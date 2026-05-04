Am Ende darf sich St. Gallen über den Halbfinaleinzug freuen Keystone

Der FC St. Gallen und nicht der FC Basel bestreitet die Playoff-Halbfinals in der Super League der Frauen gegen die Young Boys. Der FC Basel verliert das Viertelfinal-Rückspiel vom letzten Wochenende wie erwartet 0:3 forfait.

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Einerseits hat der FCB eine nicht qualifizierte Spielerin eingesetzt, andererseits auch zu viele Auswechslungen vorgenommen.

Der FC Basel hätte gegen den Forfait-Entscheid Rekurs einlegen können, verzichtet aber «im Sinne des Sports auf einen Rekurs, damit der Ligaspielbetrieb planmässig weitergeführt werden kann», wie der FCB schreibt. Man werde den Vorfall aber intern aufarbeiten sowie interne Prozesse überprüfen, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Fehler nicht wiederhole, heisst es weiter.

Die Halbfinals finden an den nächsten beiden Wochenenden statt.