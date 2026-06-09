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Frauenfussball Spanien, Frankreich und Dänemark ebenfalls an der WM

SDA

9.6.2026 - 22:55

Spaniens Fussballerinnen sichern sich mit einem 6:1-Sieg in Island das WM-Ticket
Spaniens Fussballerinnen sichern sich mit einem 6:1-Sieg in Island das WM-Ticket
Keystone

Nach Deutschland sichern sich in der europäischen WM-Qualifikation am Dienstag auch Titelverteidiger Spanien, Frankreich und Dänemark das Ticket für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien

Keystone-SDA

09.06.2026, 22:55

09.06.2026, 23:07

Das Quartett setzte sich als Gruppensieger der Liga A durch. Europameister England hingegen muss den Umweg über die zwei Playoff-Runden nehmen, um sich im Dezember noch für die zehnte Frauen-WM zu qualifizieren.

Gut zwölf Monate vor Turnierbeginn stehen bereits 14 der 32 Teilnehmer fest. Neben Gastgeber Brasilien sind auch Argentinien, Kolumbien, Australien, China, Japan, Nordkorea, die Philippinen, Südkorea und Neuseeland fix dabei.

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