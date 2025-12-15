Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Traumwoche für Peng: Unter der Woche feiert sie in der Champions League einen 6:0-Sieg gegen AS Rom, am Wochenende folgt ein 3:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion.

Manchester City Iman Beney

ManCity fegt Aston Villa mit 6:1 vom Platz. Iman Beney wird in der 77. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Bei den beiden letzten Toren hat sie die Füsse aber nicht im Spiel.

Aston Villa Noelle Maritz

Bei der 1:6-Schlappe gegen ManCity zieht Maritz nicht den besten Tag ein. Bei den Gegentoren steht sie allerdings nicht direkt im Fokus.

West Ham United Leila Wandeler

Die 19-Jährige kommt einmal mehr nur zu einem Kurzeinsatz. Gegen Liverpool wird sie in der 88. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel kommt auch von der Bank, allerdings schon zwölf Minuten vor Wandeler. Zu diesem Zeitpunkt steht es noch 2:1 für West Ham. Beim Gegentor ist sie jedoch frei von jeder Schuld.

Tottenham Luana Bühler

Die Nati-Verteidigerin fällt noch immer verletzt aus. Auswärts bei ManUtd spielt Tottenham 3:3.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Frankfurt spielt am Montagabend gegen Union Berlin. Riesen und Co. lechzen nach der 3:5-Niederlage unter der Woche gegen Nürnberg nach Wiedergutmachung. Vor dem dritten Gegentreffer wurde Riesen getunnelt.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler bleibt bei der Nürnberg-Pleite ohne Skorerpunkt. Vor dem fünften Gegentor entwischt ihr die Gegenspielerin im Rücken. Am Montag kann es nur nach oben gehen.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj steht in der Startelf, kann die Abwehr aber nicht wirklich zusammenhalten. In der 68. Minute wird die 19-Jährige beim Stand von 2:4 ausgewechselt.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Bei der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid sitzt Vallotto auf der Bank. Am Samstag darf sie beim 6:1-Sieg gegen Nürnberg erstmals seit dem 8. November wieder für Wolfsburg spielen. Die Nati-Spielerin wird in der 80. Minute beim Stand von 5:1 eingewechselt.

Hoffenheim Naomi Luyet

Naomi Luyet muss weiter auf ihr Bundesliga-Debüt warten. Luyet fehlt Hoffenheim seit ihrem Wechsel verletzt.

Freiburg Julia Stierli

Abwehrchefin Stierli fehlte in den letzten Wochen verletzt. Bei der Nullnummer gegen SGS Essen sitzt sie nun immerhin wieder auf der Bank.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli wird in der 61. Minute eingewechselt. Von der Angreiferin ist aber nicht viel zu sehen und so endet die Partie 0:0.

Freiburg Aurélie Csillag

Csillag kommt in der Pause und soll neuen Schwung reinbringen. Das gelingt nicht wirklich. In einer zähen Partie kann sie sich kaum entfalten.

Freiburg Alena Bienz

Bienz sitzt über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Freiburg Leela Egli

Egli hat in der 11. Minute eine erste Chance, doch Torhüterin Sindermann lenkt ihren Schuss noch am Pfosten vorbei. In der 78. Minute wird Egli ausgewechselt.

RB Leipzig Elvira Herzog

Wie schon in der Vorwoche verliert Leipzig 2:3. Den zweiten und dritten Treffer der Hoffenheimerinnen könnte sie an einem richtig guten Tag womöglich verhindern. In der ersten Halbzeit verhindert die 25-Jährige mit einer starken Parade ein sicher geglaubtes Tor.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti fehlt noch immer verletzt.

Union Berlin Nadine Böhi

Union Berlin spielt am Montagabend zuhaue gegen Frankfurt.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Beim 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen wird die 26-Jährige in der 74. Minute eingewechselt. Den letzten Skorerpunkt steuerte sie am 13. September bei.

1. FC Köln Irina Fuchs

Köln verliert gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena 0:1. Fuchs taucht bei einem Elfmeter zwar in die richtige Ecke ab, dennoch kommt sie nicht an die Kugel ran.

