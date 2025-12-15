  1. Privatkunden
Söldnerinnen-Check Frankfurt-Trio kassiert Ohrfeige ++ Schertenleib mit Assist ++ Terchoun und Xhemaili treffen

Patrick Lämmle

15.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

15.12.2025, 11:57

15.12.2025, 12:29

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Traumwoche für Peng: Unter der Woche feiert sie in der Champions League einen 6:0-Sieg gegen AS Rom, am Wochenende folgt ein 3:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion.

 

Manchester City

Iman Beney

ManCity fegt Aston Villa mit 6:1 vom Platz. Iman Beney wird in der 77. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Bei den beiden letzten Toren hat sie die Füsse aber nicht im Spiel.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Bei der 1:6-Schlappe gegen ManCity zieht Maritz nicht den besten Tag ein. Bei den Gegentoren steht sie allerdings nicht direkt im Fokus.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Die 19-Jährige kommt einmal mehr nur zu einem Kurzeinsatz. Gegen Liverpool wird sie in der 88. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel kommt auch von der Bank, allerdings schon zwölf Minuten vor Wandeler. Zu diesem Zeitpunkt steht es noch 2:1 für West Ham. Beim Gegentor ist sie jedoch frei von jeder Schuld.

 

Tottenham

Luana Bühler

Die Nati-Verteidigerin fällt noch immer verletzt aus. Auswärts bei ManUtd spielt Tottenham 3:3.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Frankfurt spielt am Montagabend gegen Union Berlin. Riesen und Co. lechzen nach der 3:5-Niederlage unter der Woche gegen Nürnberg nach Wiedergutmachung. Vor dem dritten Gegentreffer wurde Riesen getunnelt.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Reuteler bleibt bei der Nürnberg-Pleite ohne Skorerpunkt. Vor dem fünften Gegentor entwischt ihr die Gegenspielerin im Rücken. Am Montag kann es nur nach oben gehen.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj steht in der Startelf, kann die Abwehr aber nicht wirklich zusammenhalten. In der 68. Minute wird die 19-Jährige beim Stand von 2:4 ausgewechselt.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Bei der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid sitzt Vallotto auf der Bank. Am Samstag darf sie beim 6:1-Sieg gegen Nürnberg erstmals seit dem 8. November wieder für Wolfsburg spielen. Die Nati-Spielerin wird in der 80. Minute beim Stand von 5:1 eingewechselt.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Naomi Luyet muss weiter auf ihr Bundesliga-Debüt warten. Luyet fehlt Hoffenheim seit ihrem Wechsel verletzt.

 

