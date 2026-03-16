Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Beim 2:0-Sieg im League-Cup-Final gegen Manchester United sitzt die Nati-Torhüterin abermals auf der Bank. Peng wartet weiter auf ihren ersten Einsatz für Chelsea im Kalenderjahr 2026. Den Titel kann ihr aber niemand mehr wegnehmen.

Manchester City Iman Beney

Bei der Nullnummer gegen Aston Villa schmort Beney über die gesamte Spieldauer auf der Bank.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz auf der anderen Seite spielt gegen Leader Manchester City durch und hilft dabei, dass am Ende die Null steht.

West Ham United Leila Wandeler

West Ham spielt am Mittwoch gegen Manchester United.

West Ham United Seraina Piubel

West Ham spielt am Mittwoch gegen Manchester United.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham verliert gegen Everton 1:2. Bühler fehlt seit Monaten verletzt.

Liverpool Aurélie Csillag

Csillag wird im Kellerduell gegen Leicester in der 70. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. In den Schlussminuten holt die stark aufspielende Csillag den Elfmeter heraus, den Ceri Holland zum 2:0-Endstand verwandelt.

Leicester City Alisha Lehmann

Lehmann bleibt im Sechspunkte-Spiel gegen Liverpool blass und wird nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Leicester bleibt das Schlusslicht der Liga.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Unter der Woche spielt Riesen bei der 0:1-Niederlage im Viertelfinal des DFB-Pokals gegen Wolfsburg durch. Drei Tage nach dem Pokal-Aus setzt es am Samstag auch in der Liga eine Niederlage gegen Werder Bremen ab. Riesen wird dabei in der 72. Minute beim Stand von 2:3 eingewechselt. Die Wende bleibt aus, es fällt gar noch ein weiterer Gegentreffer.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler wird im DFB-Pokal in der Nachspielzeit gelbverwarnt ausgewechselt. Am Samstag kommt sie wie Riesen in der 72. Minute von der Bank. Und auch da holt sie sich noch eine Gelbe Karte ab.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj kommt im Pokal gar nicht zum Einsatz und in der Liga nur ganz kurz. Gegen Werder Bremen wird sie in der 87. Minute eingewechselt, kurz darauf schlägt es hinten noch einmal ein. Eine Woche zum Vergessen.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Beim 1:0-Sieg im Pokal-Viertelfinal gegen Frankfurt steht Vallotto nicht im Kader, vier Tage später sitzt die 21-Jährige beim 2:1-Sieg gegen Leverkusen immerhin wieder auf der Bank. Das heisst, dass ihre Verletzung auskuriert ist.

Hoffenheim Naomi Luyet

Seit dem 23. November 2024 hat Luyet nur noch ein Spiel bestritten. Am 17. Mai 2025 kam sie im Rückspiel des Meisterschaftsfinals gegen GC von der Bank und trug wesentlich dazu bei, dass YB am Ende den Titel holte. Es folgte der Wechsel zu Hoffenheim. Gespielt hat sie dort aber noch nie, da sie mit einer komplizierten Verletzung zu kämpfen hat.

Freiburg Julia Stierli

Das Nati-Camp verliess Stierli nach dem Nordirland-Spiel aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung. Beim 2:1-Sieg gegen Nürnberg sitzt sie auf der Bank.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli wird beim Sieg gegen Nürnberg fünf Minuten vor Schluss ausgewechselt. Sie spielt in dieser Partie keine Hauptrolle.

Freiburg Alena Bienz

Bienz kommt in der 85. Minute für Fölmli ins Spiel. Tore fallen da keine mehr.

Freiburg Leela Egli

Die 19-Jährige wird in der 64. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. Sie fällt weder auf noch ab.

RB Leipzig Elvira Herzog

Es sind keine zwei Minuten gespielt, da muss Herzog gegen Union Berlin den Ball aus dem Tor fischen. Sie ist allerdings unschuldig, denn dem Treffer ging ein haarsträubender Fehlpass einer Teamkollegin voraus. Beim zweiten Gegentreffer nach einer Ecke sieht Herzog allerdings unglücklich aus. Die Partie endet 2:2.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti fehlt Leipzig weiterhin verletzt.

Union Berlin Nadine Böhi

Böhi sieht das 2:2 gegen Leipzig von der Bank aus.

