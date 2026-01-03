Sydney Schertenleib: «Mein grösstes Ziel ist den Ballon d'Or zu gewinnen» Grosse Ziele im Cluballtag: Schertenleib, Reuteler, Peng und Beney im Interview. 23.12.2025

Mit der Heim-EM im Sommer ist für die Schweizer Nati-Stars ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und nach dem Heimturnier ist vor dem nächsten Karrierehöhepunkt – denn nach wie vor haben Sydney Schertenleib und Co. grosse Ziele.

Dabei verrät die 18-Jährige, dass sie unbedingt einmal die Champions League und den Ballon d'Or gewinnen möchte.

Als nächsten Schritt will Schertenleib zur Stammspielerin beim FC Barcelona avancieren. Mehr anzeigen

Die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz war einzigartig. Da sind sich Géraldine Reuteler, Iman Beney, Livia Peng und Sydney Schertenleib einig. Für die Nati-Stars ist im Sommer ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Doch nicht nur bei den Schweizerinnen bleibt das Turnier wohl für immer in Erinnerung.

Wie Barça-Juwel Schertenleib gegenüber blue Sport verrät, war die EM auch in der Kabine der Katalanen ein beliebtes Gesprächsthema: «Alle haben gesagt, dass die EM mega, mega cool und mega schön war. Sie haben das noch nie erlebt, dass wir so viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Die Stadien waren immer voll.»

Es habe nur positive Reaktionen gegeben, sagt Schertenleib und erzählt, dass die Schweiz ihren Teamkolleginnen auch optisch imponiert habe. «Natürlich haben sie alle gesagt, dass die Schweiz mega schön ist und dass sie das Land lieben.»

Sydney Schertenleib feiert ihren Treffer zum 3:2 gegen Schottland bei einem Freundschaftsspiel der Schweiz im Oktober. KEYSTONE

Der Traum vom Ballon d'Or

Für die 18-Jährige war das Heimturnier der erste Höhepunkt einer noch sehr jungen Karriere. Unter anderem deswegen verzichtete sie bislang auch auf ein EM-Tattoo, wie Schertenleib zugibt. Möglicherweise kämen ja noch grössere Momente, erklärt sie.

Denn die Ambitionen bei der Barça-Angreiferin sind hoch, das Hauptziel klar gesteckt: «Mein absoluter Traum ist es, den Ballon d'Or zu gewinnen.» Bis es so weit sei, müsse sie aber noch hart trainieren und weiter an sich arbeiten. Der nächste Schritt: Stammspielerin bei der Blaugrana.

«Persönlich möchte ich mehr Spielzeit haben wie in der letzten Saison. Vielleicht auch in den wichtigeren Spielen, dass ich auch in der Champions League von Anfang an auf dem Platz stehe.»

Wie es dann weitergeht, lässt Schertenleib offen. «Momentan sehe ich mich voll bei Barça. Aber ich sehe mich auch in anderen Ligen. Vielleicht in England einmal.» Klar ist für die 18-Jährige aber jetzt schon: «Ich möchte definitiv einmal die Champions League gewinnen.»