Freiburg

Julia Stierli

Abwehrchefin Stierli fehlte in den letzten Wochen verletzt. Bei der Nullnummer gegen SGS Essen sitzt sie nun immerhin wieder auf der Bank.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Fölmli wird in der 61. Minute eingewechselt. Von der Angreiferin ist aber nicht viel zu sehen und so endet die Partie 0:0.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Csillag kommt in der Pause und soll neuen Schwung reinbringen. Das gelingt nicht wirklich. In einer zähen Partie kann sie sich kaum entfalten.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz sitzt über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli hat in der 11. Minute eine erste Chance, doch Torhüterin Sindermann lenkt ihren Schuss noch am Pfosten vorbei. In der 78. Minute wird Egli ausgewechselt.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Wie schon in der Vorwoche verliert Leipzig 2:3. Den zweiten und dritten Treffer der Hoffenheimerinnen könnte sie an einem richtig guten Tag womöglich verhindern. In der ersten Halbzeit verhindert die 25-Jährige mit einer starken Parade ein sicher geglaubtes Tor.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti fehlt noch immer verletzt.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Union Berlin spielt am Montagabend zuhaue gegen Frankfurt.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Beim 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen wird die 26-Jährige in der 74. Minute eingewechselt. Den letzten Skorerpunkt steuerte sie am 13. September bei.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Köln verliert gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena 0:1. Fuchs taucht bei einem Elfmeter zwar in die richtige Ecke ab, dennoch kommt sie nicht an die Kugel ran.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Andrade kommt zum 5. Mal in Folge nicht zum Einsatz.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Auch Touon drückt einmal mehr die Bank. Für sie ist es bereits das siebte Spiel in Folge ohne Einsatz.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Am Mittwoch feiert Meroni einen 5:3-Sieg gegen Frankfurt, am Samstag geht Nürnberg gegen Wolfsburg dann mit 1:6 unter. Die 22-Jährige steht in beiden Partien 90 Minuten auf dem Platz.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Mühlemann wird beim 1:0-Sieg gegen Köln in der 67. Minute ausgewechselt. Die 22-Jährige erledigt ihren Job im zentralen Mittelfeld.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Unter der Woche feiert Wälti mit Juve einen 5:0-Kantersieg auswärts bei SKN St. Pölten. Beim Stand von 3:0 macht sie Rosucci Platz. Beim 2:1-Sieg gegen Napoli kommt Wälti nicht zum Einsatz.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris spielt sowohl in der Champions League als auch in der Liga über die volle Distanz. In beiden Partien zeigt sie eine grundsolide Leistung.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Gegen Chelsea verlieren die Römerinnen in der Champions League mit 0:6. Nach 70 Minuten wird Pilgrim erlöst. Am Wochenende wird sie beim 2:0-Sieg gegen Ternana Calcio in der 90. Minute ausgewechselt. Beim zweiten Treffer spielt sie den Querpass zur Mitte, den Corrado ins eigene Tor bugsiert.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Alisha Lehmann steht gegen Fiorentina erneut nicht im Kader. Weshalb Lehmann fehlt, ist nicht klar. Auf der Webseite des Vereins findet man keine Informationen dazu. Auch die Spielerin äussert sich bislang nicht öffentlich dazu. Stattdessen promotet sie die Baller League und macht in den Bergen Werbung für ein Getränk.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Benz sitzt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Genua wie gewohnt auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Beim 3:1-Sieg gegen Benfica Lissabon in der Champions League kommt Schertenleib rund eine halbe Stunde vor Schluss ins Spiel, gegen Badalona darf sie von Beginn an ran. Tief in der Nachspielzeit lässt sie ihre Gegenspielerin stehen und spielt den Assist zum 5:1. Freuen darf sich die 18-Jährige auch über den Millionen-Deal, den sie ein paar Tage zuvor unterschrieben hat.

«Passt perfekt zu mir». Nati-Juwel Sydney Schertenleib unterschreibt Millionenvertrag als On-Botschafterin

«Passt perfekt zu mir»Nati-Juwel Sydney Schertenleib unterschreibt Millionenvertrag als On-Botschafterin

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Espanyol gewinnt auswärts gegen Levante 1:0. Ballesté spielt in der Innenverteidigung durch und lässt kaum etwas anbrennen.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Terchoun trifft gegen Lens zum 1:1 und sichert ihrem Team einen Punkt. Sie setzt im Laufduell durch und spitzelt den Ball eiskalt an der aus dem Kasten eilenden Torhüterin vorbei.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Strassburg spielt gegen den FC Paris 0:0. Aigbogun spielt einmal mehr durch und macht einen ordentlichen Job.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Xhemaili feiert mit PSV im Cup-Achtelfinal einen 7:0-Sieg gegen Rijnvogels. Die 22-Jährige bereitet das 3:0 vor und trifft später selbst zum 6:0.

🇺🇲 USA

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Bei der 0:3-Niederlage gegen Brooklyn spielt Sandrina Gaillard etwas mehr als eine Stunde. Zwar hat sie eine Passquote von 100 Prozent, allerdings spielt sie nur zehn Pässe, weil das Spiel etwas an ihr vorbeiläuft.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Valerenga verliert in der Champions League zuhause 0:1 gegen den FC Paris. Inauen kommt eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:0 ins Spiel. Dass man die Null nicht halten kann, liegt nicht an Inauen, sondern an ihrer Teamkollegin, die im Sechzehner ein Handspiel begeht und so einen Elfmeter verursacht.