Union Berlin Lia Kamber

Die 20-Jährige spielt gegen Leipzig durch, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Die 26-Jährige sitzt bei der 0:1-Pleite im DFB-Pokal gegen SGS Essen auf der Bank. Drei Tage später kommt sie auch in der Bundesliga beim 4:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt nicht zum Einsatz.

1. FC Köln Irina Fuchs

Köln verliert 0:3 gegen Bayern München. Bei den Gegentoren ist Fuchs machtlos. Mit zwei starken Paraden verhindert sie eine noch höhere Niederlage gegen den Ligaprimus.

1. FC Köln Lydia Andrade

Die 27-Jährige sitzt bei der Niederlage gegen Leader Bayern München auf der Bank.

SGS Essen Ella Touon

Touon wechselte im Februar von Köln zum abstiegsgefährdeten SGS Essen, wo man aber voll auf sie setzt. Am Mittwoch erzielt sie auf dem Weg in den Halbfinal des DFB-Pokals gegen Werder Bremen das einzige Tor der Partie (Video). Am Wochenende spielt sie auch bei der 0:4-Klatsche gegen Hoffenheim durch.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Bei der 1:2-Niederlage in Freiburg spielt die 22-Jährige durch. Versucht sich einmal aus der Distanz, bringt die Torhüterin dabei aber nicht in Verlegenheit.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Im Pokal-Viertelfinal wird Mühlemann in der 56. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Am Ende feiert Carl Zeiss Jena gegen den unterklassigen SC Sand einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Am Wochenende sieht sie im Kellerduell gegen den HSV eine Gelbe Karte und wird zur Pause ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, die Partie endet 1:1. Für Schlusslicht Carl Zeiss Jena eine verpasste Chance, im Abstiegsrennen Punkte aufzuholen.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Juventus Turin verliert gegen AC Milan 0:1 und verabschiedet sich damit wohl aus dem Meisterrennen. Wälti spielt bei Juve im zentralen Mittelfeld durch.

Juventus Turin Viola Calligaris

Zwei Tage vor ihrem 30. Geburtstag steht auch Viola Calligaris in der Juve-Startelf. Für sie ist aber früh Schluss, bereits in der 23. Minute wird sie verletzt ausgewechselt. Um was für eine Verletzung es sich genau handelt und wie lange Calligaris ausfallen wird, wurde noch nicht kommuniziert.

AS Rom Alayah Pilgrim

Tabellenführer AS Roma spielt 1:1 gegen Fiorentina. Pilgrim fällt noch immer verletzt aus.

US Sassuolo Noemi Benz

Sassuolo spielt am Montag gegen Inter Mailand.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Barça feiert in der 22. Runde den 21. Sieg. Schertenleib steht gegen La Coruña in der Startelf und wird in der 10. Minute verwarnt. In der 73. Minute wird die 19-Jährige beim Stand von 1:0 ausgewechselt, danach erhöht Barça noch auf 2:0. Drei Tage vor dem Sieg in der Liga darf Schertenleib auch im Hinspiel des Cup-Halbfinals gegen Badalona von Beginn an ran. Diese Partie endet tatsächlich torlos.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Espanyol spielt am Montagabend gegen Eibar.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Am Mittwoch tütet Dijon mit Terchoun in der Startelf gegen St. Étienne einen 2:0-Sieg ein. Weiter gehts am kommenden Mittwoch im Cup-Viertelfinal gegen PSG.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Strassburg räumt auf dem Weg in den Cup-Halbfinal Nantes aus dem Weg. Eseosa spielt beim 1:0-Sieg durch.

RC Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic wird in der 64. Minute für Torschützin Ines Konan eingewechselt und hilft dabei, die Führung über die Zeit zu retten.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Bereits am letzten Donnerstag schiesst PSV Eindhoven Excelsior die Bude voll. Xhemaili trifft in der 29. Minute zum 1:0 und in der 52. per Elfmeter zum 4:0. Am Ende feiert PSV gegen das Schlusslicht einen 6:0-Sieg und grüsst nun von der Tabellenspitze.

🇺🇲 USA

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Mauron von Schlusslicht Tampa Bay Sun wird gegen Carolina Ascent in der 62. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Skore ändert sich nichts mehr.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Am 21. März startet in Norwegen die neue Saison.