Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Beim 2:0-Sieg im League-Cup-Final gegen Manchester United sitzt die Nati-Torhüterin abermals auf der Bank. Peng wartet weiter auf ihren ersten Einsatz für Chelsea im Kalenderjahr 2026. Den Titel kann ihr aber niemand mehr wegnehmen.
Manchester City
Iman Beney
Bei der Nullnummer gegen Aston Villa schmort Beney über die gesamte Spieldauer auf der Bank.
Aston Villa
Noelle Maritz
Maritz auf der anderen Seite spielt gegen Leader Manchester City durch und hilft dabei, dass am Ende die Null steht.
West Ham United
Leila Wandeler
West Ham spielt am Mittwoch gegen Manchester United.
West Ham United
Seraina Piubel
West Ham spielt am Mittwoch gegen Manchester United.
Tottenham
Luana Bühler
Tottenham verliert gegen Everton 1:2. Bühler fehlt seit Monaten verletzt.
Liverpool
Aurélie Csillag
Csillag wird im Kellerduell gegen Leicester in der 70. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. In den Schlussminuten holt die stark aufspielende Csillag den Elfmeter heraus, den Ceri Holland zum 2:0-Endstand verwandelt.
Leicester City
Alisha Lehmann
Lehmann bleibt im Sechspunkte-Spiel gegen Liverpool blass und wird nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Leicester bleibt das Schlusslicht der Liga.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Unter der Woche spielt Riesen bei der 0:1-Niederlage im Viertelfinal des DFB-Pokals gegen Wolfsburg durch. Drei Tage nach dem Pokal-Aus setzt es am Samstag auch in der Liga eine Niederlage gegen Werder Bremen ab. Riesen wird dabei in der 72. Minute beim Stand von 2:3 eingewechselt. Die Wende bleibt aus, es fällt gar noch ein weiterer Gegentreffer.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Reuteler wird im DFB-Pokal in der Nachspielzeit gelbverwarnt ausgewechselt. Am Samstag kommt sie wie Riesen in der 72. Minute von der Bank. Und auch da holt sie sich noch eine Gelbe Karte ab.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj kommt im Pokal gar nicht zum Einsatz und in der Liga nur ganz kurz. Gegen Werder Bremen wird sie in der 87. Minute eingewechselt, kurz darauf schlägt es hinten noch einmal ein. Eine Woche zum Vergessen.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Beim 1:0-Sieg im Pokal-Viertelfinal gegen Frankfurt steht Vallotto nicht im Kader, vier Tage später sitzt die 21-Jährige beim 2:1-Sieg gegen Leverkusen immerhin wieder auf der Bank. Das heisst, dass ihre Verletzung auskuriert ist.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Seit dem 23. November 2024 hat Luyet nur noch ein Spiel bestritten. Am 17. Mai 2025 kam sie im Rückspiel des Meisterschaftsfinals gegen GC von der Bank und trug wesentlich dazu bei, dass YB am Ende den Titel holte. Es folgte der Wechsel zu Hoffenheim. Gespielt hat sie dort aber noch nie, da sie mit einer komplizierten Verletzung zu kämpfen hat.
Freiburg
Julia Stierli
Das Nati-Camp verliess Stierli nach dem Nordirland-Spiel aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung. Beim 2:1-Sieg gegen Nürnberg sitzt sie auf der Bank.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli wird beim Sieg gegen Nürnberg fünf Minuten vor Schluss ausgewechselt. Sie spielt in dieser Partie keine Hauptrolle.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz kommt in der 85. Minute für Fölmli ins Spiel. Tore fallen da keine mehr.
Freiburg
Leela Egli
Die 19-Jährige wird in der 64. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. Sie fällt weder auf noch ab.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Es sind keine zwei Minuten gespielt, da muss Herzog gegen Union Berlin den Ball aus dem Tor fischen. Sie ist allerdings unschuldig, denn dem Treffer ging ein haarsträubender Fehlpass einer Teamkollegin voraus. Beim zweiten Gegentreffer nach einer Ecke sieht Herzog allerdings unglücklich aus. Die Partie endet 2:2.
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti fehlt Leipzig weiterhin verletzt.
Union Berlin
Nadine Böhi
Böhi sieht das 2:2 gegen Leipzig von der Bank aus.
