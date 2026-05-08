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Nach fünf Jahren in Freiburg Nati-Spielerin Svenja Fölmli wechselt zur TSG Hoffenheim

SDA

8.5.2026 - 11:42

Svenja Fölmli wechselt innerhalb der Bundesliga
Svenja Fölmli wechselt innerhalb der Bundesliga
Keystone

Svenja Fölmli wechselt auf die kommende Saison vom SC Freiburg zur TSG Hoffenheim. Wie am Freitag bekannt wird, zieht die 23-jährige Stürmerin nach fünf Jahren bei Freiburg eine Ausstiegsklausel.

Keystone-SDA

08.05.2026, 11:42

08.05.2026, 11:57

Fölmli wechselte im Sommer 2021 vom FC Luzern nach Freiburg und absolvierte in den folgenden fünf Spielzeiten 67 Pflichtspiele, in denen sie 23 Tore erzielte.

Zu mehr Einsätzen kam die Schweizer Nationalspielerin während ihrer Zeit bei Freiburg auch wegen zwei Kreuzbandrissen nicht. In Hoffenheim, wo sie einen über drei Jahre gültigen Vertrag unterschrieb, trifft Fölmli mit Naomi Luyet auf eine andere Schweizer Nationalspielerin.

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