim 2:0-Sieg gegen Ternana Calcio in der 90. Minute ausgewechselt. Beim zweiten Treffer spielt sie den Querpass zur Mitte, den Corrado ins eigene Tor bugsiert.
Como
Alisha Lehmann
Alisha Lehmann steht gegen Fiorentina erneut nicht im Kader. Weshalb Lehmann fehlt, ist nicht klar. Auf der Webseite des Vereins findet man keine Informationen dazu. Auch die Spielerin äussert sich bislang nicht öffentlich dazu. Stattdessen promotet sie die Baller League und macht in den Bergen Werbung für ein Getränk.
US Sassuolo
Noemi Benz
Benz sitzt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Genua wie gewohnt auf der Bank.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Beim 3:1-Sieg gegen Benfica Lissabon in der Champions League kommt Schertenleib rund eine halbe Stunde vor Schluss ins Spiel, gegen Badalona darf sie von Beginn an ran. Tief in der Nachspielzeit lässt sie ihre Gegenspielerin stehen und spielt den Assist zum 5:1. Freuen darf sich die 18-Jährige auch über den Millionen-Deal, den sie ein paar Tage zuvor unterschrieben hat.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Espanyol gewinnt auswärts gegen Levante 1:0. Ballesté spielt in der Innenverteidigung durch und lässt kaum etwas anbrennen.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Terchoun trifft gegen Lens zum 1:1 und sichert ihrem Team einen Punkt. Sie setzt im Laufduell durch und spitzelt den Ball eiskalt an der aus dem Kasten eilenden Torhüterin vorbei.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Strassburg spielt gegen den FC Paris 0:0. Aigbogun spielt einmal mehr durch und macht einen ordentlichen Job.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Xhemaili feiert mit PSV im Cup-Achtelfinal einen 7:0-Sieg gegen Rijnvogels. Die 22-Jährige bereitet das 3:0 vor und trifft später selbst zum 6:0.
🇺🇲 USA
Tampa Bay Sun
Sandrine Gaillard
Bei der 0:3-Niederlage gegen Brooklyn spielt Sandrina Gaillard etwas mehr als eine Stunde. Zwar hat sie eine Passquote von 100 Prozent, allerdings spielt sie nur zehn Pässe, weil das Spiel etwas an ihr vorbeiläuft.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Valerenga verliert in der Champions League zuhause 0:1 gegen den FC Paris. Inauen kommt eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:0 ins Spiel. Dass man die Null nicht halten kann, liegt nicht an Inauen, sondern an ihrer Teamkollegin, die im Sechzehner ein Handspiel begeht und so einen Elfmeter verursacht.