Union Berlin
Lia Kamber
Die 20-Jährige spielt gegen Leipzig durch, bleibt aber ohne Skorerpunkt.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Die 26-Jährige sitzt bei der 0:1-Pleite im DFB-Pokal gegen SGS Essen auf der Bank. Drei Tage später kommt sie auch in der Bundesliga beim 4:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt nicht zum Einsatz.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Köln verliert 0:3 gegen Bayern München. Bei den Gegentoren ist Fuchs machtlos. Mit zwei starken Paraden verhindert sie eine noch höhere Niederlage gegen den Ligaprimus.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Die 27-Jährige sitzt bei der Niederlage gegen Leader Bayern München auf der Bank.
SGS Essen
Ella Touon
Touon wechselte im Februar von Köln zum abstiegsgefährdeten SGS Essen, wo man aber voll auf sie setzt. Am Mittwoch erzielt sie auf dem Weg in den Halbfinal des DFB-Pokals gegen Werder Bremen das einzige Tor der Partie (Video). Am Wochenende spielt sie auch bei der 0:4-Klatsche gegen Hoffenheim durch.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Bei der 1:2-Niederlage in Freiburg spielt die 22-Jährige durch. Versucht sich einmal aus der Distanz, bringt die Torhüterin dabei aber nicht in Verlegenheit.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Im Pokal-Viertelfinal wird Mühlemann in der 56. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Am Ende feiert Carl Zeiss Jena gegen den unterklassigen SC Sand einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Am Wochenende sieht sie im Kellerduell gegen den HSV eine Gelbe Karte und wird zur Pause ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, die Partie endet 1:1. Für Schlusslicht Carl Zeiss Jena eine verpasste Chance, im Abstiegsrennen Punkte aufzuholen.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Juventus Turin verliert gegen AC Milan 0:1 und verabschiedet sich damit wohl aus dem Meisterrennen. Wälti spielt bei Juve im zentralen Mittelfeld durch.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Zwei Tage vor ihrem 30. Geburtstag steht auch Viola Calligaris in der Juve-Startelf. Für sie ist aber früh Schluss, bereits in der 23. Minute wird sie verletzt ausgewechselt. Um was für eine Verletzung es sich genau handelt und wie lange Calligaris ausfallen wird, wurde noch nicht kommuniziert.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Tabellenführer AS Roma spielt 1:1 gegen Fiorentina. Pilgrim fällt noch immer verletzt aus.
US Sassuolo
Noemi Benz
Sassuolo spielt am Montag gegen Inter Mailand.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Barça feiert in der 22. Runde den 21. Sieg. Schertenleib steht gegen La Coruña in der Startelf und wird in der 10. Minute verwarnt. In der 73. Minute wird die 19-Jährige beim Stand von 1:0 ausgewechselt, danach erhöht Barça noch auf 2:0. Drei Tage vor dem Sieg in der Liga darf Schertenleib auch im Hinspiel des Cup-Halbfinals gegen Badalona von Beginn an ran. Diese Partie endet tatsächlich torlos.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Espanyol spielt am Montagabend gegen Eibar.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Am Mittwoch tütet Dijon mit Terchoun in der Startelf gegen St. Étienne einen 2:0-Sieg ein. Weiter gehts am kommenden Mittwoch im Cup-Viertelfinal gegen PSG.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Strassburg räumt auf dem Weg in den Cup-Halbfinal Nantes aus dem Weg. Eseosa spielt beim 1:0-Sieg durch.
RC Strassburg
Ana-Maria Crnogorcevic
Crnogorcevic wird in der 64. Minute für Torschützin Ines Konan eingewechselt und hilft dabei, die Führung über die Zeit zu retten.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Bereits am letzten Donnerstag schiesst PSV Eindhoven Excelsior die Bude voll. Xhemaili trifft in der 29. Minute zum 1:0 und in der 52. per Elfmeter zum 4:0. Am Ende feiert PSV gegen das Schlusslicht einen 6:0-Sieg und grüsst nun von der Tabellenspitze.
🇺🇲 USA
Tampa Bay Sun
Sandrine Gaillard
Mauron von Schlusslicht Tampa Bay Sun wird gegen Carolina Ascent in der 62. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Skore ändert sich nichts mehr.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Am 21. März startet in Norwegen die neue Saison.