1. FC Köln Lydia Andrade

Andrade kommt zum 5. Mal in Folge nicht zum Einsatz.

1. FC Köln Ella Touon

Auch Touon drückt einmal mehr die Bank. Für sie ist es bereits das siebte Spiel in Folge ohne Einsatz.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Am Mittwoch feiert Meroni einen 5:3-Sieg gegen Frankfurt, am Samstag geht Nürnberg gegen Wolfsburg dann mit 1:6 unter. Die 22-Jährige steht in beiden Partien 90 Minuten auf dem Platz.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Mühlemann wird beim 1:0-Sieg gegen Köln in der 67. Minute ausgewechselt. Die 22-Jährige erledigt ihren Job im zentralen Mittelfeld.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Unter der Woche feiert Wälti mit Juve einen 5:0-Kantersieg auswärts bei SKN St. Pölten. Beim Stand von 3:0 macht sie Rosucci Platz. Beim 2:1-Sieg gegen Napoli kommt Wälti nicht zum Einsatz.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris spielt sowohl in der Champions League als auch in der Liga über die volle Distanz. In beiden Partien zeigt sie eine grundsolide Leistung.

AS Rom Alayah Pilgrim

Gegen Chelsea verlieren die Römerinnen in der Champions League mit 0:6. Nach 70 Minuten wird Pilgrim erlöst. Am Wochenende wird sie beim 2:0-Sieg gegen Ternana Calcio in der 90. Minute ausgewechselt. Beim zweiten Treffer spielt sie den Querpass zur Mitte, den Corrado ins eigene Tor bugsiert.

Como Alisha Lehmann

Alisha Lehmann steht gegen Fiorentina erneut nicht im Kader. Weshalb Lehmann fehlt, ist nicht klar. Auf der Webseite des Vereins findet man keine Informationen dazu. Auch die Spielerin äussert sich bislang nicht öffentlich dazu. Stattdessen promotet sie die Baller League und macht in den Bergen Werbung für ein Getränk.

US Sassuolo Noemi Benz

Benz sitzt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Genua wie gewohnt auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Beim 3:1-Sieg gegen Benfica Lissabon in der Champions League kommt Schertenleib rund eine halbe Stunde vor Schluss ins Spiel, gegen Badalona darf sie von Beginn an ran. Tief in der Nachspielzeit lässt sie ihre Gegenspielerin stehen und spielt den Assist zum 5:1. Freuen darf sich die 18-Jährige auch über den Millionen-Deal, den sie ein paar Tage zuvor unterschrieben hat.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Espanyol gewinnt auswärts gegen Levante 1:0. Ballesté spielt in der Innenverteidigung durch und lässt kaum etwas anbrennen.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Terchoun trifft gegen Lens zum 1:1 und sichert ihrem Team einen Punkt. Sie setzt im Laufduell durch und spitzelt den Ball eiskalt an der aus dem Kasten eilenden Torhüterin vorbei.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Strassburg spielt gegen den FC Paris 0:0. Aigbogun spielt einmal mehr durch und macht einen ordentlichen Job.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Xhemaili feiert mit PSV im Cup-Achtelfinal einen 7:0-Sieg gegen Rijnvogels. Die 22-Jährige bereitet das 3:0 vor und trifft später selbst zum 6:0.

🇺🇲 USA

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Bei der 0:3-Niederlage gegen Brooklyn spielt Sandrina Gaillard etwas mehr als eine Stunde. Zwar hat sie eine Passquote von 100 Prozent, allerdings spielt sie nur zehn Pässe, weil das Spiel etwas an ihr vorbeiläuft.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Valerenga verliert in der Champions League zuhause 0:1 gegen den FC Paris. Inauen kommt eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:0 ins Spiel. Dass man die Null nicht halten kann, liegt nicht an Inauen, sondern an ihrer Teamkollegin, die im Sechzehner ein Handspiel begeht und so einen Elfmeter verursacht.